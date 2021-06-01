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Новости Политика Украины
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Евросоюз не поддерживает реализацию проекта "Северный поток-2", - еврокомиссар Симсон

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Евросоюз не поддерживает реализацию проекта

Позиция европейской стороны неизменна: "Северный поток-2" не выполняет функцию диверсификации поставок газа, ЕС не поддерживает реализацию этого проекта.

Об этом во время встречи с руководителем Минэнерго Германом Галущенко заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Они подтвердили стратегическое энергетическое партнерство Украины и ЕС, а также обсудили выполнение Плана реализации Меморандума о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству между Украиной и ЕС и Приложения XXVII к Соглашению об ассоциации.

Стороны уделили внимание вопросу газопровода "Северный поток-2". Симсон подтвердила, что позиция европейской стороны в этом вопросе неизменна: "Северный поток-2" не выполняет функцию диверсификации поставок газа, ЕС не поддерживает реализацию этого проекта".

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Галущенко заверил, что Украин готова выполнять задачи, определенные годовым планом работы на 2021 год.

Еврокомиссар также отметила, что ЕС ждет от Украины внедрения запланированных реформ в области энергетики в соответствии с международными обязательствами.

С украинской стороны во встрече также приняли участие заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков, советник министра Елена Зеркаль.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
А Меркель кладет на евросоюз вместе с работником Роснефти Шредером
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01.06.2021 20:32
+7
Слова и дела как-то не очень совпадают а вернее совсем не совпадают ...
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01.06.2021 20:28
+7
Евросоюз не поддерживает реализацию проекта "Северный поток-2", - еврокомиссар Симсон - Цензор.НЕТ 8962
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01.06.2021 21:12
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*что Украин готова* - поправьте текст.
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01.06.2021 20:27 Ответить
гугл перевод ошибся .
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01.06.2021 20:33 Ответить
ctrl-c_ctrl-v скорее)))
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01.06.2021 20:38 Ответить
Слова и дела как-то не очень совпадают а вернее совсем не совпадают ...
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01.06.2021 20:28 Ответить
А Меркель кладет на евросоюз вместе с работником Роснефти Шредером
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01.06.2021 20:32 Ответить
Евросоюз не поддерживает реализацию проекта "Северный поток-2", - еврокомиссар Симсон - Цензор.НЕТ 8962
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01.06.2021 21:12 Ответить
Пойдёт в отставку и старушку посадят!
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02.06.2021 00:23 Ответить
Ну, Германии это выгодно. Фашист фашисту око не выклюет.
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01.06.2021 20:35 Ответить
А "маркизе ангелов" это мнение до ...
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01.06.2021 20:35 Ответить
добудувати й РЕАЛІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ, мож це різні речі...
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01.06.2021 20:44 Ответить
Пасть щуки видели?Там зубы расположены под углом во внутрь.Это для того,щоб жертва не смогла вырваться.Попробуйте сунуть палец ей в пасть и вы увидите,що всунуть то можно легко,а вот высунуть без крови не получится.Так вот Газпром-это пасть щуки.Вход рубль выход вперёд ногами,як в мафии.Или СП в Германию например.Тот же зонт на кнопочке,который вставят немцам в горло,а потом раскроют разорвав внутренности на ГДР и ФРГ.Як вариант. Евросоюз не поддерживает реализацию проекта "Северный поток-2", - еврокомиссар Симсон - Цензор.НЕТ 9871
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01.06.2021 20:51 Ответить
шото по тому, шо происходит, все насрать, что єтот ЕС там себе против.
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01.06.2021 20:55 Ответить
Бла Бла Бла
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01.06.2021 21:09 Ответить
ЕС не поддерживает реализацию этого проекта, но продолжает строить...
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01.06.2021 22:00 Ответить
ТАК ЕС НЕ В СОСТОЯНИИ РАЗОБРАТЬСЯ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ИХ ВОДАХ !!!
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01.06.2021 22:07 Ответить
Многие неправильно трактуют фразу "ЕС не поддерживает". В данном случае она означает, что ЕС не рассматривает СП-2 как канал диверсификации поставок газа, поэтому со своей стороны не оказывает проекту поддержку - не помогает с финансированием, например.
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01.06.2021 22:28 Ответить
Старушку Меркаву в клеточку бы посадить.
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02.06.2021 00:24 Ответить
Добрый и злой следователь. ЕС добрый...
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02.06.2021 01:37 Ответить
 
 