Бояться новых мутаций коронавируса не стоит, - академик Комиссаренко
Новости Цензор.НЕТ Общество
Глава комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО, академик Сергей Комиссаренко заявил, что мутаций коронавируса бояться не нужно, поскольку это предсказуемо.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Не очень волнуйтесь в смысле мутаций коронавируса. Это нормально в том смысле, что это предсказуемо. Потому что чем большее количество людей болеет, а у каждого больного внутри происходят мутации вируса - эти мутации исчезают, когда человек выздоравливает. Но если человек болеет очень долго, большое количество людей, то такие мутации могут стать стабильными, более или менее опасными", - отметил академик.
По словам Комиссаренко, вакцины сейчас работают и против мутировавших форм вируса.
"Во-вторых, пока есть хорошие новости, что вакцины, созданные против первичного уханьского варианта коронавируса, пока работают, и даже работают против вариантов вируса. Иногда вакцины работают менее эффективно. Но все равно они работают, приводят к уменьшению контагиозности вируса, уменьшается количество больных, уменьшается летальность ", - добавил он.
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Полтора года боялись гриппа а теперь опять можно не бояться?...
Первый в январе 20 го. Второй сейчас в апреле. Ничем не лечился. Перенёс первый раз тяжело, второй легче. Узнал что это корона случайно. Так как сразу после болезни надо было в поликлинику и там сделали тест. Семья тоже переболела. Но они перенесли гораздо легче. Ничего страшного в этой разновидности гриппа нет. Не хуже и не лучше остальных. Всё остальное манипуляции. И от корона вируса если кто то и умер то это единицы.. А от якобы последствий им вызванных так это всё равно шо умершего от сифилиса объявлять умершим от епли.
PS Раньше ковидоскпетиков было большинство, сейчас - единицы. Вымерли?
Ящик пересмотрели.
Короче ******** ты переболел. Поверь мне, когда переболеешь точно узнаешь.
Бойся не бойся - это неизбежно!
Тогда зачем нервы портить....
https://ru.citaty.net/tsitaty/640919-vladimir-vladimirovich-putin-rossiia-takaia-strana-kotoraia-nichego-ne-boitsia/
Ключевое тут это "ПОКА РАБОТАЮТ"...
- Лол, - сказал коронавирус.
- Конечно, голубчик, но только под себя. )))