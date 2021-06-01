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Спроби України скопіювати податкову реформу Польщі небезпечні, - European Business Review

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Спроби України скопіювати податкову реформу Польщі небезпечні, - European Business Review

Польська реформа - взірець для країн, які прагнуть отримати членство в ЄС, але Україна не може правильно її повторити у себе через низку причин.

Країни, які планують одного дня приєднатися до Євросоюзу, повинні збудувати економіку, яка нагадує те, що відбувається у більшості країн-учасниць, які приєдналися до об'єднання в 2004 році.

Один з ключових факторів, які відрізняють країни ЄС від інших - це податкова система, методи сплати податків, прозорість доходів й державний контроль над тим, що відбувається в підприємництві й бізнесі. Водночас, країни, які приєдналися до ЄС в 2004 році включно з Польщею, просунулися вперед, набравши сили наприкінці пандемії коронавірусу.

Про це в статті для European Business Review пише Антоніо Ромеро, передає УНІАН.

Однією зі значних подій в реформуванні податкових систем у Східній Європі стала поточна польська реформа, яка почалася навесні 2021 року. Однак, для того, щоб провести податкову реформу й змінити на краще співвідношення між надходженями й ВВП, потрібно мати тверду базу у вигляді добре налагодженої промисловості зі стабільними продажами. У Польщі це є.

Як повідомляла інформаційна агенція PAP, у квітні 2021 року промислове виробництво у Польщі зросло на 44,5% у порівнянні з аналогічним місяцем торік. Це дає надію на швидше відновлення після пандемії коронавірусу. Водночас, згідно з даними Центрального управління статистики Польщі, промислове виробництво в країні у квітні було на 9,2% меншим, ніж у березні. Водночас, у агенції Eurostat, яка використовує іншу методологію, кажуть, що воно зросло на 16,3% у березні (один з найвищих показників зростання серед 27 країн ЄС).

У зв'язку з цим, податкова реформа, ініційована прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, дуже цікава для інших європейських країн і тих, хто планує подати заявку на членство в ЄС у майбутньому. Моравецький планує збільшити надходження, підвищивши податки для фермерів і фрілансерів, а також створити унікальну цифрову податкову систему. Водночас, кілька сусідів Польщі включно з Україною намагаються скопіювати цей досвід, хоч і безуспішно.

Серед перешкод, які не дозволяють просто "скопіпастити" стратегію, попередні невдачі України, такі як постійні зміни прем'єр-міністрів й масовий відтік працездатного населення за кордон через систему вимагання з боку правоохоронних органів, а також через тиск на малий, середній й великий бізнес. Цей тиск має системний і широкий характер. На жаль, він не зменшився з часів президенства Віктора Януковича, який заохочовував цей тиск. За президенства Петра Порошенка і Володимира Зеленського нічого не змінилося.

В такій ситуації нова податкова реформа, яку уряд України збирається втілити, здається незбалансованою й може призвести до кількох проблем у низці регіонів країни. Минулого тижня член Європарламенту, комітету з економічних й монетарних справ і субкомітету з питань податків Фульвіо Мартусьєлло звернувся до президента України, голови Верховної Ради й українського прем'єр-міністра з листом, в якому вказав на шкідливість деяких змін, які будуть частиною нової податкової ініціативи.

"Впродовж кількох років Україна демонструвала зацікавленість в майбутній інтеграції в ЄС і НАТО, певним чином намагаючись реформувати основи своєї економіки, відходячи від планової моделі. Тривожить, що нова влада України, проголосивши себе реформаторами, ініціювала розподіл бізнесу на користь певних осіб замість того, щоб розвивати демократичні інститути. Податкова реформа, яка проходить під виглядом боротьби з корупцією й деолігархізації, може призвести до чергового переділу ринку", - наголосив євродепутат.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
массовый отток трудоспособного населения за границу из-за системы вымогательства со стороны правоохранительных органов
--------------
скоро сварщиков из Польши будут заказывать
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01.06.2021 14:56
+6
Вот последнее предложение, ради которого и написана статья. Все верно, и не поспоришь. Ведь мы знаем в чью пользу происходит передел, под видом борьбы с коррупцией.
"...Тревожит, что новая власть Украины, провозгласив себя реформаторами, инициировала распределение бизнеса в пользу определенных лиц вместо того, чтобы развивать демократические институты. Налоговая реформа, которая проходит под видом борьбы с коррупцией и деолигархизации, может привести к очередному переделу рынка..."
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01.06.2021 14:59
+2
Поляки обойдутся в копеечку, украинец не вернётся,
тут отношение к работникам скотское
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01.06.2021 15:48
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массовый отток трудоспособного населения за границу из-за системы вымогательства со стороны правоохранительных органов
--------------
скоро сварщиков из Польши будут заказывать
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01.06.2021 14:56 Відповісти
Поляки обойдутся в копеечку, украинец не вернётся,
тут отношение к работникам скотское
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01.06.2021 15:48 Відповісти
Попытки Украины скопировать налоговую реформу Польши опасны, - European Business Review - Цензор.НЕТ 3817
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01.06.2021 14:57 Відповісти
Вот последнее предложение, ради которого и написана статья. Все верно, и не поспоришь. Ведь мы знаем в чью пользу происходит передел, под видом борьбы с коррупцией.
"...Тревожит, что новая власть Украины, провозгласив себя реформаторами, инициировала распределение бизнеса в пользу определенных лиц вместо того, чтобы развивать демократические институты. Налоговая реформа, которая проходит под видом борьбы с коррупцией и деолигархизации, может привести к очередному переделу рынка..."
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01.06.2021 14:59 Відповісти
Так передела не избежать в любом случае. Сейчас идет процесс мирового передела. Если посмотреть на новости в первоисточниках, не лениться переводить, то становится понятным к чему готовиться. А нынешние, как и прежние, только о себе любимых и заботятся.
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01.06.2021 19:41 Відповісти
European Business Review точно свиночолофоби "При президентах Петре Порошенко и Владимире Зеленском ничего не изменилось. Источник: https://censor.net/ru/n3268779".
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01.06.2021 15:03 Відповісти
а потому что оба они одно и тоже
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01.06.2021 16:01 Відповісти
Только 5.10 поднимет экономику Украины.
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01.06.2021 15:13 Відповісти
Балашов в Московию давно перебрался?
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01.06.2021 16:03 Відповісти
та брешут все, все ровно - налоги собираются, як надо и тратятся куда надо, а еще в польше не очень хорошие дороги, гораздо хуже украинских
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01.06.2021 15:23 Відповісти
Точно. И сало в Польше не вкусное и на мыло смахивает, а потому мы его и закупаем наполовину с канадским. А еще стали к нам польских уток завозить. То-же так себе мясцо, к тому-же утки выпотрошенные уже, а потроха поляки себе на деликатес оставляют.)))
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01.06.2021 19:38 Відповісти
Слушайте , - В последнее время скойко Расплодилось всякого Рода Советников и если они Проплаченные , то что Советуют ??? Бред.
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01.06.2021 15:42 Відповісти
Государство не может повернуться к бизнесу потому что большая часть населения это бюджетники и иждивенцы и политикам популиста нужны их голоса. Единственная возможность изменить ситуацию это право-центристская диктатура принимающая решения против воли основной массы населения но Зеленский идёт путинским путем с опорой на олигархов и люмпен.
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01.06.2021 16:04 Відповісти
что-то здесь не то... такое чувство, что кому-то очень важно сберечь нынешнюю ситуацию. Спроби України скопіювати податкову реформу Польщі небезпечні, - European Business Review - Цензор.НЕТ 7623
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01.06.2021 16:54 Відповісти
Копировать чье-то законодательство не просто опасно, а смертельно опасно в нашей стране. Вы хоть один закон видели скопированный? Они ведь так все вывернут и перевернут, что от польского законодательства только название и останется и то на арабском языке.)))
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01.06.2021 19:35 Відповісти
Когда у нас принимается закон о поддержке малого бизнеса , то надо читать его полностью , а полностью он озвучит так - раздеть малый бизнес догола и нищеты , а когда он будет падать от голода "поддержать " его и аккуратно положить в гроб , что бы он при падении не разбил голову и никто не испугался от вида разбросанных по асфальту мозгов! Вот реалии наших законов!
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01.06.2021 21:10 Відповісти
В Польше законы принимаются поляками для того, чтобы поляки жили зажиточнее.
А в Украине законы принимаются неукраинцами, чтобы украинцы жили беднее.
А неукраинцы могли на этом паразитировать.
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01.06.2021 22:30 Відповісти
В Украине самые высокие налоги в Европе. эта завышенная ставка компенсируется тем, что налоги никто не платит используя коррупцию
Отказ от высоких налогов позволит повысить собираемость налогов, позволит предпринимателям выйти из тени, резко усилит рост экономики и укрепит гривну.. А главное выбьет почву у коррпции.
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02.06.2021 02:01 Відповісти
 
 