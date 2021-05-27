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Кубракову поручили ускорить создание анонсированной Зеленским национальной авиакомпании, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Кубракову поручили ускорить создание анонсированной Зеленским национальной авиакомпании, - Шмыгаль

Новому министру инфраструктуры Александру Кубракову поручили ускорить создание национальной авиакомпании. Уже начались переговоры о закупке самолетов.

Об этом во время поездки в Днепр заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственный портал.

По его словам, внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты, но ведутся переговоры и о закупке самолетов международных производителей. В частности, уже есть контакты с тремя крупнейшими мировыми компаниями.

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"Развитие украинской национальной авиакомпании должно способствовать и развитию авиастроения в Украине", - отметил Шмыгаль и напомнил, что впервые за 30 лет Украина заказала "Антонову" несколько самолетов.

Кроме того, по его мнению, создание национальной авиакомпании должно повлиять на удешевление билетов на внутренние рейсы. Он добавил, что новый министр инфраструктуры получил задание ускорить процесс переговоров и работы для создания такого национального авиаперевозчика. В ближайшее время должны быть заключены соответствующие меморандумы.

Напомним, в конце апреля 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию, которая будет иметь украинский авиапарк. В июле премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика.
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Новости "вэлыкого крадивныцтва".
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27.05.2021 12:48 Ответить
На земле уже все украли, теперь в воздух без мотора!!!
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27.05.2021 12:49 Ответить
Очень умно, Зеля. Побольше государственных монстров. Тех полудохлых убыточных уродов типа УЗ и т.п. вам мало.
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27.05.2021 13:00 Ответить
Кубракову поручили ускорить создание анонсированной Зеленским национальной авиакомпании, - Шмыгаль
З одного боку у нас іде "велика приватизація", а з другого боку починають вимивати гроші з нещасного бюджету для створення нових державних компаній.

Вражаюсь, що виявляється громадяни України настільки активно літають, що просто вкрай необхідно створювати авіакомпанію.
Був цирк на дроті, а зараз в уряді і Верховній Раді)
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27.05.2021 13:04 Ответить
А потім Беня ії приватизує....
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27.05.2021 14:29 Ответить
Вава- совок.
Кубракову доручили прискорити створення анонсованої Зеленським національної авіакомпанії, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 251
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27.05.2021 13:08 Ответить
Кабы она была образована еще при Омеляне и почила в бозе при зебилах.
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27.05.2021 13:12 Ответить



tZE inform11 чСоздание национальной авиакомпании , про необходимость чего говорил Зеленский и начинает реализовывать Кубраков будет проводится на основании выкупа компании Коломойского "Международные авиалинии Украины " . с долгами и структурой. (см. сообщение от 22.01.2021).
Зебилье, оцените красоту игры)))
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28.05.2021 00:29 Ответить
 
 