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Семь стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации
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С 1 июня семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Сертификат, который позволит свободно перемещаться по территории ЕС, теперь можно получить в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польше, Хорватии и Чехии.
Другие страны ЕС решили запустить цифровой сертификат только после тестирования системы, считывающей QR-коды из этих сертификатов.
"Поэтому в ближайшие дни и недели присоединится больше стран", – говорится в сообщении Еврокомиссии.
Запуск сертификата вакцинации дает возможность странам открыть границы и восстановить туристические поездки без прохождения самоизоляции и дополнительного ПЦР-тестирования.
Топ комментарии
+3 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий01.06.2021 17:35
+3 Эдуард Силенко
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+2 Эдуард Силенко
показать весь комментарий01.06.2021 17:38
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Нету?
Предлагаю на всех сухопутных границах поставить такие пункты , чтобы украинцы проходя границу сразу делали тест для пограничников.
А то пока цирк - в Киеве делаешь, ждёшь , потом едешь - а время в 48 часов идёт .
Ты не гей, я уверен, ***** что ли ?