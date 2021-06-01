РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14807 посетителей онлайн
Новости Происшествия
16 428 36
Госпогранслужба (5398) Одесса (7375) пограничники (1466)

Начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы пропал в Одессе. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Первый заместитель командира — начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков пропал сегодня утром в Одессе.

Эту информацию "Думской" официально подтвердили в пресс-службе соединения, информирует Цензор.НЕТ.

Начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы пропал в Одессе 01

Капитан первого ранга в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. К его поискам привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.

Одесский отряд морской охраны осуществляет охрану огромного участка государственной границы в Черном море, от Крыма до Дуная (в том числе 98 миль самой реки).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Второй за неделю пограничник застрелился в Одесской области

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
НЕОБХОДИМО СРОЧНО В РАЗЫ УСИЛИТЬ ОХРАНУ МОРСКОЙ ГРАНИЦЫ !!! И ЖЕСТКО ЗАЧИСТИТЬ ОДЕССУ И ОДЕССКУЮ ОБЛАСТЬ !!!
показать весь комментарий
01.06.2021 18:59
+11
А зачем ему убегать в лаптестан? Выкрали скорее всего чтобы секреты выведать. Значит готовятся к нападению на Одессу
показать весь комментарий
01.06.2021 19:09
+10
Тут одно из двух. Или сам сдрыснул в Лаптестан или выкрало ФСБ
показать весь комментарий
01.06.2021 18:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тут одно из двух. Или сам сдрыснул в Лаптестан или выкрало ФСБ
показать весь комментарий
01.06.2021 18:39 Ответить
Аналитек , что то мало у тебя версий .
показать весь комментарий
01.06.2021 19:04 Ответить
А какие могут быть еще версии в условиях агрессии? Это все-таки нач.штаба и там всего чуть более получаса езды до Приднестровья -- клоаки ФСБ. Тем более в Одессе уже подобное было и агентов ФСБ ловили на горячем.
показать весь комментарий
01.06.2021 19:15 Ответить
Другие в методичке не прописаны Начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы пропал в Одессе - Цензор.НЕТ 9746
показать весь комментарий
01.06.2021 19:39 Ответить
Ну у меня сразу версия : забухал. Ещё версия : любовь, Ещё- машина поломалась и стоят где- то на обочине. Это из безопасных. Из опасных- стало плохо, где-то лежит в больничке. ДТП. Больной родственник.
показать весь комментарий
01.06.2021 22:02 Ответить
А зачем ему убегать в лаптестан? Выкрали скорее всего чтобы секреты выведать. Значит готовятся к нападению на Одессу
показать весь комментарий
01.06.2021 19:09 Ответить
Таки да. Пик напряженности ориентировочно июль-август. ***** обязательно устроит пакость на День независимости. Любит оно даты всякие.
показать весь комментарий
01.06.2021 19:18 Ответить
Контрабас с кем то не поделил)
показать весь комментарий
01.06.2021 19:32 Ответить
Може якусь русалку жарить? )
показать весь комментарий
01.06.2021 18:46 Ответить
Сепарский город,там запросто могут украсть.Месное "население" еще и помогать кацапам будет
показать весь комментарий
01.06.2021 18:58 Ответить
НЕОБХОДИМО СРОЧНО В РАЗЫ УСИЛИТЬ ОХРАНУ МОРСКОЙ ГРАНИЦЫ !!! И ЖЕСТКО ЗАЧИСТИТЬ ОДЕССУ И ОДЕССКУЮ ОБЛАСТЬ !!!
показать весь комментарий
01.06.2021 18:59 Ответить
ЖЕСТКО!!! И не только Одессу! Давно пора
показать весь комментарий
01.06.2021 20:31 Ответить
У тебя все буквы жирные. Что случилось? может помочь чем ни будь?
показать весь комментарий
01.06.2021 20:59 Ответить
http://vp.reactor.cc/post/4602547
показать весь комментарий
01.06.2021 21:59 Ответить
Может жена чемодан за дверь выставила и не признается...
показать весь комментарий
01.06.2021 19:04 Ответить
В Одесі якийсь мурашник, двох знайшли вбитими, як би суїцид, нач.штабу зник!!!!!!! СБУ ви ж там нещодавно навчання проводили, щось погано ви там почистили, ще богато шлаку мокшанського залишилось!!!!!!!
показать весь комментарий
01.06.2021 19:06 Ответить
Как бы их не зачистили. Перед наступлением например. Но может не так все плохо?
показать весь комментарий
01.06.2021 22:08 Ответить
Шо там в Одессе происходит?За последнюю неделю два погранца покончили с собой...Теперь вот чел пропал.Нездоровая ситуёвина.Хочу напомнить взрыв в порту Бейрута.А с нашей коррупцией на таможне,завести серый контейнер забитый взрывчаткой не проблема.Тому в условиях войны,такие вещи також треба учитывать
Начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы пропал в Одессе - Цензор.НЕТ 5747 Начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы пропал в Одессе - Цензор.НЕТ 3149
показать весь комментарий
01.06.2021 19:09 Ответить
Якщо Чауса викрали з Молдови, чому рашисти не можуть з Одеси викрасти начальника штабу морської охорони Держпогранслужби, якій знає, як з моря охороняється Одеса?
показать весь комментарий
01.06.2021 19:12 Ответить
Как бы да...но сейчас не надо фото скрытой камерой в анусе прятать.... При таком наличии видеокамер и слива инфы теме же охранными агенствами...при том количестве депутатов предателей наверху ...и сливать не надо....
Если выкрали то ради кадров....
показать весь комментарий
01.06.2021 19:40 Ответить
Уже третий старший офицер подразделений Южного регионального управления. Какой-то пипец просто
показать весь комментарий
01.06.2021 19:28 Ответить
Сюрприз дуже неприємний -- американці прикордонникам катерами помагають, а тут фігня отакенна ...
показать весь комментарий
01.06.2021 19:29 Ответить
типо, зебилы сливают?
показать весь комментарий
01.06.2021 19:45 Ответить
Почему без охраны нач. штаба?
показать весь комментарий
01.06.2021 19:45 Ответить
Это же он и все секреты знал, если начальник штаба.
показать весь комментарий
01.06.2021 19:42 Ответить
недавно майор погиб, комбат. Похоже, толковые военные под прицелом.
показать весь комментарий
01.06.2021 19:52 Ответить
скорее всего фсбу его и убили, или продали кремлядям, а теперь типа ищут
показать весь комментарий
01.06.2021 20:59 Ответить
К сожалению среди живых его уже нет.
показать весь комментарий
01.06.2021 21:01 Ответить
Точно что ли?
показать весь комментарий
01.06.2021 22:07 Ответить
Капитан первого ранга в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. К его поискам привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ. Источник: https://censor.net/ru/n3268853

Нагадує 2014 рік у Криму, де кремлядське фсб викрадало чиновників флоту України Начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы пропал в Одессе - Цензор.НЕТ 3119
показать весь комментарий
01.06.2021 22:24 Ответить
Там рашисты на Змеиный глаз положили, не в этом причина пропажи..
показать весь комментарий
01.06.2021 22:26 Ответить
Одесские сайты тоже пока никакой информации
показать весь комментарий
01.06.2021 23:04 Ответить
В любом случае это тема для СБУ.
По острову Змеиному - если скотомордые рыпнутся то это будет предел терпения всего цивилизованного мира.
показать весь комментарий
01.06.2021 23:23 Ответить
неладно тут что то... один тонет при загадочных обстоятельствах, потом два самострела в один день, теперь нш.. ой неладно...
показать весь комментарий
01.06.2021 23:39 Ответить
как в кино..Сначала Шишу, потом двое пропали. А теперь Крота завалил. Запросто так!
показать весь комментарий
01.06.2021 23:41 Ответить
 
 