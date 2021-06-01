Сам підставився через недосвідченість, - Милованов пояснив історію з "дебілом"

Ексміністр економіки України Тимофій Милованов розповів, що йому дали прізвисько "дебіл", оскільки він "підставився" перед олігархом Ігорем Коломойським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Милованов повідомив в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

"У мене були і є хороші приятельські стосунки з Гонтаревою (ексглавою Нацбанку. - Ред.). До речі, це прізвисько, вибачте, дебіл, яке мені приліпив Коломойський, а я не знав, як тоді на нього відбутися жартами або взагалі його викликати на дуель, просто досвіду не було політичного... Це було через те, що я захистив Гонтареву, це теж приклад, їй спалили будинок, вона була в Лондоні. І всі почали з неї знущатися, що "так тобі і треба". Може, десь так і треба, але не потрібно палити будинки людям. І я тоді написав пост, і на мене так піднаїхали медійно. Ставлення в мене до неї позитивне, в мене є певні претензії і питання до того, як це відбувалося, але в той самий час я її поважаю за те безбашене, вибачте, лідерство, яке дійсно дозволило провести певну деолігархізацію в банківській системі", - розповів ексміністр.

За його словами, прізвисько стало ярликом, який йому причепили.

"Він буде ще довго висіти, він дуже мене ображає, тому що я доктор наук, у мене є публікації. Але підставився сам через недосвідченість. У Штатах у мене було багато публікацій українських, багато міжнародних. Міжнародних "зашкварів" не було, українських багато було, тому що культура різна. В Америці навпаки, треба показувати, що ти людина, робити себе трохи вразливим, тебе за це не б'ють. Як мені передали від Коломойського: нічого особистого, він же сам підставився, я просто вдарив, які проблеми? Просто правила інші в Україні, на жаль", - зазначив Милованов.

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Нагадаємо, студія "Квартал 95" у 2019 році в одному зі своїх номерів висміяла підпал будинку ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Олігарх Ігор Коломойський похвалив номер "Кварталу 95", але при цьому запевнив, що не має до нього стосунку. Тимофій Милованов, будучи главою Мінекономіки, заявив, що подібні жарти "Кварталу 95" будуть сприйматися зовнішніми інвесторами як підтвердження зв'язків між олігархами і владою. У відповідь Коломойський обізвав міністра "дебілом" і порадив йому піти у відставку. Милованов сказав, що не ображається на олігарха і вважає конфлікт вичерпаним.