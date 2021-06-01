Понад 82 тисячі педагогів уже вакциновано проти коронавірусу, - Міносвіти

За оперативними даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 31 травня 2021 року проти коронавірусу вже вакциновано понад 82 тисячі педагогів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міносвіти.

Із них 28 221 особа - працівники, залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, які отримали щеплення вакциною CoronaVac/Sinovac. Решту педагогів вакцинували іншими доступними вакцинами в пунктах вакцинації.

Серед лідерів:

м. Київ – 11 030 осіб вакциновано;

Київська область – 6456 осіб;

Сумська область – 4572 особи;

Харківська область – 4242 особи;

Хмельницька область – 3590 осіб;

Вінницька область – 3549 осіб;

Дніпропетровська область – 3522 особи.

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Окрім того, 378 тис. доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech зі 473 850, яка прибула в Україну в межах глобальної ініціативи COVAX, виділено на щеплення 1-ю та 2-ю дозою 189 тис. працівників сфери освіти. Із 31 травня розпочалася доставка вакцини до областей цієї вакцини. Детальний алгоритм запису працівників сфери освіти на вакцинацію можно переглянути тут.

Зазначимо, що відповідно до Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, працівники сфери освіти є пріоритетною групою захисту. Насамперед з 14 квітня відбувалася вакцинація освітян, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2021 році.

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Детальна інформація про особливості вакцинальної кампанії, типи вакцин та відповіді на запитання – на vaccination.covid19.gov.ua або за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.