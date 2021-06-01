Российские наемники обстреляли Пески из стрелкового оружия

С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск на Донбассе.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Минобороны Мария Сальник, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток, 1 июня, по состоянию на 12:00, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Возле населенного пункта Пески враг открывал огонь из стрелкового оружия", - сообщила пресс-секретарь.

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Она подчеркнула, что украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.