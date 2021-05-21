"Нафтогаз" розробить трирічний тарифний план на газ для населення, - Шмигаль
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НАК "Нафтогаз України" працює над розробкою та впровадженням трирічного тарифного плану на газ для побутових споживачів.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час "години запитань до уряду" в Раді в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він нагадав, що з травня постачальники газу запропонували домогосподарствам річні тарифи, зокрема, ГК "Нафтогаз України" встановила ціну газу в межах річної пропозиції для населення - 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без доставки).
"Нафтогаз" працює над іншими продуктами, наприклад, над трирічним продуктом, який може мати ще кращі умови, більш фіксовану і зрозумілу ціну для населення. Але також є на вибір і продукт на один місяць, і люди можуть обирати для себе різні варіанти, намагатися самостійно керувати витратами своїх домогосподарств", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
А покупка Украиной є/є в рашке - это финансирование расейской армии.
Зебилам об этом не сказали?
В то же время, согласно договоренностям Украины с Международным валютным фондом и постановлением о ПСО, с 1 мая цены на газ для населения должны вырасти до 9850 гривен ($370) за тысячу кубометров (сейчас цены на газ для населения составляют 8550 гривен - $321 за тысячу кубометров), а с 1 января 2020 года - до 12 300 гривен ($462) за тысячу кубометров.
И что характерно, вечером будешь смотреть и плакать как "порохоботы" едят торты и конфеты рошен))
Када вже этот Шмыгаль шмыгнёт куда нить за Океан...
и шоп тама же и утоп после съедения акулами и уколами рыбы-камень. аминь
Пане Шмигалю, спочатку потрібно розробити трьохрічний план підвищення пенсій і зарплат, а потім плавно переходити до зміни тарифів. Наразі ваше гасло можна інтерпретувати наступним чином: "Тікайте з України, хто може!"
це так тепер ринок називається?..
шмигаль змінив прізвище на вангу і знає цну газу через три роки?.
скажіть де навчалась ця глиба розуму?.
Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
21 Мая 13:34 1
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Зеленський та Єрмак знищили можливість зупинки будівництва Nord Stream-2
США зробили заяву, що не будуть докладати максимальних зусиль по протидії будівництва Північного потоку-2. Саме тому, що України, тобто тим, хто при владі, Єрмаку та Зеленському - це непотрібно.
Mark Savchuk
Прошу вашего внимания, важный пост
Мы вас предупреждали что Ермак это российский шпион.
Месяц назад Ермак и Зеленский захватили Нафтогаз. Новый СЕО Нафтогаза Витренко ПЕРВЫМ ДЕЛОМ убирает из команды Вадима Гламаздина - главного человека в Нафтогазе, чья работа была добиваться санкций против СП2. (вот вам статья от Wall Street Journal ). Компанию лоббистов в США, которая занималась всей организационной работой - тоже убирают.
Еще раз - ЭТО ПЕРВОЕ что сделал Витренко на посту СЕО Нафтогаза.
Украина не только публично и демонстративно плюнула в лицо западным партнерам уничтожив реформу корпоративного управления, она еще и УСЕРДНО начала заниматься демонтажем системы которая успешно добилась санкций против СП2.
А в этом самое время, немецкие лоббисты (которых просто тьма) сидят в администрации Байдена и говорят "слушайте, ну вы же видите что Украина это банановая республика. Вы в своем уме ссориться с НАМИ? (самая сильная страна Европейского Союза) из-за какой-то Украины".
Во время визита главы гос.депа Блинкена в Украину, Президенту Зеленскому ЧЕТКО ДАЛИ ПОНЯТЬ - что западные партнеры не собираются жертвовать деньги своих налогоплательщиков чтобы Зеленский зарабатывали Коломойскому, Фирташу, Ахметову и Ермаку миллиарды. Или реформы - или идете наheр.
Зеленский им ответил (что и публично сказал вчера на пресс конференции) - Ермак - молодец, Татаров - красавчик, мы будем сами решать как управлять нашими государственными предприятиями, запад нам не указ.
И ВОТ РЕЗУЛЬТАТ!!!! ЭТО ПРЯМОЙ РЕЗУЛЬТАТ РАЗГОВОРА БЛИНКЕНА С ЗЕЛЕНСКИМ.
Я вам 100 раз говорил что Ермак и Нафтогаз ЭТО НЕ ПРО ДЕНЬГИ (хотя конечно они тоже важны). Цель Ермака другая - рассорить Украину и Запад. ПОТОМУ ЧТО ИМЕННО ЭТО жизненно важно для победы России в войне с Украиной. И вчера Кремль одержал решительную победу по СП2.
Неделю назад, Демократична Сокира на западном сейме объявила Ермаку войну. И я считаю что в этой войне должны объединить усилия все патриоты Украины. Второго шанса у нас не будет. Или мы победим Ермака, или мы потеряем Украину.
Еще раз - ЭТО ПЕРВОЕ что сделал Витренко на посту СЕО Нафтогаза.
Украина не только публично и демонстративно плюнула в лицо западным партнерам уничтожив реформу корпоративного управления, она еще и УСЕРДНО начала заниматься демонтажем системы которая успешно добилась санкций против СП2.
И можете больше США про СП-2 не справшивать даже. ЗЕ своими руками все похерил.
---- это же каким идиотом надо быть что бы такое сморозить. То кричали, аж жопа лопалась, рынок всё урегулирует, а сейчас насаждают теорию плановых цен.
Уроды больше нечего сказать. Газ, вода, лес, земля и все остальные ресурсы Украины принадлежат НАРОДУ и только ему одному. А это значит - что ни одна Б не имеет права гнуть цену на своё усмотрение, тем более по плану какого то чмурла. В основу цены ставится "себестоимость добычи" того или иного ресурса страны, а не какой то там в РОТИДАМ.
Кто зарабатывает на ресурсах эксплуатируя их, должен платить аренду. А государство распределять эту плату между гражданами Украины. И так по каждому ресурсу, а желающие скупить землю вместе с недрами, пусть идут наХ с пляжа. Зарабатываешь на арендуемом --- плати аренду Народу Украины. А заявления подобные с этим, которое озвучил "пиримириер" граничат с предательством СТРАНЫ, по собственной дурости.