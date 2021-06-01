Вакцинация работников образования может стать обязательной, как допуск к профессии, - Шкарлет
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Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет допускает введение в будущем обязательной вакцинации для работников образования в качестве допуска к профессии.
Об єтом он заявил на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука" во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В рамках дальнейшей жизни мы все равно будем рассматривать: как у поваров есть обязательные требования о наличии санитарной книги или другие дополнительные элементы допуска к профессии. Возможно, если действительно невакцинированный человек, как сегодня в Европу только вакцинированных на отдых пускают. Это очень важно - очень большая аудитория, которая может давать опасность. Возможно, как допуск к профессии, будет обязательным элемент вакцинации", - сказал Шкарлет.
В то же время министр отметил, что есть люди, которые имеют противопоказания к вакцинации.
Пожалуйста, подождите...
А все прививки от ковид19 - экспериментальные не прошедшие полного цикла испытаний ! А значит - это ОПЫТЫ !
Израиль всех взрослых привил и все норм.
2-е если я не ошибаюсь, то это не полный цикл испытаний.. а по "ускоренную курсу"..., в связи с "сложившейся ситуацией"... Так что как не крути - люди на себе это все испытывают...
3- "нормально" или нет - будет известно даже не "завтра"...
2. Фаза испытаний на 18-80 летних для тех вакцин завершена. Сейсас Пфайзер закончил по 12-18-летним и их в США начали прививать. Долго идут испытания на беременных.
3. Когда по-твоему? через 5 поколений? через 10? Когда каждый день затягивания с вакцинацией даже израилю с 10-миллионным населением и отличной медициной стоил несколько десятков жизней...
1.Якщо учні вакціновані (тобто захищені імунно) то чого ім тоді боятися невакцінованих вчителів?
2.А право людини на вибір забули? Чи перетворюємся на глобальний совкоГУЛАГ?
Строительство президентского (!) Университета обойдется в 7,2 млрд грн ,Шкарлет-ворюга знает точно.
June 1 (GMT)
Updates
8 new cases in Israel [source]
June 1 (GMT)
Updates
2,137 new cases and 163 new deaths in Ukraine [source]
Даже учитывая разницу в 4 раза по населению у нас пипец. Такчто кто морские свинки - это еще вопрос...
Стаття 442. Геноцид
2. Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів -
караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до п'яти років.
ЗеЛені ганґлії навіть не усвідомлюють що творять. Це ще дуже легка відповідальність але є альтернатива- суд Лінча!