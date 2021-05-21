"Нафтогаз" разработает трехлетний тарифный план на газ для населения, - Шмыгаль

НАК "Нафтогаз Украины" работает над разработкой и внедрением трехлетнего тарифного план на газ для бытовых потребителей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе "Часа вопросов к правительству" в Раде в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что с мая поставщики газа предложили домохозяйствам годовые тарифы, в частности, ГК "Нафтогаз Украины" установил цену газа в рамках годового предложения для населения – 7,96 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

"Нафтогаз" работает над другими продуктами, например, над трехлетним продуктом, который может иметь еще лучшие условия, более фиксированную и понятную цену для населения. Но также есть на выбор и продукт на один месяц, и люди могут выбирать для себя различные варианты, пробовать самостоятельно управлять расходами своих домохозяйств", - сказал он.

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