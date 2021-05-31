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Кременчуг (332) мост (1002) Полтавщина (905) Большая стройка (722)

Строительство нового вантового моста в Кременчуге начнется в октябре, - Полтавская ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Строительство нового вантового моста в Кременчуге начнется в октябре, - Полтавская ОГА

Строительные работы по возведения вантового моста через реку Днепр в Кременчуге начнутся уже в октябре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Полтавской ОГА.

"Сейчас идут подготовительные работы, в том числе по геодезии, расположению городка для проживания работников строительной компании. В сентябре планируем завершить соответствующую экспертизу, а в октябре начать непосредственное строительство моста. Сегодня мы убедились, что все идет по плану и графику", - сказал глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Согласно плану, строительство моста в рамках президентской программы "Большая стройка" продлится три года. Чтобы ускорить процесс применяется схема Design and Build, согласно которой подрядная организация "Догуш" выполнит одновременно и проектирование, и непосредственное строительство моста.

Стоимость всего проекта составляет более 11 млрд грн.

Строительство вантового моста длиной 720 м и эстакад протяженностью 1,9 км полностью профинансируют из государственного бюджета. Общая протяженность всех дорожных работ оценивается в 5,4 км.

Нынешний автомобильно-железнодорожный Крюковский мост 1949 года постройки в последний раз капитально ремонтировался более 30 лет назад и не отвечает текущим транспортным нагрузкам. В случае его остановки транспортный коллапс затронет всю Украину.

В ОГА уточняют, что проект строительства нового вантового моста предусматривает практически стопроцентное использование материалов отечественного производства.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в Украине будет построено и восстановлено 150 мостов и искусственных сооружений.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
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Строительство нового вантового моста в Кременчуге начнется в октябре, - Полтавская ОГА - Цензор.НЕТ 2725 Строительство нового вантового моста в Кременчуге начнется в октябре, - Полтавская ОГА - Цензор.НЕТ 6758
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31.05.2021 18:11
+1
...а куди держак йому вставити? Строительство нового вантового моста в Кременчуге начнется в октябре, - Полтавская ОГА - Цензор.НЕТ 1336
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31.05.2021 20:24
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Строительство нового вантового моста в Кременчуге начнется в октябре, - Полтавская ОГА - Цензор.НЕТ 2725 Строительство нового вантового моста в Кременчуге начнется в октябре, - Полтавская ОГА - Цензор.НЕТ 6758
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31.05.2021 18:11 Ответить
Давно пора,а то по нему ездить страшно.
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31.05.2021 18:13 Ответить
Щаповалову лопату дать пусть начинает
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31.05.2021 18:14 Ответить
...а куди держак йому вставити? Строительство нового вантового моста в Кременчуге начнется в октябре, - Полтавская ОГА - Цензор.НЕТ 1336
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31.05.2021 20:24 Ответить
Кременчугский мост сдан в эксплуатацию в 1949 году. Только вдумайтесь, почти 70 лет назад. Сейчас он соединяет две половины города с населением 250 тыс. Когда стоишь в пробке на нем посреди Днепра, а внизу идет поезд, мост шатает так, что хочется отстегнуть ремень безопасности, и опустить окна, что бы в случае разрушения быстрее выбраться из тонущего автомобиля.
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31.05.2021 18:44 Ответить
72 года назад, получается *
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31.05.2021 18:45 Ответить
опорам моста 150 лет, сам мост послевоенный
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01.06.2021 06:48 Ответить
Он быстро не разрушится, он железный полностью. Строительство нового вантового моста в Кременчуге начнется в октябре, - Полтавская ОГА - Цензор.НЕТ 4193 Ездил через него много раз...
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31.05.2021 20:00 Ответить
потрібно брати плату за екстрим і пускати на будівництво нового моста.
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31.05.2021 20:26 Ответить
"...строительство моста в рамках президентской программы "Большая стройка" продлится три года."
***
Китайці за одну ніч такий міст будують, а наші злодії за півдня розпиляють фінанси.
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31.05.2021 20:22 Ответить
к слову, этот мост был установлен на быки от старого жд моста, который
был открыт 1871 году, т.е. опорам моста 150 лет
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01.06.2021 06:47 Ответить
 
 