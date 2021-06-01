Російські найманці обстріляли Піски зі стрілецької зброї

Від початку поточної доби зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ на Донбасі.

Про це під час брифінгу повідомила прессекретарка Міноборони Марія Сальник, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби, 1 червня, станом на 12:00, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Біля населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї", - повідомила прессекретарка.

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Вона підкреслила, що українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.