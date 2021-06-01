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Семь стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Семь стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации

С 1 июня семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Сертификат, который позволит свободно перемещаться по территории ЕС, теперь можно получить в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польше, Хорватии и Чехии.

Другие страны ЕС решили запустить цифровой сертификат только после тестирования системы, считывающей QR-коды из этих сертификатов.

"Поэтому в ближайшие дни и недели присоединится больше стран", – говорится в сообщении Еврокомиссии.

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Запуск сертификата вакцинации дает возможность странам открыть границы и восстановить туристические поездки без прохождения самоизоляции и дополнительного ПЦР-тестирования.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
В странах ЕС тестирование делают за 20 минут и выдают бумагу.
Предлагаю на всех сухопутных границах поставить такие пункты , чтобы украинцы проходя границу сразу делали тест для пограничников.
А то пока цирк - в Киеве делаешь, ждёшь , потом едешь - а время в 48 часов идёт .
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01.06.2021 17:35
+3
Я прочитав - баран.
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01.06.2021 17:39
+2
Головне тут привчити до укольчиків, а бірки і сертифікати намалюють і причеплять. Стадо. Стадо приматів переходить на новий рівень розвитку тільки в сторону деградації.
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01.06.2021 17:38
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Вирус мутировал и надо новая вакцина и новый сертификат, не? Семь стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации - Цензор.НЕТ 2381
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01.06.2021 17:25 Ответить
Головне тут привчити до укольчиків, а бірки і сертифікати намалюють і причеплять. Стадо. Стадо приматів переходить на новий рівень розвитку тільки в сторону деградації.
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01.06.2021 17:38 Ответить
Фармкомпания Пфайзер провела исследование вакцины на детях. Выводы : 86% детей имели побочные реакции на прививку. Нормально?
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01.06.2021 18:24 Ответить
ссылку пожалуйста
Нету?
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01.06.2021 23:16 Ответить
Бла бла бла
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02.06.2021 05:35 Ответить
Тролли тут как тут.
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02.06.2021 16:01 Ответить
Меня неделю назад АстраЗенекой вакцинировали, так что я ваш братан
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01.06.2021 17:31 Ответить
Я прочитав - баран.
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01.06.2021 17:39 Ответить
Баран провокатор это ты. А приматов необходимо оберегать ,они умнее тебя.Вас таких недоразвитых, необходимо вместо приматов на опыты пускать.Все равно не заболеете ,а если что то потеря для людей и приматов не большая.
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01.06.2021 18:14 Ответить
вдалого Тобі тромбу
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01.06.2021 17:47 Ответить
Меня Pfizer-ом. Так же, неделю назад. Вторая доза 24 июня. И что? Не было бы его, я бы Астру колол. Но на самом деле у меня был выбор между Пфайзером, Астрой (ориг), и J&J.
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01.06.2021 18:14 Ответить
Бірку у вухо собі вже вставив?
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01.06.2021 23:02 Ответить
В странах ЕС тестирование делают за 20 минут и выдают бумагу.
Предлагаю на всех сухопутных границах поставить такие пункты , чтобы украинцы проходя границу сразу делали тест для пограничников.
А то пока цирк - в Киеве делаешь, ждёшь , потом едешь - а время в 48 часов идёт .
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01.06.2021 17:35 Ответить
Ну и засуньте их в жЁпу Биллу Гейтсу. Он будет рад гойскому счастью
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01.06.2021 17:50 Ответить
Тебя так привлекают геи, что это все что ты смог написать в теме про вакцинацию ? )))
Ты не гей, я уверен, ***** что ли ?
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01.06.2021 18:54 Ответить
яке ж ти недолуге...
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01.06.2021 23:18 Ответить
В мене ще немає вакцинованих знайомих, у всіх природний імунітет, просто без вакцин ковідом перехворіли. Побачив таку інфу, сам не перевіряв. Хто хоче, може перевірити смартфоном.
Семь стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации - Цензор.НЕТ 2762
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01.06.2021 18:56 Ответить
Семь стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации - Цензор.НЕТ 3239
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01.06.2021 20:11 Ответить
Если уже даже сами граждане ЕС по дополнительным бумажкам должны передвигаться внутри самого же ЕС... что о нас говорить. Молодежь, которая сейчас усиленно вакцинируется, в курсе что китайский шмурдяк в ЕС не признают?
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01.06.2021 21:29 Ответить
 
 