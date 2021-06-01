Вакцинація працівників освіти може стати обов'язковою, як допуск до професії, - Шкарлет
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Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет допускає введення в майбутньому обов'язкової вакцинації для працівників освіти як допуску до професії.
Про це він заявив на пресконференції під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука" у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У рамках подальшого життя ми все одно будемо розглядати: як у кухарів є обов'язкові вимоги про наявність санітарної книжки або інші додаткові елементи допуску до професії. Можливо, якщо дійсно невакцинована людина, як сьогодні в Європу тільки вакцинованих на відпочинок пускають. Це дуже важливо - дуже велика аудиторія, яка може давати небезпеку. Можливо, як допуск до професії, буде обов'язковий елемент вакцинації", - сказав Шкарлет.
У той же час міністр зазначив, що є люди, які мають протипоказання до вакцинації.
Будь ласка, зачекайте...
А все прививки от ковид19 - экспериментальные не прошедшие полного цикла испытаний ! А значит - это ОПЫТЫ !
Израиль всех взрослых привил и все норм.
2-е если я не ошибаюсь, то это не полный цикл испытаний.. а по "ускоренную курсу"..., в связи с "сложившейся ситуацией"... Так что как не крути - люди на себе это все испытывают...
3- "нормально" или нет - будет известно даже не "завтра"...
2. Фаза испытаний на 18-80 летних для тех вакцин завершена. Сейсас Пфайзер закончил по 12-18-летним и их в США начали прививать. Долго идут испытания на беременных.
3. Когда по-твоему? через 5 поколений? через 10? Когда каждый день затягивания с вакцинацией даже израилю с 10-миллионным населением и отличной медициной стоил несколько десятков жизней...
1.Якщо учні вакціновані (тобто захищені імунно) то чого ім тоді боятися невакцінованих вчителів?
2.А право людини на вибір забули? Чи перетворюємся на глобальний совкоГУЛАГ?
Строительство президентского (!) Университета обойдется в 7,2 млрд грн ,Шкарлет-ворюга знает точно.
June 1 (GMT)
Updates
8 new cases in Israel [source]
June 1 (GMT)
Updates
2,137 new cases and 163 new deaths in Ukraine [source]
Даже учитывая разницу в 4 раза по населению у нас пипец. Такчто кто морские свинки - это еще вопрос...
Стаття 442. Геноцид
2. Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів -
караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до п'яти років.
ЗеЛені ганґлії навіть не усвідомлюють що творять. Це ще дуже легка відповідальність але є альтернатива- суд Лінча!