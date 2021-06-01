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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Газовая война
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Байден (2375) газопровод (823) Польша (7463) США (23161) Северный поток (1428) Дуда (633)

Изменение позиции Байдена по "Северному потоку-2" было неожиданностью, - Дуда

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Изменение позиции Байдена по

Газопровод Nord Stream 2, в первую очередь, вредит интересам Украины и Словакии, которые против него активно выступают, а также и Польши.

Об этом заявил Президент Польши Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вопрос Nord Stream 2 - это не только дело, которое касается Польши. Стоит помнить о решительном сопротивлении Словакии, об очень решительном сопротивлении Украины. Это, прежде всего, их интересам вредит строительство Nord Stream 2, а также ставит огромный вопрос об энергетическом суверенитете многих стран ЕС, поскольку сильно укрепляет и монополизирует позицию российского поставщика газа ", - отметил Дуда.

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Он констатировал, что изменение решения Президента США Джо Байдена в деле Nord Stream 2 было неожиданным для него.

"Действительно, признаю, что внезапное изменение позиции, в том числе и со стороны Президента Байдена, было неожиданным, поскольку до недавнего времени президент имел иное мнение по Nord Stream 2", - подчеркнул Дуда.

Он отметил, что реализация этого проекта - в интересах России и Германии, но в целом вредит интересам ЕС.

По его словам, Польша готова к такой ситуации, и последовательно реализует планы диверсификации источников энергоснабжения.

В частности, Польша развивает газопорт в г.Свиноуйсце, планирует построить очередной газопорт в Гданьске, а также завершить строительство газопровода Baltic Pipe из шельфа Норвежского моря в РП.

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Как сообщалось, Президент США Байден подтвердил ранее озвученное решение его администрации не вводить санкции против компании-оператора "Северного потока-2" - несмотря на резкую реакцию со стороны Конгресса.
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Топ комментарии
+8
Лучше пусть зарабатывают литовцы и поляки, чем пуйло с террорашей.
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01.06.2021 15:16
+5
Чиє б мичало...- ви обрали президентом клоуна.
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01.06.2021 14:53
+5
+
нужно строить трубу из Польши в Украину. Причём давно уже пора.
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01.06.2021 15:24
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Я про це попереджав ще минулого року але для президента Польщі це стало несподіванкою!
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01.06.2021 14:48 Ответить
питання: що натомість йому запропоновано в обмін на цей політичний овєркіль
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01.06.2021 14:43 Ответить
У поляков есть огромный терминал по приёму американского СПГ в Свиноустье, для них-то в чём проблема ?
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01.06.2021 14:47 Ответить
Они мечтают поставлять американский газ всей восточной Европе.
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01.06.2021 15:04 Ответить
«Оні мєчтают...» Хто «вони»?
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01.06.2021 15:08 Ответить
Поляки, литовцы. Без поставок другим странам их терминалы станут убыточными.
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01.06.2021 15:10 Ответить
Лучше пусть зарабатывают литовцы и поляки, чем пуйло с террорашей.
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01.06.2021 15:16 Ответить
Почему бы и нет. Если есть желающие.

Изменение позиции Байдена по "Северному потоку-2" было неожиданностью, - Дуда - Цензор.НЕТ 1833
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01.06.2021 15:21 Ответить
+
нужно строить трубу из Польши в Украину. Причём давно уже пора.
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01.06.2021 15:24 Ответить
Для меня небыло.
Только для тупорылых, топивших за бидона.
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01.06.2021 14:48 Ответить
Ну, тупорылые прежде всего это американцы, которые его выбрали.
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01.06.2021 14:52 Ответить
Чиє б мичало...- ви обрали президентом клоуна.
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01.06.2021 14:53 Ответить
Я не выбирала клоуна. А вообще я это к тому говорю, что тут куча комментаторов обвиняет в тупости украинцев, которые Байдена поддерживали. Как будто поддержка украинцами Байдена повлияла на выборы в США. Ну, нравился украинцам Байден. И что? На что это повлияло? Американцы же его выбрали.
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01.06.2021 15:01 Ответить
і я не голосував за Байдена але американці стали жертвами маніпуляцій, пропаганди і відвертої брехні так само як і українці... про що я також писав тут неодноразово.
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01.06.2021 15:07 Ответить
так
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01.06.2021 15:31 Ответить
Тупі піндоси, що з них візьмеш? Хіба що шерсті клок Зміна позиції Байдена щодо "Північного потоку-2" була несподіванкою, - Дуда - Цензор.НЕТ 5778
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01.06.2021 15:46 Ответить
Электорат Байдена и Зеленского это те же люди - любители халявы, обещаний по телеку и всех раскулачить. Для дурака не нужен нож, ему с два короба наврешь и делай с ним что хошь
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01.06.2021 15:54 Ответить
"Изменение позиции Байдена по "Северному потоку-2" было неожиданностью, - Дуда"
_О-оо, это было - и есть! - предательство. Украины. Европы. Штатов. Человечества. Это союз с людоедом против жертв людоеда.
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01.06.2021 14:50 Ответить
Не было это неожиданностью. Обычный президент-демократ, заглядывающий в глаза Путину. Ничего нового.
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01.06.2021 14:51 Ответить
Иногда бывает и так : думаешь что видишь мудрого старика, а потом оказывается что видел просто старого мудака.
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01.06.2021 14:56 Ответить
Польша и Украина вместе - мощная сила,которую разделяет История и религия,к сожалению..
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01.06.2021 14:58 Ответить
Мудрая польская элита прекрасно понимает, что или злобная Рашка будет на границе с Украиной или в случае исчезновения Украины злобная Рашка будет на границе с Польшей. Во втором случае окруженную с востока от Словакии до Калининграда Польшу возможно постигнет участь Украины. Такие страны как Словакия, Румыния, Польша и Венгрия вообще молится должны на Украину, как последний бастион разделяющий цивилизованный мир от злобной орды. Жаль что венгры подыгрывают Мордору, не понимая, что то что их не трогают, это не от цивилизованности и договороспособности орков, а от географического положения Венгрии, находящейся на удалении от Террорашки. Если граница Рашки с Венгрией станет общей все заслуги венгров перед Мордором сойдут на нет и уже следующим объектом агрессии станут именно они.
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01.06.2021 15:32 Ответить
Кацапы уже скачут по веткам, ликуют и горланят переделанную песню Круга "Что ж ты Байден сдал назад, не по масти я тебе (имеется ввиду Путинг)"
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01.06.2021 15:03 Ответить
Заваливши карпоратівную реформу держпідприємств на прикладі "Нафтогаз", ми самі закрили питання Сев.поток-2 або "Нафтогаз". Якщо буде збагачуватися "Нафогназ" то буде збагачувати не Україна, а Коломойський.
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01.06.2021 15:10 Ответить
Байден наверное все еще думает, что Х#йло и ко коммуняки. его ждет большой сюрприз
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01.06.2021 15:15 Ответить
Байден как зе, хлопал в ладоши, грозил кулаком) Одни балаболы кругом Зміна позиції Байдена щодо "Північного потоку-2" була несподіванкою, - Дуда - Цензор.НЕТ 1461
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01.06.2021 15:26 Ответить
А для мене це було одразу відомо.Я це перед виборами казав і перед інавгурацією.
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01.06.2021 15:30 Ответить
Українці наслухались політологів і повірили,що Байден це месія.Раніше політологи казали,що північний потік це дуже важливо для України.Зараз вже кажуть.що не дуже то й він важливий.А українці продовжують споживати локшину,від політологів.Політологи це лише проплачені люди.Розповідати казочки,це їхня робота.
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01.06.2021 15:34 Ответить
Они поняли,что проигрывают и быстро ретировались.
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01.06.2021 15:36 Ответить
Ну хоть Байден не тупой) я не ожидала даже такого здравого смысла!
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01.06.2021 16:19 Ответить
Что животворящая сила бабла делает.
Даже Байден ...
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01.06.2021 16:33 Ответить
байден ещё тот типок продаст и маму родную
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01.06.2021 17:18 Ответить
А де українські відбиті бідоносектанти ?
Ще вякали тут про чиюсь =вмєняємость-нєвмєняємость=.
Зате смачно обблювали і обгадили своїми нечистотами діаспору (особливо =канадську хохлорню= (с)) і відмовилися від неї, а нас всіх записали в кацапню, рупор кремля і т.д.
Нема проблем. Занотовано.
Висновок (один з): співвітчизнички ЗАВЖДИ відмовляться і зречуться своїх через чергового імпортного болванчика. Не знаю, чи ще якась нація так робить.
Думала, що з Саакою щось найшло, випадковість ... Але - ні. Це вже підтверджено.
Цікаво, за ким наступним надриватимуться сектанти.
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01.06.2021 17:30 Ответить
Бідонобіли не ******* правду. То спамлять.
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01.06.2021 21:12 Ответить
США сняли санкции с Ирана - теперь иранская нефть и газ могут полностью заменить
российские углеводороды. И цена ниже.

Вот финал строительства Северного Потока.
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02.06.2021 01:55 Ответить
...Иран правда добывает в 3 с лишним раза меньше чем РФ, и находится дальше. Но заменит.
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02.06.2021 01:56 Ответить
Годі чекати підтримки сильних держав країни в якій "насєлєніє" обирає на роль презЕдента порожнього жидомалороса який не раз об свою країну ноги витирав, дубового болванчика олігархів який стелився перед ******. Який їм з того сенс?
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01.06.2021 23:45 Ответить
Сенс їм великий: щоб вони не стали крайніми.
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02.06.2021 01:50 Ответить
неожиданным? Об этом предупреждали ещё до выборов.
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02.06.2021 01:49 Ответить
 
 