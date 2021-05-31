Строительство нового вантового моста в Кременчуге начнется в октябре, - Полтавская ОГА
Новости Цензор.НЕТ Общество
Строительные работы по возведения вантового моста через реку Днепр в Кременчуге начнутся уже в октябре.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Полтавской ОГА.
"Сейчас идут подготовительные работы, в том числе по геодезии, расположению городка для проживания работников строительной компании. В сентябре планируем завершить соответствующую экспертизу, а в октябре начать непосредственное строительство моста. Сегодня мы убедились, что все идет по плану и графику", - сказал глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.
Согласно плану, строительство моста в рамках президентской программы "Большая стройка" продлится три года. Чтобы ускорить процесс применяется схема Design and Build, согласно которой подрядная организация "Догуш" выполнит одновременно и проектирование, и непосредственное строительство моста.
Стоимость всего проекта составляет более 11 млрд грн.
Строительство вантового моста длиной 720 м и эстакад протяженностью 1,9 км полностью профинансируют из государственного бюджета. Общая протяженность всех дорожных работ оценивается в 5,4 км.
Нынешний автомобильно-железнодорожный Крюковский мост 1949 года постройки в последний раз капитально ремонтировался более 30 лет назад и не отвечает текущим транспортным нагрузкам. В случае его остановки транспортный коллапс затронет всю Украину.
В ОГА уточняют, что проект строительства нового вантового моста предусматривает практически стопроцентное использование материалов отечественного производства.
Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в Украине будет построено и восстановлено 150 мостов и искусственных сооружений.
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Китайці за одну ніч такий міст будують, а наші злодії за півдня розпиляють фінанси.
был открыт 1871 году, т.е. опорам моста 150 лет