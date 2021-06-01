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Вакцинація працівників освіти може стати обов'язковою, як допуск до професії, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Вакцинація працівників освіти може стати обов'язковою, як допуск до професії, - Шкарлет

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет допускає введення в майбутньому обов'язкової вакцинації для працівників освіти як допуску до професії.

Про це він заявив на пресконференції під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука" у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У рамках подальшого життя ми все одно будемо розглядати: як у кухарів є обов'язкові вимоги про наявність санітарної книжки або інші додаткові елементи допуску до професії. Можливо, якщо дійсно невакцинована людина, як сьогодні в Європу тільки вакцинованих на відпочинок пускають. Це дуже важливо - дуже велика аудиторія, яка може давати небезпеку. Можливо, як допуск до професії, буде обов'язковий елемент вакцинації", - сказав Шкарлет.

У той же час міністр зазначив, що є люди, які мають протипоказання до вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працівників освітніх установ почнуть вакцинувати в Києві на цьому тижні, - Поворозник

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Да ты шо?! Это такое в Конституции написано? Шариковы-Швондеры во власти, тупорылые инфузории.....
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01.06.2021 12:19
+7
Ти спочатку дай їм обіцяну зарплату в 4 тищі долярів.
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01.06.2021 12:21
+6
Вакцинировать ссуку спутником пять ...раз!!!!!
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01.06.2021 12:21
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Ну хоть что-то умное .
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01.06.2021 12:19 Відповісти
Да ты шо?! Это такое в Конституции написано? Шариковы-Швондеры во власти, тупорылые инфузории.....
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01.06.2021 12:19 Відповісти
Це прописано в законі про захист населення від інфекц. хвор... від 2011-го року, залишилось лише внести це ширєво до планової вакцинації.
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01.06.2021 12:36 Відповісти
В ЗАКОНЕ НАПИСАНО, что ЗАПРЕЩЕНО проводить опыты на пациенте !
А все прививки от ковид19 - экспериментальные не прошедшие полного цикла испытаний ! А значит - это ОПЫТЫ !
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01.06.2021 13:27 Відповісти
Не кипишуй. Фаза испытаний на 18-80 летних для тех вакцин завершена. Сейсас Пфайзер закончил по 12-18-летним и их в США начали прививать. Долго идут испытания на беременных. Так что беременных учителей и старше 80 можно прививать по желанию, а младше 18 там быть не должно.
Израиль всех взрослых привил и все норм.
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01.06.2021 14:20 Відповісти
1е - где Пфайзер и мы ?
2-е если я не ошибаюсь, то это не полный цикл испытаний.. а по "ускоренную курсу"..., в связи с "сложившейся ситуацией"... Так что как не крути - люди на себе это все испытывают...
3- "нормально" или нет - будет известно даже не "завтра"...
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01.06.2021 14:39 Відповісти
1. "До кінця травня в Україну мають прибути більш ніж 473 тисячі доз вакцини Pfizer в межах ініціативи COVAX. Її отримають працівники закладів освіти".
2. Фаза испытаний на 18-80 летних для тех вакцин завершена. Сейсас Пфайзер закончил по 12-18-летним и их в США начали прививать. Долго идут испытания на беременных.
3. Когда по-твоему? через 5 поколений? через 10? Когда каждый день затягивания с вакцинацией даже израилю с 10-миллионным населением и отличной медициной стоил несколько десятков жизней...
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01.06.2021 14:47 Відповісти
вчителів Києва сьогодні почали прививати саме пфайзером.
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01.06.2021 15:07 Відповісти
Ну это еще более менее. но пусть им же сделают и 2ю прививку... а не заменят на что то другое...
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01.06.2021 15:23 Відповісти
Ти спочатку дай їм обіцяну зарплату в 4 тищі долярів.
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01.06.2021 12:21 Відповісти
И проценты за недоданное...
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01.06.2021 13:23 Відповісти
Вакцинировать ссуку спутником пять ...раз!!!!!
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01.06.2021 12:21 Відповісти
Поки що не на часі. От як вакцинація буде платною, тоді потрібно зробити її обов'язковою. Для всіх, в кого ще залишилися гроші.
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01.06.2021 12:22 Відповісти
вчителям це грозить, вони бюджетники.
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01.06.2021 15:07 Відповісти
А шо, бюджетники не люди? Може їм ще треба портрет зешмарклі на лобі витатуювати?
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02.06.2021 09:08 Відповісти
вакцинация может стать обязательной, как допуск к выходу из карцера...
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01.06.2021 12:24 Відповісти
Чергова дурня!
1.Якщо учні вакціновані (тобто захищені імунно) то чого ім тоді боятися невакцінованих вчителів?
2.А право людини на вибір забули? Чи перетворюємся на глобальний совкоГУЛАГ?
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01.06.2021 12:24 Відповісти
а де учні вакциновані???
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01.06.2021 15:08 Відповісти
Вакцинация работников образования может стать обязательной, как допуск к профессии, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6356
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01.06.2021 12:26 Відповісти
У нас на предприятии идет вакцинация,из 150человек,согласились7!знакомый военный,прививают насильно!учителей тоже хотят насильно!в этом есть интерес,только нетех кого колят.
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01.06.2021 12:27 Відповісти
Ето дискриминация человека по профессиональному признаку. Нарушение конституции.
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01.06.2021 12:27 Відповісти
А водительские права какая дискриминация... А медкнижки и медосмотры у работникоа общепита... А раздельные туалеты и раздевалки - дискриминация по половому признаку... Для Вас просто поле непаханое...
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01.06.2021 14:23 Відповісти
Ну а тут вы клоуны совсем ох*ели. Запрет на профессии по Гейтсу? Нация бесплатных подопытных морских свинок которым даже за эксперимент над собой не платят денег...
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01.06.2021 12:28 Відповісти
может стать / а может и не стать. Шкарлет как бы заботится о украинцах. Но что
Строительство президентского (!) Университета обойдется в 7,2 млрд грн ,Шкарлет-ворюга знает точно.
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01.06.2021 12:28 Відповісти
цікаво, а чим збираються вакцинувати освітян? Якщо Пфайзером - це одне, якщо фуфломіцином - це інше..
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01.06.2021 12:31 Відповісти
Разумеется фуфломецином...пфайзер он только для избранных.. чинуш...депутатов...и их семейств..
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01.06.2021 12:44 Відповісти
За таку зарплату та ще й побути морською свинкою, колючи себе якоюсь неперевіреною "вакциною" сумнівної якості та ефективності? Хаха. Тоді нехай сам собі вколе і йде вчити дітей у школі за копійки. Зараз і так вчителі не дуже прагнуть в державні школи влаштовуватись, а тепер буде й поготів
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01.06.2021 13:16 Відповісти
Ну, в Израиле всех взрослых привили и все нормально.

June 1 (GMT)
Updates

8 new cases in Israel [source]
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01.06.2021 14:49 Відповісти
А у нас

June 1 (GMT)
Updates

2,137 new cases and 163 new deaths in Ukraine [source]
Даже учитывая разницу в 4 раза по населению у нас пипец. Такчто кто морские свинки - это еще вопрос...
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01.06.2021 14:52 Відповісти
"Вакцинація працівників освіти може стати обов'язковою, як допуск до професії, - Шкарлет"-Кримінальний кодекс України
Стаття 442. Геноцид
2. Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів -

караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до п'яти років.
ЗеЛені ганґлії навіть не усвідомлюють що творять. Це ще дуже легка відповідальність але є альтернатива- суд Лінча! Вакцинація працівників освіти може стати обов'язковою, як допуск до професії, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3660
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01.06.2021 14:51 Відповісти
 
 