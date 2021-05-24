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В Одесі просто в службовому кабінеті застрелився 40-річний офіцер-прикордонник, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події

В Одесі просто в службовому кабінеті застрелився 40-річний офіцер-прикордонник, - ЗМІ

В Одесі сьогодні вранці, 24 травня, у своєму службовому кабінеті в авіазагоні з табельної зброї застрелився прикордонник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ТСН.ua розповіли джерела в правоохоронних органах.

Інцидент трапився о 07:30 ранку на Інглезі, 9/2. Померлий - майор 1980 р.н. За даними джерел, можлива причина такого кроку - сімейні проблеми, але наразі встановлюються усі обставини. Нагляд за розслідуванням веде військова прокуратура.

Як підтвердили УНІАН у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, НП сталася сьогодні на території військової частини №9997.

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"Трагедія сталася в службовому кабінеті. Загиблому - понад 40 років, є сім'я...", - сказав представник управління.

Нагадаємо, в Чернівецькій області під час несення служби застрелився 24-річний співробітник прикордонного загону.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Это на фото табельное оружие? Вот не знал, что в Украине Беретта уже стоит на вооружении. Лишь бы что то тиснуть - пипл тупой. Писаки.
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24.05.2021 11:56
+2
Якщо людина планує суїцид, то до дупи ті закони.
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24.05.2021 12:05
+2
Ты уверен юзер в своей версии, ну а если не угадал кто ты тогда
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24.05.2021 12:18
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бедняга. вроде у сына заболевание какое-то врожденное было, а служба не способствует ни лечению, ни хотя бы нахождению рядом, жена тоже в/сл. никто не виноват, все виноваты.
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24.05.2021 11:35 Відповісти
Да, скрутила жизнь мужика. Молодой, самый расцвет, только жить. Жаль.
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24.05.2021 11:56 Відповісти
... да чтобы я , да авиацию бросил??? В Одесі просто в службовому кабінеті застрелився 40-річний офіцер-прикордонник, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9762
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24.05.2021 11:48 Відповісти
Это на фото табельное оружие? Вот не знал, что в Украине Беретта уже стоит на вооружении. Лишь бы что то тиснуть - пипл тупой. Писаки.
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24.05.2021 11:56 Відповісти
слишком много брал и не делился?
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24.05.2021 11:57 Відповісти
Ты уверен юзер в своей версии, ну а если не угадал кто ты тогда
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24.05.2021 12:18 Відповісти
Ну, а если он угадал, то кто ты тогда?
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24.05.2021 17:20 Відповісти
Такие решения человек принимает от безысходности. Не призываю к этому, но бывают ситуации, когда в одно время, в одной точке сходятся максимум негативных факторов, а человек один в это время. Самоубийство конечно не выход, но у человека есть граничные пределы в стойкости к стрессам.
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24.05.2021 11:59 Відповісти
Еще один аргумент в пользу противников владения короткостволами мудрым наридом.
Кроме того, как по пятницам-субботам перестреляют массу людей, еще по пьяне и суициды пойдут массовые.
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24.05.2021 11:59 Відповісти
Якщо людина планує суїцид, то до дупи ті закони.
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24.05.2021 12:05 Відповісти
Пьяные ничего не планируют, пьяные достают пистолет и начинают куражиться, приставляя ствол к виску или суют ствол в рот. вы видимо плохо знаете наш мудрый нарид и не видели, как это делают служащие СБУ, МВД в ужранном состоянии.
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24.05.2021 13:51 Відповісти
Ну то і нахер така ужрата свинота на в СБУ чи МВС?
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24.05.2021 14:13 Відповісти
С короткостволами мудрый нарид будет бухать на порядок меньше.
Наводить порядок в своей стране на своей земле намного более захватывающе.
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24.05.2021 13:01 Відповісти
Не более 25% будут стремиться улучшать жизнь, остальные овцы на созидание не способны.
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24.05.2021 13:53 Відповісти
Где стрессоустойчивось офицера?
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24.05.2021 12:15 Відповісти
там тоже её нет
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24.05.2021 12:28 Відповісти
У обычных людей с зарплатой в 5тыщ,тоже дети болеют.
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24.05.2021 12:29 Відповісти
А что и видео есть ?
Если кому-то приписывают самоубийство - это всегда кому-то нужно.
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24.05.2021 13:02 Відповісти
 
 