Оголошено тендер на добудову Дарницького моста в Києві, - міністр інфраструктури Кубраков

"Укравтодор" оголосив тендер на проведення робіт з відновлення Дарницького моста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За словами глави Мінінфраструктури, Дарницький міст протягом 10 років був заморожений, проте в цьому році роботи відновлять.

"Нагадаю, що більшість довгобудів у нашій країні виникають з двох причин: перша - це системна корупція, а друга - небажання і нездатність взаємодіяти між різними органами влади", - заявив Кубраков.

Кубраков нагадав, що в рамках програми "Велике будівництво" почали масштабний процес завершення довгобудів по всій країні.

"Десятки мостів і дорожніх проєктів, які роками тільки забирали кошти платників податків, нарешті стали національними активами і повернутими інвестиціями", - зазначив міністр інфраструктури.

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Глава Мінінфраструктури заявив, що на об'єкті проведуть незалежний технагляд. Незалежний аудит показав себе як хорошу практику: залучення міжнародного нагляду при будівництві запорізьких мостів повністю себе виправдало.

Нагадаємо, раніше заступник глави Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.