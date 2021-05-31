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На вакцинацию от COVID-19 записались лишь 32% работников образования, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Общество

На вакцинацию от COVID-19 записались лишь 32% работников образования, - Шкарлет

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявляет, что на вакцинацию от коронавируса записались только 32% работников сферы образования.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом министр рассказал на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Образование и наука".

"В начале было зарегистрировано по желанию только 32% работников образования", - отметили Шкарлет.

Глава Минобразования отметил, что на данный момент уже провакцинированы 22 тыс. из 60 тыс. работников образования, которые принимают участие в организации внешнего независимого оценивания.

Шкарлет добавил, что уже было получены 209 тыс. доз вакцин Pfizer, которыми должны будут вакцинироваться работники сферы образования.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Интересно, а их что - реально спрашивали? На вакцинацию от COVID-19 записались лишь 32% работников образования, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6383
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31.05.2021 14:46 Ответить
ну так. Останній раз їх вакцинували наче CoronaVac. У старшого покоління дуже погана переносимість цього препарату. Висока температура і тд і тп. бояться йти на друге щеплення)
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31.05.2021 14:53 Ответить
так ще пфайзер їм не пропонували. може все зміниться. ну короноваком 30%, зараз стартоне пфайзер і подивмось. учора у Києві черга показала, як тормозили вакцинацію.
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31.05.2021 15:06 Ответить
Ну лікарі не дуже хочуть прививатись файзером...))) Наче дієва вакцина. Але підхід новий, а тестування таке собі. І якщо будуть наслідки то які і коли?! А за вчора я вакцинувався. Так черга була. Але швидко рухалась. Можливо після обіду стало гірше. Люди хочуть вакцинуватись. Але підхід уряду до цього питання, м'яко кажучи, недолугий...
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31.05.2021 15:16 Ответить
ти тут є )))) ?https://www.youtube.com/watch?v=Irzxec7wGPg&lc=UgyBi9jumv1jRiuGjc94AaABAg.9NyRZgAKoHc9O-ctEEgoWF
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31.05.2021 15:22 Ответить
Реально спрашивают, мужа спросили и сказали, что пфайзер, даже мне (жене) готовы были сделать, но я уже привита Астра-Зенекой. Знала бы, потерпела. А многие отказались, потому, что переболели почти все, и брали отпуск за свой счет, а не болели официально, огласки боялись, как при совке.
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31.05.2021 16:44 Ответить
На вакцинацию от COVID-19 записались лишь 32% работников образования, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 1633 Предлагаю, тех, которые согласились колоться, двигать сразу по три раза - не пропадать же добру.
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31.05.2021 14:46 Ответить
Вибачте, але у моєму навчальному закладі запропонували вакцинуватися "залишками вакцини, наявними у мобільної бригади на момент вакцинації". Мене такий кіт у мішку не влаштовує!
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31.05.2021 15:14 Ответить
Гребаный степашка... наглухо отбил у населения желание вакцинироваться. То ковихрень самопальную за сертифицированную вакцину выдает., то у него производитель прокладок требует, то у него выздоравливает в итоге больше, чем вообще заболело, И на каждом шагу брехня, брехня, брехня. И куртка по цене автомобиля среднего класса.
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31.05.2021 15:43 Ответить
 
 