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Начальник штаба отряда морской охраны Госпогранслужбы пропал в Одессе. ФОТО
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Первый заместитель командира — начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков пропал сегодня утром в Одессе.
Эту информацию "Думской" официально подтвердили в пресс-службе соединения, информирует Цензор.НЕТ.
Капитан первого ранга в 6:30 вышел из своего дома на улице Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. К его поискам привлечены все компетентные органы, включая военную контрразведку СБУ.
Одесский отряд морской охраны осуществляет охрану огромного участка государственной границы в Черном море, от Крыма до Дуная (в том числе 98 миль самой реки).
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+12 ПРАВДИВЫЙ
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показать весь комментарий01.06.2021 18:39
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Если выкрали то ради кадров....
Нагадує 2014 рік у Криму, де кремлядське фсб викрадало чиновників флоту України
По острову Змеиному - если скотомордые рыпнутся то это будет предел терпения всего цивилизованного мира.