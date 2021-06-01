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Новости Политика Украины
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Коломойский (1762) Гонтарева (817) Милованов Тимофей (285)

Сам подставился из-за неопытности, - Милованов объяснил историю с "дебилом"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сам подставился из-за неопытности, - Милованов объяснил историю с

Экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов рассказал, что ему дали прозвище "дебил", поскольку он "подставился" перед олигархом Игорем Коломойским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Милованов сообщил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

"У меня были и есть хорошие приятельские отношения с Гонтаревой (экс-главой Нацбанка. - Ред.). Кстати, это прозвище, извините, дебил, которое мне прилепил Коломойский, а я не знал, как тогда на него отшутиться или вообще его вызвать на дуэль, просто опыта не было политического… Это было из-за того, что я защитил Гонтареву, это тоже пример, ей сожгли дом, она была в Лондоне. И все начали над ней издеваться, что "так тебе и надо". Может, где-то так и надо, но не нужно жечь дома людям. И я тогда написал пост, и на меня так поднаехали медийно. Отношение у меня к ней позитивное, у меня есть определенные претензии и вопросы к тому, как это происходило, но в то же время я ее уважаю за то безбашенное, извините, лидерство, которое действительно позволило провести определенную деолигархизацию в банковской системе", - рассказал экс-министр.

По его словам, прозвище стало ярлыком, который ему прицепили.

"Он будет еще долго висеть, он очень меня оскорбляет, потому что я доктор наук, у меня есть публикации. Но подставился сам из-за неопытности. В Штатах у меня было много публикаций украинских, много международных. Международных "зашкваров" не было, украинских много было, потому что культура разная. В Америке наоборот, надо показывать, что ты человек, делать себя чуть-чуть уязвимым, тебя за это не бьют. Как мне передали от Коломойского: ничего личного, он же сам подставился, я просто ударил, какие проблемы? Просто правила другие в Украине, к сожалению", - отметил Милованов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем. ВИДЕО

Напомним, студия "Квартал 95" в 2019 году в одном из своих номеров высмеяла поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Олигарх Игорь Коломойский похвалил номер "Квартала 95", но при этом заверил, что не имеет к нему отношения. Тимофей Милованов, будучи главой Минэкономики, заявил, что подобные шутки "Квартала 95" будут восприниматься внешними инвесторами как подтверждение связей между олигархами и властью. В ответ Коломойский обозвал министра "дебилом" и посоветовал ему уйти в отставку. Милованов сказал, что не обижается на олигарха и считает конфликт исчерпанным.
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Топ комментарии
+27
- Чем отличается "ЗЕбил" от мыслящего человека?
- Мыслящий человек сначала думает, а потом говорит, а "ЗЕбил" - сначала говорит, а потом оправдывается, потому что думать не умеет...
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01.06.2021 08:08
+26
- тьі дебил
- спасибо, игорь валерьевич, конфликт исчерпан
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01.06.2021 07:55
+12
Сам підставився через недосвідченість, - Милованов пояснив історію з "дебілом" - Цензор.НЕТ 6506
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01.06.2021 08:29
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- тьі дебил
- спасибо, игорь валерьевич, конфликт исчерпан
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01.06.2021 07:55 Ответить
Так. Ну що з того, що нах послали? Могли ж і шаблюкою рубанути! Всі оці "нові зелені обличчя" все життя тікали від відповідальності, як і весь "мудрий наріт". Тому маємо, що маємо.
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01.06.2021 08:24 Ответить
Сам підставився через недосвідченість, - Милованов пояснив історію з "дебілом" - Цензор.НЕТ 6506
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01.06.2021 08:29 Ответить
реалити шоу
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01.06.2021 08:59 Ответить
Теперь то что, поезд ушёл. А что с поджигателями дома и машины Гонтаревой, ищут? Аваков лично занимается? Понятно...
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01.06.2021 08:00 Ответить
палка о двух концах. представляю, кого они найдут и назначат виновньім. может, пусть лучше не ищут
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01.06.2021 08:01 Ответить
- Чем отличается "ЗЕбил" от мыслящего человека?
- Мыслящий человек сначала думает, а потом говорит, а "ЗЕбил" - сначала говорит, а потом оправдывается, потому что думать не умеет...
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01.06.2021 08:08 Ответить
он гомеопат.....
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01.06.2021 08:01 Ответить
Дебіл і Африці дебіл,одним словом.
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01.06.2021 08:02 Ответить
«Международных "зашкваров" не было, украинских много было, потому что культура разная.»

«Как мне передали от Коломойского: ничего личного, он же сам подставился, я просто ударил, какие проблемы? Просто правила другие в Украине, к сожалению».

СОВОК и совковые отношения до сих пор живут в Украине . А также гопники , типа **** с их идеологией « бей первым» .
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01.06.2021 08:11 Ответить
Не везёт Украине на министров экономики. Дебил на дебиле
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01.06.2021 08:14 Ответить
Украинцам нужно не лениться управлять своим государством и не нужно Иванов брать во власть ,тогда может и порядок будет, а если мы строим коррупционное государство ,то Иваны на вес золота Сам підставився через недосвідченість, - Милованов пояснив історію з "дебілом" - Цензор.НЕТ 4141
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01.06.2021 08:26 Ответить
И об этом....В Мордовии заключённые отказались выходить из тюрем, так как там есть еда и врачи .
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01.06.2021 08:19 Ответить
Вопрос ,как этот Дебил ,учился за границей ? Или тако же академик как и Кива 🤣🤔
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01.06.2021 08:21 Ответить
Дебил еще и неопытный. Зебизяны норм выбор👍
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01.06.2021 08:22 Ответить
Щось за 2 роки, які цей дохтор "публікується" в Україні не видно його жодної успішної справи, тільки бла-бла-бла. А зараз, після переведення його підлеглими державних коштів на його приватну школу, вже й факт його корупційних дій по розкраданню бюджету українців виявився. В Америці вже б під кримінальною справою ходив, тому що культура різна.
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01.06.2021 08:31 Ответить
А что же ты этой квартальной шобле так лижешь?
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01.06.2021 08:36 Ответить
В Кремле стая ворон напала на прохожего..Сам підставився через недосвідченість, - Милованов пояснив історію з "дебілом" - Цензор.НЕТ 7752..
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01.06.2021 08:41 Ответить
Дебил - он потому и дебил, что не понимает того, что в отлаженной веками, работающей как часы системе на Западе быть слегка эксцентричным во власти - это допустимо. В штучном количестве. А в состоянии полного распада и разложения - засилие клоунов и фриков забирает у наблюдающих это даже последнюю надежду на выздоровление государства.
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01.06.2021 08:43 Ответить
Оно же "дохтор наук" и прохфессор.....где то преподающий с дипломом от иностранных хозяев. Дебил оно и есть дебил!
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01.06.2021 08:48 Ответить
"Публикации за рубежем.." Под публикациями понимают и обьявления в университетских изданиях. Например-"Прибыла группа из Трускавца для прохождения стажировки..." подпись-Милованов, доктор наук. Вот тебе и "публикация" Даже доклад " о том, как положительно на конкуренцию влияет административное регулирование цен на топливо в Украине.." от Милованова, то же опубликуют, он же на стажировке.
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01.06.2021 08:49 Ответить
Тепер вже досвідчений?Сам підставляєш,без примусу?
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01.06.2021 08:50 Ответить
ну хоть один кто здесь гавкает на милованова прочитал хоть одну его публикацию ?
уверен что нет - гавкайте дальше
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01.06.2021 08:53 Ответить
...це як у мультику Жив-був ПЕС(символічно): "...Работа такая".
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01.06.2021 11:50 Ответить
Надо было читать книги ,да и сейчас ещё не поздно.
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01.06.2021 08:55 Ответить
"...И все начали над ней издеваться, что "так тебе и надо". Может, где-то так и надо..."
Сам підставився через недосвідченість, - Милованов пояснив історію з "дебілом" - Цензор.НЕТ 213
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01.06.2021 09:04 Ответить
Скоріше по дебільності. Бо дебілом і є, як і всі зельойні Сам підставився через недосвідченість, - Милованов пояснив історію з "дебілом" - Цензор.НЕТ 3803
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01.06.2021 09:13 Ответить
Один раз в житті сказав про себе правду. Що коментувати?
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01.06.2021 09:20 Ответить
Сам підставився через недосвідченість, - Милованов пояснив історію з "дебілом" - Цензор.НЕТ 5090
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01.06.2021 10:12 Ответить
ДЕБИЛ ИДИ КУРНИ УЖЕ )))
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01.06.2021 12:32 Ответить
 
 