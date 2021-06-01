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Новини Політика України
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Сам підставився через недосвідченість, - Милованов пояснив історію з "дебілом"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сам підставився через недосвідченість, - Милованов пояснив історію з "дебілом"

Ексміністр економіки України Тимофій Милованов розповів, що йому дали прізвисько "дебіл", оскільки він "підставився" перед олігархом Ігорем Коломойським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Милованов повідомив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

"У мене були і є хороші приятельські стосунки з Гонтаревою (ексглавою Нацбанку. - Ред.). До речі, це прізвисько, вибачте, дебіл, яке мені приліпив Коломойський, а я не знав, як тоді на нього відбутися жартами або взагалі його викликати на дуель, просто досвіду не було політичного... Це було через те, що я захистив Гонтареву, це теж приклад, їй спалили будинок, вона була в Лондоні. І всі почали з неї знущатися, що "так тобі і треба". Може, десь так і треба, але не потрібно палити будинки людям. І я тоді написав пост, і на мене так піднаїхали медійно. Ставлення в мене до неї позитивне, в мене є певні претензії і питання до того, як це відбувалося, але в той самий час я її поважаю за те безбашене, вибачте, лідерство, яке дійсно дозволило провести певну деолігархізацію в банківській системі", - розповів ексміністр.

За його словами, прізвисько стало ярликом, який йому причепили.

"Він буде ще довго висіти, він дуже мене ображає, тому що я доктор наук, у мене є публікації. Але підставився сам через недосвідченість. У Штатах у мене було багато публікацій українських, багато міжнародних. Міжнародних "зашкварів" не було, українських багато було, тому що культура різна. В Америці навпаки, треба показувати, що ти людина, робити себе трохи вразливим, тебе за це не б'ють. Як мені передали від Коломойського: нічого особистого, він же сам підставився, я просто вдарив, які проблеми? Просто правила інші в Україні, на жаль", - зазначив Милованов.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Я цього і не приховую, що я дебіл. Жартую", - Милованов відреагував на слова Коломойського про нього. ВIДЕО

Нагадаємо, студія "Квартал 95" у 2019 році в одному зі своїх номерів висміяла підпал будинку ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Олігарх Ігор Коломойський похвалив номер "Кварталу 95", але при цьому запевнив, що не має до нього стосунку. Тимофій Милованов, будучи главою Мінекономіки, заявив, що подібні жарти "Кварталу 95" будуть сприйматися зовнішніми інвесторами як підтвердження зв'язків між олігархами і владою. У відповідь Коломойський обізвав міністра "дебілом" і порадив йому піти у відставку. Милованов сказав, що не ображається на олігарха і вважає конфлікт вичерпаним.

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Топ коментарі
+27
- Чем отличается "ЗЕбил" от мыслящего человека?
- Мыслящий человек сначала думает, а потом говорит, а "ЗЕбил" - сначала говорит, а потом оправдывается, потому что думать не умеет...
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01.06.2021 08:08
+26
- тьі дебил
- спасибо, игорь валерьевич, конфликт исчерпан
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01.06.2021 07:55
+12
Сам підставився через недосвідченість, - Милованов пояснив історію з "дебілом" - Цензор.НЕТ 6506
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01.06.2021 08:29
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- тьі дебил
- спасибо, игорь валерьевич, конфликт исчерпан
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01.06.2021 07:55 Відповісти
Так. Ну що з того, що нах послали? Могли ж і шаблюкою рубанути! Всі оці "нові зелені обличчя" все життя тікали від відповідальності, як і весь "мудрий наріт". Тому маємо, що маємо.
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01.06.2021 08:24 Відповісти
Сам підставився через недосвідченість, - Милованов пояснив історію з "дебілом" - Цензор.НЕТ 6506
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01.06.2021 08:29 Відповісти
реалити шоу
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01.06.2021 08:59 Відповісти
Теперь то что, поезд ушёл. А что с поджигателями дома и машины Гонтаревой, ищут? Аваков лично занимается? Понятно...
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01.06.2021 08:00 Відповісти
палка о двух концах. представляю, кого они найдут и назначат виновньім. может, пусть лучше не ищут
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01.06.2021 08:01 Відповісти
- Чем отличается "ЗЕбил" от мыслящего человека?
- Мыслящий человек сначала думает, а потом говорит, а "ЗЕбил" - сначала говорит, а потом оправдывается, потому что думать не умеет...
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01.06.2021 08:08 Відповісти
он гомеопат.....
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01.06.2021 08:01 Відповісти
Дебіл і Африці дебіл,одним словом.
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01.06.2021 08:02 Відповісти
«Международных "зашкваров" не было, украинских много было, потому что культура разная.»

«Как мне передали от Коломойского: ничего личного, он же сам подставился, я просто ударил, какие проблемы? Просто правила другие в Украине, к сожалению».

СОВОК и совковые отношения до сих пор живут в Украине . А также гопники , типа **** с их идеологией « бей первым» .
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01.06.2021 08:11 Відповісти
Не везёт Украине на министров экономики. Дебил на дебиле
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01.06.2021 08:14 Відповісти
Украинцам нужно не лениться управлять своим государством и не нужно Иванов брать во власть ,тогда может и порядок будет, а если мы строим коррупционное государство ,то Иваны на вес золота Сам підставився через недосвідченість, - Милованов пояснив історію з "дебілом" - Цензор.НЕТ 4141
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01.06.2021 08:26 Відповісти
И об этом....В Мордовии заключённые отказались выходить из тюрем, так как там есть еда и врачи .
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01.06.2021 08:19 Відповісти
Вопрос ,как этот Дебил ,учился за границей ? Или тако же академик как и Кива 🤣🤔
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01.06.2021 08:21 Відповісти
Дебил еще и неопытный. Зебизяны норм выбор👍
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01.06.2021 08:22 Відповісти
Щось за 2 роки, які цей дохтор "публікується" в Україні не видно його жодної успішної справи, тільки бла-бла-бла. А зараз, після переведення його підлеглими державних коштів на його приватну школу, вже й факт його корупційних дій по розкраданню бюджету українців виявився. В Америці вже б під кримінальною справою ходив, тому що культура різна.
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01.06.2021 08:31 Відповісти
А что же ты этой квартальной шобле так лижешь?
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01.06.2021 08:36 Відповісти
В Кремле стая ворон напала на прохожего..Сам підставився через недосвідченість, - Милованов пояснив історію з "дебілом" - Цензор.НЕТ 7752..
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01.06.2021 08:41 Відповісти
Дебил - он потому и дебил, что не понимает того, что в отлаженной веками, работающей как часы системе на Западе быть слегка эксцентричным во власти - это допустимо. В штучном количестве. А в состоянии полного распада и разложения - засилие клоунов и фриков забирает у наблюдающих это даже последнюю надежду на выздоровление государства.
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01.06.2021 08:43 Відповісти
Оно же "дохтор наук" и прохфессор.....где то преподающий с дипломом от иностранных хозяев. Дебил оно и есть дебил!
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01.06.2021 08:48 Відповісти
"Публикации за рубежем.." Под публикациями понимают и обьявления в университетских изданиях. Например-"Прибыла группа из Трускавца для прохождения стажировки..." подпись-Милованов, доктор наук. Вот тебе и "публикация" Даже доклад " о том, как положительно на конкуренцию влияет административное регулирование цен на топливо в Украине.." от Милованова, то же опубликуют, он же на стажировке.
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01.06.2021 08:49 Відповісти
Тепер вже досвідчений?Сам підставляєш,без примусу?
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01.06.2021 08:50 Відповісти
ну хоть один кто здесь гавкает на милованова прочитал хоть одну его публикацию ?
уверен что нет - гавкайте дальше
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01.06.2021 08:53 Відповісти
...це як у мультику Жив-був ПЕС(символічно): "...Работа такая".
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01.06.2021 11:50 Відповісти
Надо было читать книги ,да и сейчас ещё не поздно.
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01.06.2021 08:55 Відповісти
"...И все начали над ней издеваться, что "так тебе и надо". Может, где-то так и надо..."
Сам підставився через недосвідченість, - Милованов пояснив історію з "дебілом" - Цензор.НЕТ 213
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01.06.2021 09:04 Відповісти
Скоріше по дебільності. Бо дебілом і є, як і всі зельойні Сам підставився через недосвідченість, - Милованов пояснив історію з "дебілом" - Цензор.НЕТ 3803
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01.06.2021 09:13 Відповісти
Один раз в житті сказав про себе правду. Що коментувати?
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01.06.2021 09:20 Відповісти
Сам підставився через недосвідченість, - Милованов пояснив історію з "дебілом" - Цензор.НЕТ 5090
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01.06.2021 10:12 Відповісти
ДЕБИЛ ИДИ КУРНИ УЖЕ )))
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01.06.2021 12:32 Відповісти
 
 