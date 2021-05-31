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На вакцинацію проти COVID-19 записалися лише 32% працівників освіти, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На вакцинацію проти COVID-19 записалися лише 32% працівників освіти, - Шкарлет

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що на вакцинацію проти коронавірусу записалися лише 32% працівників сфери освіти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр розповів на пресконференції під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Освіта і наука".

"На початку було зареєстровано за бажанням лише 32% працівників освіти", - зазначив Шкарлет.

Глава Міносвіти зазначив, що на сьогодні вже провакциновано 22 тис. із 60 тис. працівників освіти, які беруть участь в організації зовнішнього незалежного оцінювання.

Шкарлет додав, що вже було отримано 209 тис. доз вакцин Pfizer, якими повинні будуть вакцинуватися працівники сфери освіти.

Також читайте: Працівників освітніх установ почнуть вакцинувати в Києві на цьому тижні, - Поворозник

Автор: Наталя Джума
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Интересно, а их что - реально спрашивали? На вакцинацию от COVID-19 записались лишь 32% работников образования, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6383
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31.05.2021 14:46 Відповісти
ну так. Останній раз їх вакцинували наче CoronaVac. У старшого покоління дуже погана переносимість цього препарату. Висока температура і тд і тп. бояться йти на друге щеплення)
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31.05.2021 14:53 Відповісти
так ще пфайзер їм не пропонували. може все зміниться. ну короноваком 30%, зараз стартоне пфайзер і подивмось. учора у Києві черга показала, як тормозили вакцинацію.
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31.05.2021 15:06 Відповісти
Ну лікарі не дуже хочуть прививатись файзером...))) Наче дієва вакцина. Але підхід новий, а тестування таке собі. І якщо будуть наслідки то які і коли?! А за вчора я вакцинувався. Так черга була. Але швидко рухалась. Можливо після обіду стало гірше. Люди хочуть вакцинуватись. Але підхід уряду до цього питання, м'яко кажучи, недолугий...
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31.05.2021 15:16 Відповісти
ти тут є )))) ?https://www.youtube.com/watch?v=Irzxec7wGPg&lc=UgyBi9jumv1jRiuGjc94AaABAg.9NyRZgAKoHc9O-ctEEgoWF
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31.05.2021 15:22 Відповісти
Реально спрашивают, мужа спросили и сказали, что пфайзер, даже мне (жене) готовы были сделать, но я уже привита Астра-Зенекой. Знала бы, потерпела. А многие отказались, потому, что переболели почти все, и брали отпуск за свой счет, а не болели официально, огласки боялись, как при совке.
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31.05.2021 16:44 Відповісти
На вакцинацию от COVID-19 записались лишь 32% работников образования, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 1633 Предлагаю, тех, которые согласились колоться, двигать сразу по три раза - не пропадать же добру.
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31.05.2021 14:46 Відповісти
Вибачте, але у моєму навчальному закладі запропонували вакцинуватися "залишками вакцини, наявними у мобільної бригади на момент вакцинації". Мене такий кіт у мішку не влаштовує!
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31.05.2021 15:14 Відповісти
Гребаный степашка... наглухо отбил у населения желание вакцинироваться. То ковихрень самопальную за сертифицированную вакцину выдает., то у него производитель прокладок требует, то у него выздоравливает в итоге больше, чем вообще заболело, И на каждом шагу брехня, брехня, брехня. И куртка по цене автомобиля среднего класса.
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31.05.2021 15:43 Відповісти
 
 