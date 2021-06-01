Будівництво нового вантового моста в Кременчуці почнеться в жовтні, - Полтавська ОДА

Будівельні роботи зі зведення вантового моста через річку Дніпро в Кременчуці почнуться вже в жовтні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в Полтавській ОДА.

"Зараз ідуть підготовчі роботи, зокрема з геодезії, розташування містечка для проживання працівників будівельної компанії. У вересні плануємо завершити відповідну експертизу, а в жовтні почати безпосереднє будівництво моста. Сьогодні ми переконалися, що все йде за планом і графіком", - сказав голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

Згідно з планом, будівництво моста в рамках президентської програми "Велике будівництво" триватиме три роки. Щоб прискорити процес застосовується схема Design and Build, згідно з якою підрядна організація "Догуш" виконає одночасно і проєктування, і безпосереднє будівництво моста.

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Вартість усього проєкту становить понад 11 млрд грн.

Будівництво вантового моста довжиною 720 м і естакад протяжністю 1,9 км повністю профінансують з державного бюджету. Загальна протяжність всіх дорожніх робіт оцінюється в 5,4 км.

Нинішній автомобільно-залізничний Крюківський міст 1949 року побудови востаннє капітально ремонтувався понад 30 років тому і він не відповідає поточним транспортним навантаженням. У разі його зупинки транспортний колапс зачепить всю Україну.

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В ОДА уточнюють, що проєкт будівництва нового вантового моста передбачає практично стовідсоткове використання матеріалів вітчизняного виробництва.

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році в Україні буде побудовано і відновлено 150 мостів і штучних споруд.