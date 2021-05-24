В Одессе прямо в служебном кабинете застрелился 40-летний офицер-пограничник, - СМИ

В Одессе сегодня утром, 24 мая, в своем служебном кабинете в авиаотряде из табельного оружия застрелился пограничник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТСН.ua рассказали источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в 07:30 утра на Инглези, 9/2. Умерший - майор 1980 г.р. По данным источников, возможная причина такого шага - семейные проблемы, но устанавливаются все обстоятельства. Надзор за расследованием ведет военная прокуратура.

Как подтвердили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, ЧП произошло сегодня на территории воинской части №9997.

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"Трагедия произошла в служебном кабинете. Погибшему – более 40 лет, есть семья...", - сказал представитель управления.

Напомним, в Черновицкой области во время несения службы застрелился 24-летний сотрудник пограничного отряда.