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Объявлен тендер на достройку Дарницкого моста в Киеве, - министр инфраструктуры Кубраков

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Объявлен тендер на достройку Дарницкого моста в Киеве, - министр инфраструктуры Кубраков

"Укравтодор" объявил тендер на проведение работ по восстановлению Дарницкого моста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По словам главы Мининфраструктуры, Дарницкий мост в течение 10 лет был заморожен, однако в этом году работы возобновят.

"Напомню, что большинство долгостроев в нашей стране возникают по двум причинам: первая - это системная коррупция, а вторая - нежелание и неспособность взаимодействовать между различными органами власти", - заявил Кубраков.

Кубраков напомнил, что в рамках программы "Большая стройка" начали масштабный процесс завершения долгостроев по всей стране.

"Десятки мостов и дорожных проектов, которые годами только забирали средства налогоплательщиков, наконец стали национальными активами и возвращенными инвестициями", - отметил министр инфраструктуры.

Глава Мининфраструктуры заявил, что на объекте проведут независимый технадзор. Независимый аудит показал себя как хорошую практику: привлечение международного надзора при строительстве запорожских мостов полностью себя оправдало.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Там за мостом еще и Дарницкий вокзал в таком же состоянии.
А в следующий раз Воскресенский мост будут достраивать перед выборами мера?
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28.05.2021 13:48 Ответить
"А в следующий раз Воскресенский мост будут достраивать перед выборами мера?" - достраивать не будут. Будут обещать достроить. А иначе что еще кандидаты в мэры будут обещать?
Достроить мост и метро на Троещину - вот основа победы на выборах мэра. И даже на следующие каденции))))
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28.05.2021 17:42 Ответить
Я почему-то был уверен, что виновата война и путин... Объявлен тендер на достройку Дарницкого моста в Киеве, - министр инфраструктуры Кубраков - Цензор.НЕТ 2199
Надо бросать смотреть прямой.
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28.05.2021 13:58 Ответить
Обещать - не значит жениться. Средства на т.н. "Большую стройку" раздерибанили из ковидного фонда, ну и что, что можно было спасти тысячи людей от смерти на эти деньги. Бросай смотреть 95-й квартал.
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28.05.2021 15:42 Ответить
Тендер на то, кто больше бабок спи.дит !
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28.05.2021 14:07 Ответить
Деньги на достройку Дарницкого моста вдруг нашлись после того, как там рядом кучу высотных коробок натыкали. Застройщикам нужно поднимать стоимость квадратных метров до маржи в 200%-300%.
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28.05.2021 15:45 Ответить
Всмысле? В него уже больше 2 миллиардов $ влили и снова тендер? За эти деньги через Ла Манш можно было мост построить.
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28.05.2021 15:55 Ответить
 
 