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Будівництво нового вантового моста в Кременчуці почнеться в жовтні, - Полтавська ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Будівництво нового вантового моста в Кременчуці почнеться в жовтні, - Полтавська ОДА

Будівельні роботи зі зведення вантового моста через річку Дніпро в Кременчуці почнуться вже в жовтні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в Полтавській ОДА.

"Зараз ідуть підготовчі роботи, зокрема з геодезії, розташування містечка для проживання працівників будівельної компанії. У вересні плануємо завершити відповідну експертизу, а в жовтні почати безпосереднє будівництво моста. Сьогодні ми переконалися, що все йде за планом і графіком", - сказав голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Згідно з планом, будівництво моста в рамках президентської програми "Велике будівництво" триватиме три роки. Щоб прискорити процес застосовується схема Design and Build, згідно з якою підрядна організація "Догуш" виконає одночасно і проєктування, і безпосереднє будівництво моста.

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Вартість усього проєкту становить понад 11 млрд грн.

Будівництво вантового моста довжиною 720 м і естакад протяжністю 1,9 км повністю профінансують з державного бюджету. Загальна протяжність всіх дорожніх робіт оцінюється в 5,4 км.

Нинішній автомобільно-залізничний Крюківський міст 1949 року побудови востаннє капітально ремонтувався понад 30 років тому і він не відповідає поточним транспортним навантаженням. У разі його зупинки транспортний колапс зачепить всю Україну.

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В ОДА уточнюють, що проєкт будівництва нового вантового моста передбачає практично стовідсоткове використання матеріалів вітчизняного виробництва.

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році в Україні буде побудовано і відновлено 150 мостів і штучних споруд.
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Топ коментарі
+1
Строительство нового вантового моста в Кременчуге начнется в октябре, - Полтавская ОГА - Цензор.НЕТ 2725 Строительство нового вантового моста в Кременчуге начнется в октябре, - Полтавская ОГА - Цензор.НЕТ 6758
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31.05.2021 18:11
+1
...а куди держак йому вставити? Строительство нового вантового моста в Кременчуге начнется в октябре, - Полтавская ОГА - Цензор.НЕТ 1336
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31.05.2021 20:24
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Строительство нового вантового моста в Кременчуге начнется в октябре, - Полтавская ОГА - Цензор.НЕТ 2725 Строительство нового вантового моста в Кременчуге начнется в октябре, - Полтавская ОГА - Цензор.НЕТ 6758
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31.05.2021 18:11 Відповісти
Давно пора,а то по нему ездить страшно.
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31.05.2021 18:13 Відповісти
Щаповалову лопату дать пусть начинает
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31.05.2021 18:14 Відповісти
...а куди держак йому вставити? Строительство нового вантового моста в Кременчуге начнется в октябре, - Полтавская ОГА - Цензор.НЕТ 1336
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31.05.2021 20:24 Відповісти
Кременчугский мост сдан в эксплуатацию в 1949 году. Только вдумайтесь, почти 70 лет назад. Сейчас он соединяет две половины города с населением 250 тыс. Когда стоишь в пробке на нем посреди Днепра, а внизу идет поезд, мост шатает так, что хочется отстегнуть ремень безопасности, и опустить окна, что бы в случае разрушения быстрее выбраться из тонущего автомобиля.
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31.05.2021 18:44 Відповісти
72 года назад, получается *
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31.05.2021 18:45 Відповісти
опорам моста 150 лет, сам мост послевоенный
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01.06.2021 06:48 Відповісти
Он быстро не разрушится, он железный полностью. Строительство нового вантового моста в Кременчуге начнется в октябре, - Полтавская ОГА - Цензор.НЕТ 4193 Ездил через него много раз...
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31.05.2021 20:00 Відповісти
потрібно брати плату за екстрим і пускати на будівництво нового моста.
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31.05.2021 20:26 Відповісти
"...строительство моста в рамках президентской программы "Большая стройка" продлится три года."
***
Китайці за одну ніч такий міст будують, а наші злодії за півдня розпиляють фінанси.
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31.05.2021 20:22 Відповісти
к слову, этот мост был установлен на быки от старого жд моста, который
был открыт 1871 году, т.е. опорам моста 150 лет
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01.06.2021 06:47 Відповісти
 
 