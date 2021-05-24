В Одесі просто в службовому кабінеті застрелився 40-річний офіцер-прикордонник, - ЗМІ
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В Одесі сьогодні вранці, 24 травня, у своєму службовому кабінеті в авіазагоні з табельної зброї застрелився прикордонник.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це ТСН.ua розповіли джерела в правоохоронних органах.
Інцидент трапився о 07:30 ранку на Інглезі, 9/2. Померлий - майор 1980 р.н. За даними джерел, можлива причина такого кроку - сімейні проблеми, але наразі встановлюються усі обставини. Нагляд за розслідуванням веде військова прокуратура.
Як підтвердили УНІАН у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, НП сталася сьогодні на території військової частини №9997.
"Трагедія сталася в службовому кабінеті. Загиблому - понад 40 років, є сім'я...", - сказав представник управління.
Нагадаємо, в Чернівецькій області під час несення служби застрелився 24-річний співробітник прикордонного загону.
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Кроме того, как по пятницам-субботам перестреляют массу людей, еще по пьяне и суициды пойдут массовые.
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