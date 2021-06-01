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Новый штамм коронавируса выявили в Японии

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Новый штамм коронавируса выявили в Японии

Власти японского города Кобе объявили 1 июня о новой мутации коронавируса на основе "британского" варианта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По данным властей города, 17 мая в одном из медучреждений сделали ПЦР-тест 50-летнему пациенту, который подтвердил у него коронавирус. Исследователи определили, что в его организме вирус мутировал на основе "британского" штамма. Показатели заразности и распространенности были аналогичными первоначальному варианту.

"Когда государственный университет наук о здоровье провел анализ генома и подробно его исследовал, было подтверждено, что мутировал "британский" штамм вируса, который является еще одним вариантом вируса, который впервые подтвердили в Японии", - говорится в сообщении и добавляется, что мужчина и члены его семьи не выезжали за границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олимпийские игры в Токио: японские врачи предупреждают об угрозе появления нового штамма коронавируса

Вместе с тем отмечается, что ранее в городе Кобе, в котором расположен один из крупнейших портов страны, обнаружили около 150 случаев заражения другими штаммами SARS-CoV-2.

По данным Worldometers, по состоянию на 1 мая в целом в Японии обнаружили более 746 700 случаев коронавирусной болезни COVID-19 (34 место в мире), умерли из-за последствий болезни более 13 тысяч человек, выздоровели - более 680,6 тысяч. По данным Ourworldindata, по состоянию на 26 мая в стране от коронавируса вакцинировано более 9,7 миллиона человек (что составляет более 7,7% населения Японии).

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Скоро новини будуть трохи не такі. "Сьогодні диво і сенсація!!! Не виявили жодного нового штаму ковід"
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01.06.2021 19:17
+1
Враждебный вирус. Падла! Новый штамм коронавируса выявили в Японии - Цензор.НЕТ 2876
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01.06.2021 19:24
+1
від нього роги не ростуть ?
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01.06.2021 19:52
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Правила форума Совет форумчан
Скоро новини будуть трохи не такі. "Сьогодні диво і сенсація!!! Не виявили жодного нового штаму ковід"
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01.06.2021 19:17 Ответить
вже майже такі з'являються новини-Новый штамм коронавируса выявили в Японии - Цензор.НЕТ 8298
У Великій Британії вперше з початку пандемії за добу не зафіксовано жодного випадку смерті, пов'язаного з коронавірусом.
Про це повідомляє Sky News.
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01.06.2021 20:16 Ответить
Враждебный вирус. Падла! Новый штамм коронавируса выявили в Японии - Цензор.НЕТ 2876
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01.06.2021 19:24 Ответить
*****,отдай Курилы и свои концы в бункере,сделают тебе харакири японцы,гондон...
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01.06.2021 19:25 Ответить
отже олімпіаді капєц...і моїй черговій поїздці туди теж...
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01.06.2021 19:28 Ответить
Співчуваю. Капець твоїм мріям про золоті медалі..
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02.06.2021 00:04 Ответить
ага, не їсти мені гарячу собу на провінційній станції, не пити холодного та смачного саке на берегах футамі...
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02.06.2021 10:06 Ответить
Больше штамів і різноманітних!
Короновірусні усіх країн єднаємось!
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01.06.2021 19:28 Ответить
наши сказали- ничо страшного Новый штамм коронавируса выявили в Японии - Цензор.НЕТ 8469
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01.06.2021 19:36 Ответить
Утром в вторник пропал первый заместитель командира - начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков. ФСБ сообщила о его задержании и аресте в Ростове
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01.06.2021 19:48 Ответить
Ссылка есть?
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01.06.2021 21:04 Ответить
made in Japan
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01.06.2021 19:49 Ответить
від нього роги не ростуть ?
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01.06.2021 19:52 Ответить
The Beatles - Something https://youtu.be/UelDrZ1aFeY

Новый штамм коронавируса выявили в Японии - Цензор.НЕТ 4212 Новый штамм коронавируса выявили в Японии - Цензор.НЕТ 8760
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01.06.2021 19:55 Ответить
Яка бл, радісна новина!!!!!
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01.06.2021 21:41 Ответить
Лекарство от японского штамма надо принимать тёплым. И закусывать.
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01.06.2021 21:46 Ответить
 
 