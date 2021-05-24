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В Одессе прямо в служебном кабинете застрелился 40-летний офицер-пограничник, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Одессе прямо в служебном кабинете застрелился 40-летний офицер-пограничник, - СМИ

В Одессе сегодня утром, 24 мая, в своем служебном кабинете в авиаотряде из табельного оружия застрелился пограничник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ТСН.ua рассказали источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в 07:30 утра на Инглези, 9/2. Умерший - майор 1980 г.р. По данным источников, возможная причина такого шага - семейные проблемы, но устанавливаются все обстоятельства. Надзор за расследованием ведет военная прокуратура.

Как подтвердили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, ЧП произошло сегодня на территории воинской части №9997.

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"Трагедия произошла в служебном кабинете. Погибшему – более 40 лет, есть семья...", - сказал представитель управления.

Напомним, в Черновицкой области во время несения службы застрелился 24-летний сотрудник пограничного отряда. 
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Топ комментарии
+3
Это на фото табельное оружие? Вот не знал, что в Украине Беретта уже стоит на вооружении. Лишь бы что то тиснуть - пипл тупой. Писаки.
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24.05.2021 11:56
+2
Якщо людина планує суїцид, то до дупи ті закони.
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24.05.2021 12:05
+2
Ты уверен юзер в своей версии, ну а если не угадал кто ты тогда
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24.05.2021 12:18
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бедняга. вроде у сына заболевание какое-то врожденное было, а служба не способствует ни лечению, ни хотя бы нахождению рядом, жена тоже в/сл. никто не виноват, все виноваты.
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24.05.2021 11:35 Ответить
Да, скрутила жизнь мужика. Молодой, самый расцвет, только жить. Жаль.
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24.05.2021 11:56 Ответить
... да чтобы я , да авиацию бросил??? В Одесі просто в службовому кабінеті застрелився 40-річний офіцер-прикордонник, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9762
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24.05.2021 11:48 Ответить
Это на фото табельное оружие? Вот не знал, что в Украине Беретта уже стоит на вооружении. Лишь бы что то тиснуть - пипл тупой. Писаки.
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24.05.2021 11:56 Ответить
слишком много брал и не делился?
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24.05.2021 11:57 Ответить
Ты уверен юзер в своей версии, ну а если не угадал кто ты тогда
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24.05.2021 12:18 Ответить
Ну, а если он угадал, то кто ты тогда?
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24.05.2021 17:20 Ответить
Такие решения человек принимает от безысходности. Не призываю к этому, но бывают ситуации, когда в одно время, в одной точке сходятся максимум негативных факторов, а человек один в это время. Самоубийство конечно не выход, но у человека есть граничные пределы в стойкости к стрессам.
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24.05.2021 11:59 Ответить
Еще один аргумент в пользу противников владения короткостволами мудрым наридом.
Кроме того, как по пятницам-субботам перестреляют массу людей, еще по пьяне и суициды пойдут массовые.
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24.05.2021 11:59 Ответить
Якщо людина планує суїцид, то до дупи ті закони.
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24.05.2021 12:05 Ответить
Пьяные ничего не планируют, пьяные достают пистолет и начинают куражиться, приставляя ствол к виску или суют ствол в рот. вы видимо плохо знаете наш мудрый нарид и не видели, как это делают служащие СБУ, МВД в ужранном состоянии.
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24.05.2021 13:51 Ответить
Ну то і нахер така ужрата свинота на в СБУ чи МВС?
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24.05.2021 14:13 Ответить
С короткостволами мудрый нарид будет бухать на порядок меньше.
Наводить порядок в своей стране на своей земле намного более захватывающе.
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24.05.2021 13:01 Ответить
Не более 25% будут стремиться улучшать жизнь, остальные овцы на созидание не способны.
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24.05.2021 13:53 Ответить
Где стрессоустойчивось офицера?
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24.05.2021 12:15 Ответить
там тоже её нет
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24.05.2021 12:28 Ответить
У обычных людей с зарплатой в 5тыщ,тоже дети болеют.
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24.05.2021 12:29 Ответить
А что и видео есть ?
Если кому-то приписывают самоубийство - это всегда кому-то нужно.
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24.05.2021 13:02 Ответить
 
 