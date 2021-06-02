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Бояться новых мутаций коронавируса не стоит, - академик Комиссаренко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Бояться новых мутаций коронавируса не стоит, - академик Комиссаренко

Глава комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО, академик Сергей Комиссаренко заявил, что мутаций коронавируса бояться не нужно, поскольку это предсказуемо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Не очень волнуйтесь в смысле мутаций коронавируса. Это нормально в том смысле, что это предсказуемо. Потому что чем большее количество людей болеет, а у каждого больного внутри происходят мутации вируса - эти мутации исчезают, когда человек выздоравливает. Но если человек болеет очень долго, большое количество людей, то такие мутации могут стать стабильными, более или менее опасными", - отметил академик.

По словам Комиссаренко, вакцины сейчас работают и против мутировавших форм вируса.

"Во-вторых, пока есть хорошие новости, что вакцины, созданные против первичного уханьского варианта коронавируса, пока работают, и даже работают против вариантов вируса. Иногда вакцины работают менее эффективно. Но все равно они работают, приводят к уменьшению контагиозности вируса, уменьшается количество больных, уменьшается летальность ", - добавил он.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Не пиши херь. От гриппа не бывает за 4ре дня 70% поражение легких! Ничего нету страшного потому что ты отделался легким испугом. Расскажи тем кто не дожил от нестрашного гриппа!
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01.06.2021 19:10
+5
бояться стоит или не стоит, а если стоит, то сколько стоит?
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01.06.2021 17:57
+5
Гриппа? Ты клоун отлежишь в больнице 3-4недели, потом расскажешь про грипп.
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01.06.2021 18:06
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бояться стоит или не стоит, а если стоит, то сколько стоит?
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01.06.2021 17:57 Ответить
Годовой абонемент зеПЕДу в тренажерку с блинчиками...
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01.06.2021 18:58 Ответить
осталось только верить
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01.06.2021 17:57 Ответить
И так придет " писец".
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01.06.2021 17:58 Ответить
Шоб да, так нет. Но ...
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01.06.2021 18:00 Ответить
Академик СССР, 43 года рождения, очень много может рассказать, если конешно вспомнит.
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01.06.2021 18:01 Ответить
Он вспомнил фсе,чего и не знал)...
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01.06.2021 18:55 Ответить
Шо??!!!
Полтора года боялись гриппа а теперь опять можно не бояться?...
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01.06.2021 18:04 Ответить
Гриппа? Ты клоун отлежишь в больнице 3-4недели, потом расскажешь про грипп.
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01.06.2021 18:06 Ответить
Я болел этой хренью два раза.
Первый в январе 20 го. Второй сейчас в апреле. Ничем не лечился. Перенёс первый раз тяжело, второй легче. Узнал что это корона случайно. Так как сразу после болезни надо было в поликлинику и там сделали тест. Семья тоже переболела. Но они перенесли гораздо легче. Ничего страшного в этой разновидности гриппа нет. Не хуже и не лучше остальных. Всё остальное манипуляции. И от корона вируса если кто то и умер то это единицы.. А от якобы последствий им вызванных так это всё равно шо умершего от сифилиса объявлять умершим от епли.
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01.06.2021 18:20 Ответить
Раньше от грипа и ОРЗ столько людей под ИВЛ не попадало.

PS Раньше ковидоскпетиков было большинство, сейчас - единицы. Вымерли?
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01.06.2021 19:00 Ответить
Не.
Ящик пересмотрели.
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01.06.2021 19:49 Ответить
Не пиши херь. От гриппа не бывает за 4ре дня 70% поражение легких! Ничего нету страшного потому что ты отделался легким испугом. Расскажи тем кто не дожил от нестрашного гриппа!
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01.06.2021 19:10 Ответить
С чего вы взяли шо от гриппа не бывает осложнений на лёгкие?
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01.06.2021 19:50 Ответить
кстати на счет теста в поликлинике чето мне кажется что ты *******. Потому как тесты в поликлиниках не КОВИД просто так не делают никому. Только по записи и эту запись должен сделать врач амбулатории, а он ее (запись) делает только когда есть высокая вероятность что у пациента КОВИД. До 10 дней вообще тесты никому не делают, только если херово...
Короче ******** ты переболел. Поверь мне, когда переболеешь точно узнаешь.
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01.06.2021 20:09 Ответить
Если ты такой вумный приедь в Харьков в одинадцутую поликлинику и убедись лично.
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01.06.2021 20:17 Ответить
Не спасибо. Я по даунбасятнникам не шастаю!
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01.06.2021 22:08 Ответить
И не знаю ни одного знакомого и знакомых знакомых кто бы умер даже не от короны а от осложнений вызванных якобы ею.
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01.06.2021 19:53 Ответить
От того что ты никого не знаешь ничего не поменяется... тут не вопрос веры, а вопрос здравого смысла... все кругом дураки один ты умный.
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01.06.2021 20:05 Ответить
Я знаю.
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01.06.2021 22:04 Ответить
давай поновее клоун что придумай. И намордник натяни, заразишься
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01.06.2021 18:40 Ответить
Китайци еще не "сварили"...
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01.06.2021 18:05 Ответить
Во в Китае сегодня сообщают штамм птичьего гриппа зафиксирован. Так что может уже и сварили)
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01.06.2021 20:02 Ответить
так птичий китайци сварили еще в 2010
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01.06.2021 20:20 Ответить
та і взагалі коронавірус випустили тільки для того, щоб Вову на гілляці не підвісили.
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01.06.2021 18:06 Ответить
На фоне наших тарифов и цен никаких вирусов бояться не стоит ...
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01.06.2021 18:07 Ответить
Сегодня очередное подорожание на хлеб мясо...Доллар на месте. Как при Януковиче. А опосля глянули в казну зетипиллы - а там одни башмаки кловунские и обоссаные Бубочкины рейтузы...И поржать по приколу...
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01.06.2021 18:13 Ответить
из к/ф "Буратино" Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, Несите ваши денежки, иначе быть беде, И в полночь ваши денежки заройте в землю там, И в полночь ваши денежки заройте в землю где... Припев: Не горы, не овраги и не лес, Не океан без дна и берегов, А поле, поле, поле, поле, поле чудес, Поле чудес в стране дураков. Полейте хорошенечко, советуем мы вам, И вырастут ветвистые деревья в темноте, И вместо листьев денежки засеребрятся там, И вместо листьев денежки зазолотятся где...
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01.06.2021 18:11 Ответить
Боятся мутаций, это как бояться смерти.....
Бойся не бойся - это неизбежно!
Тогда зачем нервы портить....
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01.06.2021 18:13 Ответить
"Россия такая страна, которая ничего не боится." - Владимир Владимирович Путин

https://ru.citaty.net/tsitaty/640919-vladimir-vladimirovich-putin-rossiia-takaia-strana-kotoraia-nichego-ne-boitsia/
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01.06.2021 18:17 Ответить
вакцины, созданные против первичного уханьского варианта коронавируса, пока работают, и даже работают против вариантов вируса.Источник: https://censor.net/ru/n3268845

Ключевое тут это "ПОКА РАБОТАЮТ"...
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01.06.2021 18:17 Ответить
- Бояться новых мутаций коронавируса не стоит, - сказал академик Комисаренко.

- Лол, - сказал коронавирус.
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01.06.2021 18:19 Ответить
без Кивы ты не акадэмик, В биобезопасности и биозащите только кива шарящий
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01.06.2021 18:43 Ответить
- Доктор, я буду ходить?
- Конечно, голубчик, но только под себя. )))
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01.06.2021 18:55 Ответить
Інфа 100%. Боятися потрібно "майстрів спорту по боротьбі з короновірусом"
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01.06.2021 20:23 Ответить
Сама страшна мутація для людства, це мутація цього самого людства і перетворення його на Супер Паразита, прямоходячого безхвостого примата.
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01.06.2021 20:58 Ответить
Перетворення на недолуге легкоманіпульоване біосміття..
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01.06.2021 23:58 Ответить
 
 