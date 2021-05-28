Второй за неделю пограничник застрелился в Одесской области

Утром 28 мая в Тарутино на месте службы застрелился пограничник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Odessa.online сообщил помощник начальника Южного регионального управления Госпогранслужбы по работе со СМИ подполковник Константин Кизим.

Предварительная причина смерти – суицид.

На месте работает спецкомиссия и правоохранители. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе прямо в служебном кабинете застрелился 40-летний офицер-пограничник, - СМИ

Напомним, четыре дня назад в здании Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы на улице Инглези в служебном кабинете нашли застреленным офицера-пограничника.