УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13983 відвідувача онлайн
Новини Події
17 290 25
Київ (13826) стрілянина (1678)

На Печерську в Києві сталася стрілянина, введена спецоперація "Сирена", - джерело (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події

На Печерську в Києві сталася стрілянина, введена спецоперація

У Печерському районі столиці невідомий кілька разів вистрілив і поранив чоловіка. Зловмисник втік з місця злочину на автомобілі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

Близько 14 години чоловік здійснив кілька пострілів з невстановленої зброї і поранив чоловіка.

Потім невідомий зник з місця події на автомобілі Mercedes.

Правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік стріляв по поліцейських з вікна квартири на Полтавщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У той же час Департамент комунікації столичної поліції повідомляє, що на вулиці Глазунова між чоловіками стався конфлікт, в ході якого один з учасників здійснив кілька пострілів вгору. Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників події.

Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення необхідних першочергових слідчих дій цієї події буде дана правова кваліфікація.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+4
В кого то похожего на человека наверное.
показати весь коментар
31.05.2021 15:00
+2
Он тебе по тєлєХвону позвоніл?
показати весь коментар
31.05.2021 14:55
+2
"Сказочник" тот кто мечтает о легализации оружия в стране, которая насквозь прогнила от коррупции.
показати весь коментар
31.05.2021 15:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Таджики, поясните мне бестолковому, что имелось ввиду в заголовке.
показати весь коментар
31.05.2021 14:44 Відповісти
Спасибо, Алибек, теперь понял.
показати весь коментар
31.05.2021 14:45 Відповісти
Он тебе по тєлєХвону позвоніл?
показати весь коментар
31.05.2021 14:55 Відповісти
на пейджер скинул
показати весь коментар
31.05.2021 15:24 Відповісти
ОК На Печерську в Києві сталася стрілянина, введена спецоперація "Сирена", - джерело - Цензор.НЕТ 8352
показати весь коментар
31.05.2021 16:01 Відповісти
зашибись дали информацию...кто-то в кого-то из чего-то..."Сирена"
показати весь коментар
31.05.2021 14:47 Відповісти
Спросите у раненого мужчины . Думаю , что там была причина . Иногда мечтаю о легализации оружия . Слишком много у нас уродов .
показати весь коментар
31.05.2021 14:48 Відповісти
Если "урод" с возможностями и с деньгами, то сидеть будешь ты. Может сначала коррупцию побороть, а потом разговаривать о легализации?
показати весь коментар
31.05.2021 15:09 Відповісти
да вы батенька сказочник?
показати весь коментар
31.05.2021 15:25 Відповісти
"Сказочник" тот кто мечтает о легализации оружия в стране, которая насквозь прогнила от коррупции.
показати весь коментар
31.05.2021 15:51 Відповісти
"Сказочник" тот кто мечтает дожить до времен без коррупции На Печерську в Києві сталася стрілянина, введена спецоперація "Сирена", - джерело - Цензор.НЕТ 3766
показати весь коментар
31.05.2021 15:58 Відповісти
Понимание проблемы - базис для ее решения. Саакашвили уничтожил коррупцию в течение одного президентского срока. Вопрос не в том "сколько времени надо для уничтожения коррупции в Украине", а в том когда появиться наш, украинский Саакашвили.
показати весь коментар
31.05.2021 16:23 Відповісти
Как сказал один умный человек, применив оружие мне будет договориться с ментами,судьями и прокурором гораздо проще,чем потом договариваться с Богом.
показати весь коментар
31.05.2021 17:37 Відповісти
Наверное дорогу медлено переходил на зеленый свет. В Украине 80% стрелянины происходит на дорогах из за медленой езды или подрезания или неправильного обгона или парковки и т.д. Самая быдлячая прослойка населения в Украине, это водители. Каждый мнит себя "великим перцем" и хочет проучить другого.
показати весь коментар
31.05.2021 15:25 Відповісти
Таких виродків потрібно грохати при затриманні. А то потім виявиться якимось "ахтивістом" і уникне покарання.
показати весь коментар
31.05.2021 14:50 Відповісти
Как раз таки "активистов" и патриотов и карают. Он скорее всего выявится даунбасом или лугандоном или ещё каким нибудь бывшим "защитником даунбаса". Таких сразу отпускают.
показати весь коментар
31.05.2021 15:27 Відповісти
стреляли из неустановленного предмета похожего на пистолет
показати весь коментар
31.05.2021 14:55 Відповісти
В кого то похожего на человека наверное.
показати весь коментар
31.05.2021 15:00 Відповісти
но это не точно
показати весь коментар
01.06.2021 00:27 Відповісти
так что, "Сирену" уже поймали?!..
а то бегает по Печерску стреляет по лЮдям.. совсем стыд потеряла))..
показати весь коментар
31.05.2021 15:00 Відповісти
ставлю на ..- это бухой мусор..
показати весь коментар
31.05.2021 16:01 Відповісти
не понял - стрелял в верх и ранил мужчину. МуЗчина так понял Карлсон?
показати весь коментар
31.05.2021 17:57 Відповісти
рикошет
показати весь коментар
01.06.2021 00:27 Відповісти
 
 