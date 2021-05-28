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Оголошено тендер на добудову Дарницького моста в Києві, - міністр інфраструктури Кубраков

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Оголошено тендер на добудову Дарницького моста в Києві, - міністр інфраструктури Кубраков

"Укравтодор" оголосив тендер на проведення робіт з відновлення Дарницького моста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За словами глави Мінінфраструктури, Дарницький міст протягом 10 років був заморожений, проте в цьому році роботи відновлять.

"Нагадаю, що більшість довгобудів у нашій країні виникають з двох причин: перша - це системна корупція, а друга - небажання і нездатність взаємодіяти між різними органами влади", - заявив Кубраков.

Кубраков нагадав, що в рамках програми "Велике будівництво" почали масштабний процес завершення довгобудів по всій країні.

"Десятки мостів і дорожніх проєктів, які роками тільки забирали кошти платників податків, нарешті стали національними активами і повернутими інвестиціями", - зазначив міністр інфраструктури.

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Глава Мінінфраструктури заявив, що на об'єкті проведуть незалежний технагляд. Незалежний аудит показав себе як хорошу практику: залучення міжнародного нагляду при будівництві запорізьких мостів повністю себе виправдало.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

Автор: Анастасія Потіха
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Там за мостом еще и Дарницкий вокзал в таком же состоянии.
А в следующий раз Воскресенский мост будут достраивать перед выборами мера?
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28.05.2021 13:48 Відповісти
"А в следующий раз Воскресенский мост будут достраивать перед выборами мера?" - достраивать не будут. Будут обещать достроить. А иначе что еще кандидаты в мэры будут обещать?
Достроить мост и метро на Троещину - вот основа победы на выборах мэра. И даже на следующие каденции))))
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28.05.2021 17:42 Відповісти
Я почему-то был уверен, что виновата война и путин... Объявлен тендер на достройку Дарницкого моста в Киеве, - министр инфраструктуры Кубраков - Цензор.НЕТ 2199
Надо бросать смотреть прямой.
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28.05.2021 13:58 Відповісти
Обещать - не значит жениться. Средства на т.н. "Большую стройку" раздерибанили из ковидного фонда, ну и что, что можно было спасти тысячи людей от смерти на эти деньги. Бросай смотреть 95-й квартал.
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28.05.2021 15:42 Відповісти
Тендер на то, кто больше бабок спи.дит !
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28.05.2021 14:07 Відповісти
Деньги на достройку Дарницкого моста вдруг нашлись после того, как там рядом кучу высотных коробок натыкали. Застройщикам нужно поднимать стоимость квадратных метров до маржи в 200%-300%.
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28.05.2021 15:45 Відповісти
Всмысле? В него уже больше 2 миллиардов $ влили и снова тендер? За эти деньги через Ла Манш можно было мост построить.
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28.05.2021 15:55 Відповісти
 
 