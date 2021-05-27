Кубракову поручили ускорить создание анонсированной Зеленским национальной авиакомпании, - Шмыгаль

Новому министру инфраструктуры Александру Кубракову поручили ускорить создание национальной авиакомпании. Уже начались переговоры о закупке самолетов.

Об этом во время поездки в Днепр заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственный портал.

По его словам, внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты, но ведутся переговоры и о закупке самолетов международных производителей. В частности, уже есть контакты с тремя крупнейшими мировыми компаниями.

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"Развитие украинской национальной авиакомпании должно способствовать и развитию авиастроения в Украине", - отметил Шмыгаль и напомнил, что впервые за 30 лет Украина заказала "Антонову" несколько самолетов.

Кроме того, по его мнению, создание национальной авиакомпании должно повлиять на удешевление билетов на внутренние рейсы. Он добавил, что новый министр инфраструктуры получил задание ускорить процесс переговоров и работы для создания такого национального авиаперевозчика. В ближайшее время должны быть заключены соответствующие меморандумы.

Напомним, в конце апреля 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию, которая будет иметь украинский авиапарк. В июле премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика.