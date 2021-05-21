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Нафтогаз (3099) Тарифы на газ (350) Шмыгаль Денис (2317)

"Нафтогаз" разработает трехлетний тарифный план на газ для населения, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

НАК "Нафтогаз Украины" работает над разработкой и внедрением трехлетнего тарифного план на газ для бытовых потребителей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе "Часа вопросов к правительству" в Раде в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что с мая поставщики газа предложили домохозяйствам годовые тарифы, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" установил цену газа в рамках годового предложения для населения – 7,96 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

"Нафтогаз" работает над другими продуктами, например, над трехлетним продуктом, который может иметь еще лучшие условия, более фиксированную и понятную цену для населения. Но также есть на выбор и продукт на один месяц, и люди могут выбирать для себя различные варианты, пробовать самостоятельно управлять расходами своих домохозяйств", - сказал он.

Читайте также: С 1 мая украинцы смогут заключать годовые контракты с фиксированной ценой на газ, - Шмыгаль

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Достойные ублюдки, продолжатели Грабежа как Папередники.
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21.05.2021 14:11
+7
ну так опусти.те цену в 12 раз, если она ничем кроме петиных хотелок не обусловлена, не?
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21.05.2021 14:19
+4
зачем нужен этот шмыгаль? Сообщать о подорожаниях?
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21.05.2021 14:12
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Достойные ублюдки, продолжатели Грабежа как Папередники.
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21.05.2021 14:11 Ответить
Петя Вальцман поднял газ в 12 раз и ничего, терпели. Вот и сейчас терпи, бо Путин нападе. АХХАХАХА
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21.05.2021 14:15 Ответить
У этих был только Ковид. а сейчас взяли Петину пластинку от Турчинова...И путлер нападает...А всем молчать и сглатывать.
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21.05.2021 14:17 Ответить
ну так опусти.те цену в 12 раз, если она ничем кроме петиных хотелок не обусловлена, не?
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21.05.2021 14:19 Ответить
Баранов должны стричь, завтра ещё в 12 раз поднимут а ты будешь стоять и радостно хлопать в ладошки? Страной правит олигархат, и ты буквально просто выбираешь какой олигарх тебя будет иметь - Порошенко, Коломойский, Ахметка. Майдан стоял именно против олигархической банды а в итоге привёл к власти олигарха который 2 года Путину налоги платил и весь Крым конфетками засыпал, когда парни в АТО гибли.
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21.05.2021 14:22 Ответить
так, не надо тут растекаться. петя вальцман поднял цену в 12 раз, просто потому, что так захотел, твои слова? пришел справедливый не-петя, что мешает эту самую цену снизить? а ты тут навалил кучу арестантов, олигархи, майдан, конфетки. отвечай на вопрос.
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21.05.2021 14:38 Ответить
так вот кем ті себя ощущаешь.. бараном, которого стригут ВСЕ)) браво!))
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21.05.2021 16:33 Ответить
напомню зебилам, что продажи "конфеток" в рашку - дают налоги в бюджет Украины. В т.ч. и на финансирование ВСУ.
А покупка Украиной є/є в рашке - это финансирование расейской армии.
Зебилам об этом не сказали?
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21.05.2021 16:37 Ответить
"Нафтогаз" розробить трирічний тарифний план на газ для населення, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6315+++++
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21.05.2021 14:44 Ответить
Хватит врать, высерки кремлевские.
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21.05.2021 14:23 Ответить
Ахаа, Путин набадеее, бегом беги платить по новым европейским тарифам, сколько там уже газ? По 15 грн? Всё идёт по плану, ещё Гройсман анонсировал повышение газа. Так что всё идёт по плану тарифного геноцида:

В то же время, согласно договоренностям Украины с Международным валютным фондом и постановлением о ПСО, с 1 мая цены на газ для населения должны вырасти до 9850 гривен ($370) за тысячу кубометров (сейчас цены на газ для населения составляют 8550 гривен - $321 за тысячу кубометров), а с 1 января 2020 года - до 12 300 гривен ($462) за тысячу кубометров.
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21.05.2021 14:27 Ответить
Слово имеет и Докладает Хенеральный Секретулька Херой 666 раз Сраюля 220 раз Монако Шмыгайло Наперсток Ахметович Бениня Бабушкино Пинчиков оглы Суркисянович... вам евреям еще бы пятилеитки начать принимать и пленумы ЦК партии зеленых ублюдков...
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21.05.2021 14:37 Ответить
Ещё на электроэнергию в два раза, горячую воду, отопление, транспорт.........Геноцид граждан Украины.
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21.05.2021 14:38 Ответить
Кацапоид, ты хоть подготовься когда тут появляешься, по контракту с вашим газпромом в 2013 м., у нас была цена 500$ за 1000 куб., а сейчас да - 300. И нет такой фамилии Вальцман, открой хоть телефонный справочник и не пались со своими КГБшными измышлениями полудурков.
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21.05.2021 14:41 Ответить
снова ты шмария насмотрелось "Нафтогаз" розробить трирічний тарифний план на газ для населення, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5306
И что характерно, вечером будешь смотреть и плакать как "порохоботы" едят торты и конфеты рошен))
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21.05.2021 16:42 Ответить
в спам, ватная паскуда
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21.05.2021 18:40 Ответить
в общем, ты утверждаешь что имеют тебя, барана, все кому не лень.. браво!))
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21.05.2021 16:40 Ответить
Он и так нападает.
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21.05.2021 14:39 Ответить
Попереднином был Порошенко, он по твоему обворовывал людей шоле? Да как ты посмел, еретик!
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21.05.2021 14:28 Ответить
Не , да ты шо, Оно свои докладывал и в трусах ушёл с Банковой.
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21.05.2021 14:38 Ответить
админы,почему не блокируете кацапских ботов? в каком месте вам провокации не хватает? "Нафтогаз" розробить трирічний тарифний план на газ для населення, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2579
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21.05.2021 14:44 Ответить
зачем нужен этот шмыгаль? Сообщать о подорожаниях?
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21.05.2021 14:12 Ответить
А что Оно ещё может? ни программы, ни мозгов, ни умения, ни желания.....
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21.05.2021 14:14 Ответить
оно может ********* называть продуктом, а огромное *********-кейсом. Это, согласитесь, приятно слышать
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21.05.2021 14:19 Ответить
Да уж, у Квартала 95 много сценаристов и режиссеров....за большие бабки и туману напустят. и текстов напишут.
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21.05.2021 14:24 Ответить
Тарифный геноцид продолжается
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21.05.2021 14:14 Ответить
Избавляются от "неликвидного атива" Украины - от Населения. "Нафтогаз" разработает трехлетний тарифный план на газ для населения, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6623
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21.05.2021 14:15 Ответить
Самое интересно, за годы независимости потери больше чем за первую и вторую мировую войну вместе взятые, даже перепись власть боится делать - было 54 млн, а сейчас и 30 не наберётся - вот это геноцид так геноцид, уменьшить население страны в 2 раза за 30 лет
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21.05.2021 14:24 Ответить
Нужна территория......
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21.05.2021 15:05 Ответить
Самое интересное что происходит оптимизация населения. Страна в новом энергетическом укладе робко пытается жить в соответствии с доходами и выбранным путём развития. За то и Майдан стоял.
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21.05.2021 15:14 Ответить
шо мелет этот придурок? в условиях рынка только сказки пободные возможны, никак не планы реального ценообразования....
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21.05.2021 14:16 Ответить
Пусть небарига Зе объяснит на каком основании газ с 4.5 стал 8 гр.
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21.05.2021 14:17 Ответить
он мычал, что в Польше сильно коммуналка дороже. Чем меня напугал. Честно не знаю, как следующую зиму оплачивать.
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21.05.2021 14:21 Ответить
Для меня нет разницы между Зе и Порохом, но мне интересно, с каких х**в газ вырос с 0,72 грн до 8,69 грн? Что-то майдан тогда не собрался, вече не было все тупо сидели и молчали - эти просто продолжают дело попередников.
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21.05.2021 14:34 Ответить
на основании конца эпохи бидности
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21.05.2021 14:49 Ответить
вводить будут медленно...
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21.05.2021 14:24 Ответить
восьмилетний, мля... план... шоб втыкало... тут никто не знает, какие цены в следующем квартале будут... кто себе станет работать в убыток в случае мировых кол-******, даже с подписанным документом?!
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21.05.2021 14:25 Ответить
ГОСПАДИ !!!

Када вже этот Шмыгаль шмыгнёт куда нить за Океан...
и шоп тама же и утоп после съедения акулами и уколами рыбы-камень. аминь "Нафтогаз" розробить трирічний тарифний план на газ для населення, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3502
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21.05.2021 14:27 Ответить
"Нафтогаз" розробить трирічний тарифний план на газ для населення, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3129
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21.05.2021 14:28 Ответить
Он что наружную стенку в пол кирпича кладёт? Кстати, это "липецкая кладка"?
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21.05.2021 15:18 Ответить
В предпоследнем ряду все кирпичи пополовинил?
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21.05.2021 19:26 Ответить
"Нафтогаз" разработает трехлетний тарифный план на газ для населения, - Шмыгаль

Пане Шмигалю, спочатку потрібно розробити трьохрічний план підвищення пенсій і зарплат, а потім плавно переходити до зміни тарифів. Наразі ваше гасло можна інтерпретувати наступним чином: "Тікайте з України, хто може!"
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21.05.2021 14:36 Ответить
о!. як цікаво.. трирічний тарифний план..
це так тепер ринок називається?..
шмигаль змінив прізвище на вангу і знає цну газу через три роки?.
скажіть де навчалась ця глиба розуму?.
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21.05.2021 14:51 Ответить
Сокращают население за три года. Оно мешает им жить
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21.05.2021 14:53 Ответить
И не говори, даже со средней зарплаты я ох*ваю с тарифов и цен, а что говорить о тех кто выживает на 4800 грн или вообще безработные? В сёлах вообще пи*дец, одна вакансия на укрпочте за 0,25 ставки и ту закрыли, вместе со школой, амбулаторий и больницей, даже фашисты больницы не закрывали
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21.05.2021 15:37 Ответить
Нам писец? Всего через два года...
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21.05.2021 14:57 Ответить
Чому так мало? Всього 3-річний. Розробіть вже 50-ти річний.
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21.05.2021 15:17 Ответить
**** его разрабатывать ??? заплатили за добычу и раздали гражданам Украины по 5 копеек.
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21.05.2021 15:32 Ответить
"Нафтогаз" розробить трирічний тарифний план на газ для населення, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1858

Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

21 Мая 13:34 1

0
Зеленський та Єрмак знищили можливість зупинки будівництва Nord Stream-2

США зробили заяву, що не будуть докладати максимальних зусиль по протидії будівництва Північного потоку-2. Саме тому, що України, тобто тим, хто при владі, Єрмаку та Зеленському - це непотрібно.
Mark Savchuk
"Нафтогаз" розробить трирічний тарифний план на газ для населення, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1858"Нафтогаз" розробить трирічний тарифний план на газ для населення, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1858"Нафтогаз" розробить трирічний тарифний план на газ для населення, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1858Прошу вашего внимания, важный пост
Мы вас предупреждали что Ермак это российский шпион.
Месяц назад Ермак и Зеленский захватили Нафтогаз. Новый СЕО Нафтогаза Витренко ПЕРВЫМ ДЕЛОМ убирает из команды Вадима Гламаздина - главного человека в Нафтогазе, чья работа была добиваться санкций против СП2. (вот вам статья от Wall Street Journal ). Компанию лоббистов в США, которая занималась всей организационной работой - тоже убирают.
Еще раз - ЭТО ПЕРВОЕ что сделал Витренко на посту СЕО Нафтогаза.
Украина не только публично и демонстративно плюнула в лицо западным партнерам уничтожив реформу корпоративного управления, она еще и УСЕРДНО начала заниматься демонтажем системы которая успешно добилась санкций против СП2.
А в этом самое время, немецкие лоббисты (которых просто тьма) сидят в администрации Байдена и говорят "слушайте, ну вы же видите что Украина это банановая республика. Вы в своем уме ссориться с НАМИ? (самая сильная страна Европейского Союза) из-за какой-то Украины".
Во время визита главы гос.депа Блинкена в Украину, Президенту Зеленскому ЧЕТКО ДАЛИ ПОНЯТЬ - что западные партнеры не собираются жертвовать деньги своих налогоплательщиков чтобы Зеленский зарабатывали Коломойскому, Фирташу, Ахметову и Ермаку миллиарды. Или реформы - или идете наheр.
Зеленский им ответил (что и публично сказал вчера на пресс конференции) - Ермак - молодец, Татаров - красавчик, мы будем сами решать как управлять нашими государственными предприятиями, запад нам не указ.
И ВОТ РЕЗУЛЬТАТ!!!! ЭТО ПРЯМОЙ РЕЗУЛЬТАТ РАЗГОВОРА БЛИНКЕНА С ЗЕЛЕНСКИМ.
Я вам 100 раз говорил что Ермак и Нафтогаз ЭТО НЕ ПРО ДЕНЬГИ (хотя конечно они тоже важны). Цель Ермака другая - рассорить Украину и Запад. ПОТОМУ ЧТО ИМЕННО ЭТО жизненно важно для победы России в войне с Украиной. И вчера Кремль одержал решительную победу по СП2.
Неделю назад, Демократична Сокира на западном сейме объявила Ермаку войну. И я считаю что в этой войне должны объединить усилия все патриоты Украины. Второго шанса у нас не будет. Или мы победим Ермака, или мы потеряем Украину.
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21.05.2021 15:57 Ответить
Да можете теперь совсем распускать Нафтогаз за ненадобностью.
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21.05.2021 16:24 Ответить
Месяц назад Ермак и Зеленский захватили Нафтогаз. Новый СЕО Нафтогаза Витренко ПЕРВЫМ ДЕЛОМ убирает из команды Вадима Гламаздина - главного человека в Нафтогазе, чья работа была добиваться санкций против СП2 (вот вам статья от Wall Street Journal). Компанию лоббистов в США, которая занималась всей организационной работой - тоже убирают.
Еще раз - ЭТО ПЕРВОЕ что сделал Витренко на посту СЕО Нафтогаза.
Украина не только публично и демонстративно плюнула в лицо западным партнерам уничтожив реформу корпоративного управления, она еще и УСЕРДНО начала заниматься демонтажем системы которая успешно добилась санкций против СП2.

И можете больше США про СП-2 не справшивать даже. ЗЕ своими руками все похерил.
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21.05.2021 16:31 Ответить
"Нафтогаз" разработает трехлетний тарифный план на газ для населения, - Шмыгаль

---- это же каким идиотом надо быть что бы такое сморозить. То кричали, аж жопа лопалась, рынок всё урегулирует, а сейчас насаждают теорию плановых цен.

Уроды больше нечего сказать. Газ, вода, лес, земля и все остальные ресурсы Украины принадлежат НАРОДУ и только ему одному. А это значит - что ни одна Б не имеет права гнуть цену на своё усмотрение, тем более по плану какого то чмурла. В основу цены ставится "себестоимость добычи" того или иного ресурса страны, а не какой то там в РОТИДАМ.
Кто зарабатывает на ресурсах эксплуатируя их, должен платить аренду. А государство распределять эту плату между гражданами Украины. И так по каждому ресурсу, а желающие скупить землю вместе с недрами, пусть идут наХ с пляжа. Зарабатываешь на арендуемом --- плати аренду Народу Украины. А заявления подобные с этим, которое озвучил "пиримириер" граничат с предательством СТРАНЫ, по собственной дурости.
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21.05.2021 18:08 Ответить
 
 