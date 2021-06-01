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Украина и Египет подписали договор о передаче осужденных лиц

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина и Египет подписали договор о передаче осужденных лиц

Министр юстиции Украины Денис Малюська и его египетский коллега Омар Марван подписали договор о передаче осужденных лиц.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минюста.

"Подписание договора является важным шагом для дальнейшего урегулирования вопроса взаимной передачи осужденных лиц из АРЕ. С заключением договора будут созданы надлежащие правовые основания для эффективного сотрудничества между компетентными органами обоих государств по вопросам передачи осужденных лиц", - заявил Денис Малюська.

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Отмечается, что в связи с подписанием договора в Украину скоро вернутся двое украинцев, осужденных в Египте на 25 лет.

Стороны выразилы надежду на углубление украинского-египетского сотрудничества в правовой сфере и с этой целью обменялись приглашениями посетить Украину и Египет.
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С израилем - было бы актуально.
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01.06.2021 16:56 Ответить
пусть сидят там если заслужили
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01.06.2021 17:12 Ответить
Лучше бы Украина экспортных товаров в Египет подписала. Украине нужно экспорт увеличивать, ибо денег у страны нету, а взять их можно только с экспорта. Нужно экспортные контракты по всему миру заключать!
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01.06.2021 17:34 Ответить
зрада. египет меняет своих воинов на таксистов. ой, я ничего не перепутал....
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02.06.2021 05:22 Ответить
 
 