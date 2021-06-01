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Новости Экономика
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"Нафтогаз" предлагает предприятиям теплокоммунэнерго заключать трехлетний договор на поставку газа

Новости Цензор.НЕТ Экономика

"Нафтогаз Украины" подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу группы.

Подчеркивается, что с июня 2021 года и в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена будет составлять 7,42 грн за куб. м (с НДС, без учета тарифа оператора газотранспортной системы).

Ценовые предложения для ТКЭ в следующих периодах (с 1 июля 2022 года и с 1 июля 2023 года) будут проиндексированы.

В "Нафтогазе" отмечают, что долгосрочная рыночная цена распространяется только на объем природного газа, который соответствует историческому объему потребления ТКЭ в части производства тепла и горячей воды непосредственно для потребностей населения. Дополнительные объемы газа будут отпускаться по спотовой цене.

Договора о коммерческих закупках газа с ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключили уже 34 крупных предприятия теплокоммунэнерго, в частности из Киева и Харькова.

"Группа Нафтогаз готова обеспечить потребности ТКЭ и приглашает контрагентов к сотрудничеству", - подчеркивают в компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" разработает трехлетний тарифный план на газ для населения, - Шмыгаль

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Видимо дела пошли совсем хреново, раз пытаются так привязать договорами. Сколько же тогда будет газ для населения с 1 июля?
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01.06.2021 17:29
+4
Так будут вперёд за год деньги брать - такой беспроцентный кредит 😀😀😀
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01.06.2021 17:32
+3
хотят гарантированного поступления бабосов...а это уже подозрительно,в связи с последними пертрубациями в нафтогазе
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01.06.2021 17:33
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Видимо дела пошли совсем хреново, раз пытаются так привязать договорами. Сколько же тогда будет газ для населения с 1 июля?
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01.06.2021 17:29 Ответить
Так будут вперёд за год деньги брать - такой беспроцентный кредит 😀😀😀
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01.06.2021 17:32 Ответить
Мне что годовой, что помесячный самый дешевый тариф сейчас с доставкой -- 9.99. Типа, чтобы не варнякали что по 10 грн. Сколько же людям обойдется с октября отопление если оптавая цена газа для коммунэнерго без доставки 7,42? Как хорошо, что я успел сделать себя независимым от этих шуток. Ждем-с начала отопления и будем слушать вой благодарного нарида после получения первых платежек.
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01.06.2021 17:41 Ответить
хотят гарантированного поступления бабосов...а это уже подозрительно,в связи с последними пертрубациями в нафтогазе
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01.06.2021 17:33 Ответить
Все під "контролем".
" Кабмин назначил в набсовет "Нафтогаза" заместительницу Ермака "
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01.06.2021 17:42 Ответить
Говорите , рынок всё исправит ?
Где он , этот рынок ?
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01.06.2021 17:35 Ответить
Вот он

"Нафтогаз" предлагает предприятиям теплокоммунэнерго заключать трехлетний договор на поставку газа - Цензор.НЕТ 3277
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01.06.2021 17:43 Ответить
Бери или плати, вроде уже это где-то было, 73% - это вы выбрали
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01.06.2021 17:40 Ответить
У нас горячей воды 2 недели нет, тэц отключила подогрев.
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01.06.2021 17:47 Ответить
Упыри ненасытные....
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01.06.2021 17:48 Ответить
 
 