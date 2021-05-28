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Другий за тиждень прикордонник застрелився в Одеській області

Новини Цензор.НЕТ Події

Другий за тиждень прикордонник застрелився в Одеській області

Вранці 28 травня в Тарутиному на місці служби застрелився прикордонник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Odessa.online повідомив помічник начальника Південного регіонального управління Держприкордонслужби по роботі із засобами масової інформації підполковник Костянтин Кизим.

Попередня причина смерті - самогубство.

На місці працює спецкомісія і правоохоронці. Обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, чотири дні тому в будівлі Одеської окремої авіаційної ескадрильї Держприкордонслужби на вулиці Інглезі в службовому кабінеті знайшли застреленим офіцера-прикордонника.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
что то знал видимо, не то что надо
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28.05.2021 14:32
+6
вышел из схемы.....
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28.05.2021 14:36
+5
Второй за неделю пограничник застрелился в Одесской области - Цензор.НЕТ 2841
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28.05.2021 14:33
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что то знал видимо, не то что надо
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28.05.2021 14:32 Відповісти
Второй за неделю пограничник застрелился в Одесской области - Цензор.НЕТ 7733
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28.05.2021 14:40 Відповісти
А я думал, что тем кем ты меня назвал это те кто делают так как сабдж топика... зря ты так
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28.05.2021 19:45 Відповісти
Второй за неделю пограничник застрелился в Одесской области - Цензор.НЕТ 2841
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28.05.2021 14:33 Відповісти
вышел из схемы.....
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28.05.2021 14:36 Відповісти
сказали , что попал под увольнение
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28.05.2021 14:38 Відповісти
Не собрал требуемую начальством сумму.
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28.05.2021 14:38 Відповісти
контрактник вроде. не думаю, что криминал, скорее, чистая бытовуха. хорошо бы воспитателей всяких за жопу взять, их же функции выявлять суицидальные настроения, мониторить психологическое состояние. людям, между прочим, оружие родина доверяет. а вдруг следующему такому в одиночестве не захочется умирать?
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28.05.2021 14:43 Відповісти
Взагалі нема чому дивуватись: робота дуже-дуже стресова -- дивує тільки, шо таке відбувається на сонячній Одещині ... На інших напрямах подібного не чути -- два за тиждень, то вже справа серйозна !!!
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28.05.2021 14:48 Відповісти
Через кордон з Словаччиною і Польщею "чаусів" не возять... Другий за тиждень прикордонник застрелився в Одеській області - Цензор.НЕТ 7065
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28.05.2021 15:03 Відповісти
оххх же й стрессова....)))- аж мороз по шкири....- прост жах яка стрессова....
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28.05.2021 19:56 Відповісти
застрелился... руки связаны за спиной, две пули в грудь, одна в затылок...)
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28.05.2021 14:54 Відповісти
Відсвяткував...
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28.05.2021 15:03 Відповісти
дело плохо
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28.05.2021 15:12 Відповісти
Он слишком много знал…
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28.05.2021 15:55 Відповісти
Идет зачистка?
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28.05.2021 16:29 Відповісти
ПОРА ВВОДИТЬ НАЦГВАРДИЮ И ВСУ В ОДЕССУ И ЗАЧИЩАТЬ ЕЁ ОТ ПРЕСТУПНОЙ МРАЗИ !!!
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28.05.2021 19:42 Відповісти
Двоє за тиждень застрілилися. А ще один два тижні тому утопився... У Прикордонному війську порядок і дисципліна "зашкалює"...
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28.05.2021 19:50 Відповісти
Може комусь заважали?
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28.05.2021 20:01 Відповісти
готують вторгнення?
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30.09.2021 01:01 Відповісти
 
 