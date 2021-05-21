"Нафтогаз" розробить трирічний тарифний план на газ для населення, - Шмигаль

НАК "Нафтогаз України" працює над розробкою та впровадженням трирічного тарифного плану на газ для побутових споживачів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час "години запитань до уряду" в Раді в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що з травня постачальники газу запропонували домогосподарствам річні тарифи, зокрема, ГК "Нафтогаз України" встановила ціну газу в межах річної пропозиції для населення - 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без доставки).

"Нафтогаз" працює над іншими продуктами, наприклад, над трирічним продуктом, який може мати ще кращі умови, більш фіксовану і зрозумілу ціну для населення. Але також є на вибір і продукт на один місяць, і люди можуть обирати для себе різні варіанти, намагатися самостійно керувати витратами своїх домогосподарств", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 1 травня українці зможуть укладати річні контракти з фіксованою ціною на газ, - Шмигаль