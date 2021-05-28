Пілони вантового моста в Запоріжжі готові до бетонування, - "Укравтодор"
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Для бетонування пілонів головної споруди мостового комплексу через Дніпро доставлено нову опалубку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє "Укравтодор".
"Нову опалубку виготовили спеціально для проєкту будівництва запорізького вантового моста через річку Дніпро. Демонтаж старої, встановленої на пілонах в 2011 році, почнуть наприкінці поточного тижня", - розповіли в "Укравтодорі".
Збірка нової опалубки проводиться вже зараз. З її допомогою працівники зможуть розпочати фінішний етап бетонування пілонів.
До початку бетонування після демонтажу старої опалубки фахівці генпідрядника - компанії ONUR, незалежного технічного нагляду - Українсько-австрійського Консорціуму "Айсі Інфраструктура України" та авторського нагляду ВАТ "Інститут "Дніпродіпротранс" проведуть комісійне обстеження конструкцій і визначать необхідний обсяг робіт.
Зазначається, що до моменту закінчення інспекції має бути закінчений ремонт плавкрану, на якому зараз триває заміна силового троса. З його допомогою почнеться бетонування останніх трьох захваток пілонів.
Крім того, на будівництві балкового моста в низовій його частині завершується складання секції №3, а на естакаді на острові Хортиця почалося армування плити проїзду. Всього змонтовано вже 8 залізобетонних балок прогонової будови довжиною 33 м.
На підході до вантового моста з боку острова Хортиця нині відбувається монтаж чотирьох тимчасових опор, а на з'їзді з моста встановлюються майданчики під тимчасові опори.
Водночас на будівельному майданчику в Кривий бухті триває збірка секцій прогонової будови вантового моста. З необхідних 12 мостобудівники збирають уже 5-ту секцію.
Всього на будівництві Запорізьких мостів працює 511 фахівців. Повністю весь комплекс має протяжність 9 км і складається з 29 штучних споруд, включно з двома головними об'єктами - вантовим і балковим мостами.
Нагадаємо, наприкінці квітня після реконструкції був відкритий міст через Хаджибейський лиман біля Одеси. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.
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