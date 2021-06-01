Временный центр вакцинации откроют в Тернополе, - ОГА

В Тернополе развернут временный центр вакцинации. В центре будут проводить прививки жителям области, которые записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении "Дія".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Тернопольской ОГА.

Находится центр вакцинации на базе коммунального предприятия Тернопольского городского совета "Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко" ул. Злуки, 45. Работать он будет в выходные и будут привлечены 8 мобильных бригад.

"Уважаемые жители Тернопольской области, кто зарегистрировался на вакцинацию в приложении "Дія", или желает еще зарегистрироваться, приходите субботу и в воскресенье в комплекс "Довженко". Таким образом мы сможем вакцинировать большинство людей и способствовать тому, что осенью заболеваемость не будет расти", - отметила начальник департамента здравоохранения ОГА Ольга Ярмоленко.

Вакцинация в центре будет происходить с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических требований. Иммунизировать людей будут вакциной CoronaVac.

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