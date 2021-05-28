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Второй за неделю пограничник застрелился в Одесской области
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Утром 28 мая в Тарутино на месте службы застрелился пограничник.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Odessa.online сообщил помощник начальника Южного регионального управления Госпогранслужбы по работе со СМИ подполковник Константин Кизим.
Предварительная причина смерти – суицид.
На месте работает спецкомиссия и правоохранители. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Напомним, четыре дня назад в здании Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы на улице Инглези в служебном кабинете нашли застреленным офицера-пограничника.
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