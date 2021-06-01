Попытки Украины скопировать налоговую реформу Польши опасны, - European Business Review

Польская реформа - пример для стран, которые стремятся получить членство в ЕС, но Украина не может правильно ее повторить у себя по ряду причин.

Страны, планирующие однажды присоединиться к Евросоюзу, должны построить экономику, которая напоминает то, что происходит в большинстве стран-участниц, присоединившихся к объединению в 2004 году.

Один из ключевых факторов, которые отличают страны ЕС от других - это налоговая система, методы уплаты налогов, прозрачность доходов и государственный контроль над тем, что происходит в предпринимательстве и бизнесе. В то же время, страны, которые присоединились к ЕС в 2004 году включительно с Польшей, продвинулись вперед, набрав силы в конце пандемии коронавируса.

Об этом в статье для European Business Review пишет Антонио Ромеро, передает УНИАН.

Одним из значительных событий в реформировании налоговых систем в Восточной Европе стала текущая польская реформа, которая началась весной 2021 года. Однако, для того, чтобы провести налоговую реформу и изменить к лучшему соотношение между поступлениями и ВВП, нужно иметь твердую базу в виде хорошо налаженной промышленности со стабильными продажами. У Польши это есть.

Как сообщало информационное агентство PAP, в апреле 2021 года промышленное производство в Польше выросло на 44,5% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году. Это дает надежду на более быстрое восстановление после пандемии коронавируса. В то же время, согласно данным Центрального управления статистики Польши, промышленное производство в стране в апреле было на 9,2% меньше, чем в марте. В то же время, в агентстве Eurostat, которое использует другую методологию, говорят, что оно выросло на 16,3% в марте (один из самых высоких показателей роста среди 27 стран ЕС).

В связи с этим, налоговая реформа, инициированная премьер-министром Матеушем Моравецким, очень интересна для других европейских стран и тех, кто планирует подать заявку на членство в ЕС в будущем. Моравецкий планирует увеличить поступления, повысив налоги для фермеров и фрилансеров, а также создать уникальную цифровую налоговую систему. В то же время, несколько соседей Польши включительно с Украиной пытаются скопировать этот опыт, хотя и безуспешно.

Среди препятствий, которые не позволяют просто "скопипастить" стратегию, предыдущие неудачи Украины, такие как постоянные смены премьер-министров и массовый отток трудоспособного населения за границу из-за системы вымогательства со стороны правоохранительных органов, а также из-за давления на малый, средний и крупный бизнес. Это давление имеет системный и широкий характер. К сожалению, он не уменьшился со времен президентства Виктора Януковича, который поощрял это давление. При президентах Петре Порошенко и Владимире Зеленском ничего не изменилось.

В такой ситуации новая налоговая реформа, которую правительство Украины собирается воплотить, кажется несбалансированной и может привести к нескольким проблемам в ряде регионов страны. На прошлой неделе член Европарламента, комитета по экономическим и монетарным делам и субкомитета по вопросам налогов Фульвио Мартусьелло обратился к президенту Украины, председателю Верховной Рады и украинскому премьер-министру с письмом, в котором указал на вредность некоторых изменений, которые будут частью новой налоговой инициативы.

"На протяжении нескольких лет Украина демонстрировала заинтересованность в будущей интеграции в ЕС и НАТО, определенным образом пытаясь реформировать основы своей экономики, отходя от плановой модели. Тревожит, что новая власть Украины, провозгласив себя реформаторами, инициировала распределение бизнеса в пользу определенных лиц вместо того, чтобы развивать демократические институты. Налоговая реформа, которая проходит под видом борьбы с коррупцией и деолигархизации, может привести к очередному переделу рынка", - подчеркнул евродепутат.







