Сам подставился из-за неопытности, - Милованов объяснил историю с "дебилом"

Экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов рассказал, что ему дали прозвище "дебил", поскольку он "подставился" перед олигархом Игорем Коломойским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Милованов сообщил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

"У меня были и есть хорошие приятельские отношения с Гонтаревой (экс-главой Нацбанка. - Ред.). Кстати, это прозвище, извините, дебил, которое мне прилепил Коломойский, а я не знал, как тогда на него отшутиться или вообще его вызвать на дуэль, просто опыта не было политического… Это было из-за того, что я защитил Гонтареву, это тоже пример, ей сожгли дом, она была в Лондоне. И все начали над ней издеваться, что "так тебе и надо". Может, где-то так и надо, но не нужно жечь дома людям. И я тогда написал пост, и на меня так поднаехали медийно. Отношение у меня к ней позитивное, у меня есть определенные претензии и вопросы к тому, как это происходило, но в то же время я ее уважаю за то безбашенное, извините, лидерство, которое действительно позволило провести определенную деолигархизацию в банковской системе", - рассказал экс-министр.

По его словам, прозвище стало ярлыком, который ему прицепили.

"Он будет еще долго висеть, он очень меня оскорбляет, потому что я доктор наук, у меня есть публикации. Но подставился сам из-за неопытности. В Штатах у меня было много публикаций украинских, много международных. Международных "зашкваров" не было, украинских много было, потому что культура разная. В Америке наоборот, надо показывать, что ты человек, делать себя чуть-чуть уязвимым, тебя за это не бьют. Как мне передали от Коломойского: ничего личного, он же сам подставился, я просто ударил, какие проблемы? Просто правила другие в Украине, к сожалению", - отметил Милованов.

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Напомним, студия "Квартал 95" в 2019 году в одном из своих номеров высмеяла поджог дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Олигарх Игорь Коломойский похвалил номер "Квартала 95", но при этом заверил, что не имеет к нему отношения. Тимофей Милованов, будучи главой Минэкономики, заявил, что подобные шутки "Квартала 95" будут восприниматься внешними инвесторами как подтверждение связей между олигархами и властью. В ответ Коломойский обозвал министра "дебилом" и посоветовал ему уйти в отставку. Милованов сказал, что не обижается на олигарха и считает конфликт исчерпанным.