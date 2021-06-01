Более 82 тысяч педагогов уже вакцинированы от коронавируса, - Минобразования

По оперативным данным Министерства здравоохранения по состоянию на 31 мая 2021 года, от коронавируса уже вакцинировано более 82 тысяч педагогов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобразования.

Из них 28 221 человек - работники, привлеченные к проведению внешнего независимого оценивания, которые получили прививки вакциной CoronaVac/Sinovac. Остальные педагоги вакцинировались другими доступными вакцинами в пунктах вакцинации.

Среди лидеров:

г. Киев - 11 030 человек вакцинировано;

Киевская область - 6 456 человек;

Сумская область - 4 572 человека;

Харьковская область - 4 242 человека;

Хмельницкая область - 3 590 человек;

Винницкая область - 3 549 человек;

Днепропетровская область - 3 522 человека.

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Кроме того, 378 тыс. доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech из 473 850, прибывшие в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX, выделено на прививки 1-й и 2-й дозой 189 тыс. работников сферы образования. С 31 мая началась доставка в области этой вакцины. Детальный алгоритм записи работников сферы образования на вакцинацию можно посмотреть здесь.

Отметим, что согласно Дорожной карте по внедрению вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, работники сферы образования являются приоритетной группой защиты. Прежде всего с 14 апреля проходила вакцинация педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2021 году.

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Подробная информация об особенностях вакцинальной кампании, типах вакцин и ответы на вопросы - на vaccination.covid19.gov.ua или по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19.