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Попытки Украины скопировать налоговую реформу Польши опасны, - European Business Review

Новости Цензор.НЕТ Общество

Попытки Украины скопировать налоговую реформу Польши опасны, - European Business Review

Польская реформа - пример для стран, которые стремятся получить членство в ЕС, но Украина не может правильно ее повторить у себя по ряду причин.

Страны, планирующие однажды присоединиться к Евросоюзу, должны построить экономику, которая напоминает то, что происходит в большинстве стран-участниц, присоединившихся к объединению в 2004 году.

Один из ключевых факторов, которые отличают страны ЕС от других - это налоговая система, методы уплаты налогов, прозрачность доходов и государственный контроль над тем, что происходит в предпринимательстве и бизнесе. В то же время, страны, которые присоединились к ЕС в 2004 году включительно с Польшей, продвинулись вперед, набрав силы в конце пандемии коронавируса.

Об этом в статье для European Business Review пишет Антонио Ромеро, передает УНИАН.

Одним из значительных событий в реформировании налоговых систем в Восточной Европе стала текущая польская реформа, которая началась весной 2021 года. Однако, для того, чтобы провести налоговую реформу и изменить к лучшему соотношение между поступлениями и ВВП, нужно иметь твердую базу в виде хорошо налаженной промышленности со стабильными продажами. У Польши это есть.

Как сообщало информационное агентство PAP, в апреле 2021 года промышленное производство в Польше выросло на 44,5% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году. Это дает надежду на более быстрое восстановление после пандемии коронавируса. В то же время, согласно данным Центрального управления статистики Польши, промышленное производство в стране в апреле было на 9,2% меньше, чем в марте. В то же время, в агентстве Eurostat, которое использует другую методологию, говорят, что оно выросло на 16,3% в марте (один из самых высоких показателей роста среди 27 стран ЕС).

В связи с этим, налоговая реформа, инициированная премьер-министром Матеушем Моравецким, очень интересна для других европейских стран и тех, кто планирует подать заявку на членство в ЕС в будущем. Моравецкий планирует увеличить поступления, повысив налоги для фермеров и фрилансеров, а также создать уникальную цифровую налоговую систему. В то же время, несколько соседей Польши включительно с Украиной пытаются скопировать этот опыт, хотя и безуспешно.

Среди препятствий, которые не позволяют просто "скопипастить" стратегию, предыдущие неудачи Украины, такие как постоянные смены премьер-министров и массовый отток трудоспособного населения за границу из-за системы вымогательства со стороны правоохранительных органов, а также из-за давления на малый, средний и крупный бизнес. Это давление имеет системный и широкий характер. К сожалению, он не уменьшился со времен президентства Виктора Януковича, который поощрял это давление. При президентах Петре Порошенко и Владимире Зеленском ничего не изменилось.

В такой ситуации новая налоговая реформа, которую правительство Украины собирается воплотить, кажется несбалансированной и может привести к нескольким проблемам в ряде регионов страны. На прошлой неделе член Европарламента, комитета по экономическим и монетарным делам и субкомитета по вопросам налогов Фульвио Мартусьелло обратился к президенту Украины, председателю Верховной Рады и украинскому премьер-министру с письмом, в котором указал на вредность некоторых изменений, которые будут частью новой налоговой инициативы.

"На протяжении нескольких лет Украина демонстрировала заинтересованность в будущей интеграции в ЕС и НАТО, определенным образом пытаясь реформировать основы своей экономики, отходя от плановой модели. Тревожит, что новая власть Украины, провозгласив себя реформаторами, инициировала распределение бизнеса в пользу определенных лиц вместо того, чтобы развивать демократические институты. Налоговая реформа, которая проходит под видом борьбы с коррупцией и деолигархизации, может привести к очередному переделу рынка", - подчеркнул евродепутат.
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Топ комментарии
+7
массовый отток трудоспособного населения за границу из-за системы вымогательства со стороны правоохранительных органов
--------------
скоро сварщиков из Польши будут заказывать
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01.06.2021 14:56
+6
Вот последнее предложение, ради которого и написана статья. Все верно, и не поспоришь. Ведь мы знаем в чью пользу происходит передел, под видом борьбы с коррупцией.
"...Тревожит, что новая власть Украины, провозгласив себя реформаторами, инициировала распределение бизнеса в пользу определенных лиц вместо того, чтобы развивать демократические институты. Налоговая реформа, которая проходит под видом борьбы с коррупцией и деолигархизации, может привести к очередному переделу рынка..."
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01.06.2021 14:59
+2
Поляки обойдутся в копеечку, украинец не вернётся,
тут отношение к работникам скотское
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01.06.2021 15:48
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массовый отток трудоспособного населения за границу из-за системы вымогательства со стороны правоохранительных органов
--------------
скоро сварщиков из Польши будут заказывать
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01.06.2021 14:56 Ответить
Поляки обойдутся в копеечку, украинец не вернётся,
тут отношение к работникам скотское
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01.06.2021 15:48 Ответить
Попытки Украины скопировать налоговую реформу Польши опасны, - European Business Review - Цензор.НЕТ 3817
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01.06.2021 14:57 Ответить
Вот последнее предложение, ради которого и написана статья. Все верно, и не поспоришь. Ведь мы знаем в чью пользу происходит передел, под видом борьбы с коррупцией.
"...Тревожит, что новая власть Украины, провозгласив себя реформаторами, инициировала распределение бизнеса в пользу определенных лиц вместо того, чтобы развивать демократические институты. Налоговая реформа, которая проходит под видом борьбы с коррупцией и деолигархизации, может привести к очередному переделу рынка..."
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01.06.2021 14:59 Ответить
Так передела не избежать в любом случае. Сейчас идет процесс мирового передела. Если посмотреть на новости в первоисточниках, не лениться переводить, то становится понятным к чему готовиться. А нынешние, как и прежние, только о себе любимых и заботятся.
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01.06.2021 19:41 Ответить
European Business Review точно свиночолофоби "При президентах Петре Порошенко и Владимире Зеленском ничего не изменилось. Источник: https://censor.net/ru/n3268779".
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01.06.2021 15:03 Ответить
а потому что оба они одно и тоже
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01.06.2021 16:01 Ответить
Только 5.10 поднимет экономику Украины.
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01.06.2021 15:13 Ответить
Балашов в Московию давно перебрался?
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01.06.2021 16:03 Ответить
та брешут все, все ровно - налоги собираются, як надо и тратятся куда надо, а еще в польше не очень хорошие дороги, гораздо хуже украинских
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01.06.2021 15:23 Ответить
Точно. И сало в Польше не вкусное и на мыло смахивает, а потому мы его и закупаем наполовину с канадским. А еще стали к нам польских уток завозить. То-же так себе мясцо, к тому-же утки выпотрошенные уже, а потроха поляки себе на деликатес оставляют.)))
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01.06.2021 19:38 Ответить
Слушайте , - В последнее время скойко Расплодилось всякого Рода Советников и если они Проплаченные , то что Советуют ??? Бред.
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01.06.2021 15:42 Ответить
Государство не может повернуться к бизнесу потому что большая часть населения это бюджетники и иждивенцы и политикам популиста нужны их голоса. Единственная возможность изменить ситуацию это право-центристская диктатура принимающая решения против воли основной массы населения но Зеленский идёт путинским путем с опорой на олигархов и люмпен.
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01.06.2021 16:04 Ответить
что-то здесь не то... такое чувство, что кому-то очень важно сберечь нынешнюю ситуацию. Спроби України скопіювати податкову реформу Польщі небезпечні, - European Business Review - Цензор.НЕТ 7623
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01.06.2021 16:54 Ответить
Копировать чье-то законодательство не просто опасно, а смертельно опасно в нашей стране. Вы хоть один закон видели скопированный? Они ведь так все вывернут и перевернут, что от польского законодательства только название и останется и то на арабском языке.)))
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01.06.2021 19:35 Ответить
Когда у нас принимается закон о поддержке малого бизнеса , то надо читать его полностью , а полностью он озвучит так - раздеть малый бизнес догола и нищеты , а когда он будет падать от голода "поддержать " его и аккуратно положить в гроб , что бы он при падении не разбил голову и никто не испугался от вида разбросанных по асфальту мозгов! Вот реалии наших законов!
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01.06.2021 21:10 Ответить
В Польше законы принимаются поляками для того, чтобы поляки жили зажиточнее.
А в Украине законы принимаются неукраинцами, чтобы украинцы жили беднее.
А неукраинцы могли на этом паразитировать.
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01.06.2021 22:30 Ответить
В Украине самые высокие налоги в Европе. эта завышенная ставка компенсируется тем, что налоги никто не платит используя коррупцию
Отказ от высоких налогов позволит повысить собираемость налогов, позволит предпринимателям выйти из тени, резко усилит рост экономики и укрепит гривну.. А главное выбьет почву у коррпции.
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02.06.2021 02:01 Ответить
 
 