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Второй за неделю пограничник застрелился в Одесской области

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Второй за неделю пограничник застрелился в Одесской области

Утром 28 мая в Тарутино на месте службы застрелился пограничник.

Как информирует Цензор.НЕТ,   об этом Odessa.online сообщил помощник начальника Южного регионального управления Госпогранслужбы по работе со СМИ подполковник Константин Кизим.

Предварительная причина смерти – суицид.

На месте работает спецкомиссия и правоохранители. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе прямо в служебном кабинете застрелился 40-летний офицер-пограничник, - СМИ

Напомним, четыре дня назад в здании Одесской отдельной авиационной эскадрильи Госпогранслужбы на улице Инглези в служебном кабинете нашли застреленным офицера-пограничника.
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Топ комментарии
+7
что то знал видимо, не то что надо
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28.05.2021 14:32
+6
вышел из схемы.....
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28.05.2021 14:36
+5
Второй за неделю пограничник застрелился в Одесской области - Цензор.НЕТ 2841
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28.05.2021 14:33
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что то знал видимо, не то что надо
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28.05.2021 14:32 Ответить
Второй за неделю пограничник застрелился в Одесской области - Цензор.НЕТ 7733
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28.05.2021 14:40 Ответить
А я думал, что тем кем ты меня назвал это те кто делают так как сабдж топика... зря ты так
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28.05.2021 19:45 Ответить
Второй за неделю пограничник застрелился в Одесской области - Цензор.НЕТ 2841
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28.05.2021 14:33 Ответить
вышел из схемы.....
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28.05.2021 14:36 Ответить
сказали , что попал под увольнение
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28.05.2021 14:38 Ответить
Не собрал требуемую начальством сумму.
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28.05.2021 14:38 Ответить
контрактник вроде. не думаю, что криминал, скорее, чистая бытовуха. хорошо бы воспитателей всяких за жопу взять, их же функции выявлять суицидальные настроения, мониторить психологическое состояние. людям, между прочим, оружие родина доверяет. а вдруг следующему такому в одиночестве не захочется умирать?
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28.05.2021 14:43 Ответить
Взагалі нема чому дивуватись: робота дуже-дуже стресова -- дивує тільки, шо таке відбувається на сонячній Одещині ... На інших напрямах подібного не чути -- два за тиждень, то вже справа серйозна !!!
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28.05.2021 14:48 Ответить
Через кордон з Словаччиною і Польщею "чаусів" не возять... Другий за тиждень прикордонник застрелився в Одеській області - Цензор.НЕТ 7065
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28.05.2021 15:03 Ответить
оххх же й стрессова....)))- аж мороз по шкири....- прост жах яка стрессова....
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28.05.2021 19:56 Ответить
застрелился... руки связаны за спиной, две пули в грудь, одна в затылок...)
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28.05.2021 14:54 Ответить
Відсвяткував...
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28.05.2021 15:03 Ответить
дело плохо
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28.05.2021 15:12 Ответить
Он слишком много знал…
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28.05.2021 15:55 Ответить
Идет зачистка?
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28.05.2021 16:29 Ответить
ПОРА ВВОДИТЬ НАЦГВАРДИЮ И ВСУ В ОДЕССУ И ЗАЧИЩАТЬ ЕЁ ОТ ПРЕСТУПНОЙ МРАЗИ !!!
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28.05.2021 19:42 Ответить
Двоє за тиждень застрілилися. А ще один два тижні тому утопився... У Прикордонному війську порядок і дисципліна "зашкалює"...
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28.05.2021 19:50 Ответить
Може комусь заважали?
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28.05.2021 20:01 Ответить
готують вторгнення?
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30.09.2021 01:01 Ответить
 
 