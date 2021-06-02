Бояться новых мутаций коронавируса не стоит, - академик Комиссаренко

Глава комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО, академик Сергей Комиссаренко заявил, что мутаций коронавируса бояться не нужно, поскольку это предсказуемо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Не очень волнуйтесь в смысле мутаций коронавируса. Это нормально в том смысле, что это предсказуемо. Потому что чем большее количество людей болеет, а у каждого больного внутри происходят мутации вируса - эти мутации исчезают, когда человек выздоравливает. Но если человек болеет очень долго, большое количество людей, то такие мутации могут стать стабильными, более или менее опасными", - отметил академик.

По словам Комиссаренко, вакцины сейчас работают и против мутировавших форм вируса.

"Во-вторых, пока есть хорошие новости, что вакцины, созданные против первичного уханьского варианта коронавируса, пока работают, и даже работают против вариантов вируса. Иногда вакцины работают менее эффективно. Но все равно они работают, приводят к уменьшению контагиозности вируса, уменьшается количество больных, уменьшается летальность ", - добавил он.

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