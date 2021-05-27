РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14362 посетителя онлайн
Новости За рубежом
19 456 98
Грузия (4339) Польша (7487) Россия (91288) Дуда (642)

Президент Польши Дуда: Россия - не нормальное государство

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Польши Дуда: Россия - не нормальное государство

Россия является государством-агрессором, она захватывает новые территории и дестабилизирует ситуацию в Украине, Грузии и Приднестровье.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил во время визита в Грузию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

"Надо себе четко сказать: Россия не является нормальным государством, которое нормально себя ведет. Это государство-агрессор; это видно в таких местах, как здесь. Поэтому необходимы решительные действия со стороны мирового сообщества", - сказал Дуда.

Он пообещал, что когда Польша в следующем году будет председательствовать в ОБСЕ, вопрос об агрессивных действиях РФ будут поднимать на форуме Генеральной ассамблеи ООН и в Совете по правам человека ООН.

Читайте: Необходимо быть готовыми к появлению в любой момент нового фронта вдоль украинско-белорусской границы, - "слуга народа" Потураев

При этом он добавил, что соблюдения международного права можно требовать только с помощью жестких дипломатических действий.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+64
И не поспоришь...
показать весь комментарий
27.05.2021 00:07
+47
Президент Польши Дуда: Россия - не нормальное государство - Цензор.НЕТ 7522
показать весь комментарий
27.05.2021 00:26
+44
С 1917 года это вообще мировая клоака: красный террор, искусственный голод, расстрел интеллигенции - гигантский отрицательный отбор - в живых оставлялись самые подлые, готоаые на всё лишь бы выжить - скоты из скотов, быдло из быдла, отбросы из отбросов - чтобы "трудящиеся" были под стать правителям.
показать весь комментарий
27.05.2021 00:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И не поспоришь...
показать весь комментарий
27.05.2021 00:07 Ответить
Странно только, что понял он это только сейчас...
показать весь комментарий
27.05.2021 00:10 Ответить
ну почему - он сказал только сейчас! А когда он это понял... скорее всего,, - далеко до своего избрания Президентом
показать весь комментарий
27.05.2021 03:59 Ответить
Росія не є нормальною державою. А ***** бац по Польше ядерный удар. а чё обзывается
показать весь комментарий
27.05.2021 07:39 Ответить
Після дози якоїсь суперхімози! Президент Польщі Дуда: Росія - не нормальна держава - Цензор.НЕТ 1445
показать весь комментарий
27.05.2021 07:46 Ответить
Президент Польщі Дуда: Росія - не нормальна держава - Цензор.НЕТ 1511
показать весь комментарий
27.05.2021 12:10 Ответить
Президент Польши Дуда: Россия - не нормальное государство - Цензор.НЕТ 2205
показать весь комментарий
27.05.2021 00:08 Ответить
ну нарешті, нарешті гівно назвали не "конфеткою" а саме гівном, рашапоїдним, нікчемним і антилюдським.
показать весь комментарий
27.05.2021 12:56 Ответить
Подгорело у тебя, унтерменш? Ваше гавногосударство это рак на теле планеты. Вы чернь и биомусор
показать весь комментарий
27.05.2021 00:12 Ответить
В перекладі з дипломатичної мови "ненормальна держава" означає країна припи...них.
показать весь комментарий
27.05.2021 00:10 Ответить
Страна, на 86% состоящая из быдла.
У нас конечно меньше %, но тоже недалеко ушли...
показать весь комментарий
27.05.2021 00:12 Ответить
Не 86, а десь 97 % відсотків - це процент адекватних людей які там живуть і які проти імперського курсу Кремляндії.
показать весь комментарий
27.05.2021 00:19 Ответить
Да что вы говорите... Налейте любому кацапу 50 грамм и наслаждайтесь фонтаном имперского дерьма.100 процентов холопов инфицированные.
показать весь комментарий
27.05.2021 10:39 Ответить
Ви погано читаєте по українськи ?
3 % адекватних людей в Кремляндії, 3 %, не більше.
показать весь комментарий
27.05.2021 13:36 Ответить
97 % еРеФівців за імперію, а таких як Сахаров хто згоден жити без імперії десь 3 %
показать весь комментарий
27.05.2021 13:37 Ответить
на жаль то правда, і окрім ватанутого совко-гнидо-бидла в нас і свого доморощеного хватає, до того ж на всіх рівнях, особливо серед козлодепутатів усіх рівнів. там взагалі катастрофа - кожен другий виродок, придурок і поху.ст(гилля-аля до корита).
показать весь комментарий
27.05.2021 13:02 Ответить
"Надо себе четко сказать: Россия не является нормальным государством, которое нормально себя ведет. Это государство-агрессор; это видно в таких местах, как здесь. Поэтому необходимы решительные действия со стороны мирового сообщества", - сказал Дуда. Источник: https://censor.net/ru/n3267717

ХОЧ ПОЛЯКИ АДЕКВАТНІ Президент Польши Дуда: Россия - не нормальное государство - Цензор.НЕТ 2630
Кремляндія (імперія) це ракове утворення на карті світу.

Його взагалі треба було б вирізати (політично) і хірургічно.
показать весь комментарий
27.05.2021 00:17 Ответить
Польша,кстати найболее проамериканская страна в Евросоюзе, а идиот Байден не хочет мешать рашке строить сп2, ссылаясь на то что это подорвет отношения с Германией. А вот на Польшу, которая против потока Байден почему то забил
показать весь комментарий
27.05.2021 00:21 Ответить
Идет глобальная экономическая война с Китаем и указом президента было запрещено американским компаниям инвестировать в экономику Китая. Но чтобы эффект был сильнее Байден договаривается с ЕС, чтобы и они перестали вкладывать в Китай, а самый большой инвестор в Китае так это Германия, поэтому Байден и забил на СП-2 - есть проблемы посерьезней. Размен конечно не равнозначный, но на кону геополитика и будущее планеты, нельзя, чтобы Китай стал большой угрозой, в отличии от США у Китая есть только одна позиция, все средства хороши, что идет на пользу Китая - это очень опасный враг и коварный - ноль эмоций, будем делать так, как нам нравится. Именно поэтому и Кремль не спешит вступать в альянс с Китаем, зачем связываться с теми, кто в любой момент, ради выгоды тебя предаст.
показать весь комментарий
27.05.2021 06:10 Ответить
кацапия недостранна 404.которую ждет развал
показать весь комментарий
27.05.2021 00:21 Ответить
Боюсь, що без великої війни вони не розваляться. Захід не хоче нищити їх санкціями
показать весь комментарий
27.05.2021 00:22 Ответить
Война может быть в самой "России". Кремль оборзел от безнаказанности -
хуцпа рулит, а простым людяим нечего терять кроме долгов по коммуналке.
показать весь комментарий
27.05.2021 00:26 Ответить
Они будут дохнуть просто тихо у себя дома, вот и все. Пока москва относительно неплохо живет, ничего там не будет
показать весь комментарий
27.05.2021 00:37 Ответить
после смерти ***** - это помойка не сможет держаться долго ... весь механизм работает вокруг одного придурка уже больше 20 лет ....совок добили коммуняки а россию добьёт карлик - КГБшник
показать весь комментарий
27.05.2021 00:28 Ответить
Появится другое *****, возможно, даже хуже этого...
показать весь комментарий
27.05.2021 10:52 Ответить
зря боишься. любое явное военное поражение, даже незначительное, развалит эту недоимперию. так было уже не раз. их имперская спесь основана на страхе - они "сильны" пока их боятся.
показать весь комментарий
27.05.2021 00:32 Ответить
Я их не боюсь, страх перед войной уже давным давно прошел. Нужно будет воевать, пойду воевать
показать весь комментарий
27.05.2021 00:38 Ответить
Не боятся только дураки, но это не про тебя - настоящие мужики сначала делают, а уж потом говорят, да и то, если спросят, а ты еще ни чего не сделал, а уже хвалишься, вот только я сильно сомневаюсь в твоей храбрости, потому что и сам не знаешь на что подписываешься.
показать весь комментарий
27.05.2021 06:21 Ответить
С 1917 года это вообще мировая клоака: красный террор, искусственный голод, расстрел интеллигенции - гигантский отрицательный отбор - в живых оставлялись самые подлые, готоаые на всё лишь бы выжить - скоты из скотов, быдло из быдла, отбросы из отбросов - чтобы "трудящиеся" были под стать правителям.
показать весь комментарий
27.05.2021 00:24 Ответить
А до 17-го це було що? Прогресивна країна? Революційна ситуація виникла на успішності?
показать весь комментарий
27.05.2021 00:59 Ответить
Не революційна ситуація", а хабадський заколот.
показать весь комментарий
27.05.2021 02:13 Ответить
ну был у них "золотой век" но он обязан аристократии которая на 90% состояла из европей-
цев включая царскую семью..... всё это в 17г объявили чужеродным элементом и вырезали
показать весь комментарий
27.05.2021 07:41 Ответить
ну точнее было бы назвать рассеюшку не только страной-агрессором но и международным террористом
показать весь комментарий
27.05.2021 00:25 Ответить
Президент Польши Дуда: Россия - не нормальное государство - Цензор.НЕТ 7522
показать весь комментарий
27.05.2021 00:26 Ответить
Дикая орда кацапов и дегенератов , а не государство !
показать весь комментарий
27.05.2021 01:19 Ответить
Кацапами рулит кремль, оккупированный вовсе не кацапами.
показать весь комментарий
27.05.2021 02:34 Ответить
Президент Польши Дуда: Россия - не нормальное государство - Цензор.НЕТ 120
показать весь комментарий
27.05.2021 01:23 Ответить
В Польше совершенно другой менталитет. Кстати, ближе к немецкому. Большинство поляков считает, что Польша выиграла у России историческое соревнование: не имея полезных ископаемых, такой площади территории, такого разнообразия природных зон, столько населения - Польша живёт лучше России, развитие намного более устойчивое, международные экономические связи и кооперация намного шире. Причём выиграла Польша без войны и конфронтации. Россия же делает упор не на то, чтобы сделать лучше для населения, а исключительно на то, чтобы сделать хуже у других. Чтобы потом на их фоне хоть как-то "выглядеть". В Польше эту "тактику" считают ненормальной, извращённой, больной. К России относятся без ненависти, с осуждением и считают, что собственным примером и терпением можно подтолкнуть Россию идти по такому же пути, но тем не менее, полностью поддерживают санкции, вооружаются и реформируются, помогают Украине. Потому что относятся к России, а особенно к народу, не к власти - как к психбольному: терпеливо объясняют очевидные вещи, осуждают любые агрессивные проявления - но пребывают начеку, если вдруг психбольной задумает ударить по голове сзади. Собственно, это в большей или меньшей мере общеевропейская позиция. Почему она такая, эта позиция? Ответ прост. Европа в прошлом пережила несметное количество воен, и сейчас в обществе есть активное невосприятие любых военных "тем". И власти просто вынуждены с этим считаться, ведь политику в демократических странах определяет не власть, а общество, которому она полностью подконтрольна.
Всё это надо понимать и учитывать при построении, поддержании или развитии любых отношений Украины с Польшей и другими европейскими странами. И от этих отношений никуда не деться: страны Европы - демократические, предсказуемые, богатые, порядочные. А то, что они имеют свои принципы - это надо обязательно учитывать. Если Украина, власть Украины, общество т.д. неприемлет эти принципы - то Украина останется сама. И с ней случится то, что с Беларусью - она будет поглощаться Россией - ментально в первую очередь. И не надо обольщаться. Без поддержки демократических стран - не выстоять. И менять "политический менталитет" европейской демократии Украине не стОит - этот менталитет сложился исторически, он устойчив. В Украине же он только-только начинает формироваться, и если это пойдёт по пути "мышления подворотни" - Украина проиграет. Потому что ИХ ТАМ больше, и они тоже "мыслят подворотней". Надо переиграть их интеллектом. Одновременно вооружаясь и перевооружаясь на случай, если на интеллектуальное сражение не хватит времени.
показать весь комментарий
27.05.2021 01:32 Ответить
Ну почему другой менталитет. Нормальный, славянский. Но самое главное, их менталитет основан на вере. И еще, во время царствование Александра 111, он обратился через Бисмарка с идеей оттдать половину Польши немцам, потому что не могут управлять свободолюбивым народом - разная вера,традиции, и, особенно,культура. Бисмарк посчитал это провокацией, что стоило ему поста канцлера. Тогда же он и произнес ту знаменитую фразу насчет бумаги.и договоров. Ну а Черчилль, тот вообще так охарактеризовал в 1930 году СРСР, что и повторять не хочется. Правда он никогда не извинялся и поэтому он до сих пор считается в рейхе самым главным империалистом.
показать весь комментарий
27.05.2021 02:27 Ответить
в каком рейхе Черчиль считается кем то?
показать весь комментарий
27.05.2021 04:05 Ответить
Придет время и ты запоешь совсем другие песни, но будет поздно, а пока тешь себя сказками про порядочность и непредвзятость стран Европы, которые , так между делом устроили две мировые войны совсем недавно и еще кучу мелких войн в соседних регионах.
показать весь комментарий
27.05.2021 06:40 Ответить
Фашистов и нацистов в Европе нет уже 76 лет. Сменилось три поколения, и эти поколения никакой ответственности за те войны не несут.
Зато сейчас есть рашисты, путинско-фашистские оккупанты, которые так, между делом, а точнее - между воровством и грабежами - устроили войну в Молдове, две войны в Чечне, войну в Грузии, войну в Украине, войну в Сирии, помогли вспыхнуть Балканам, и дальше пытаются это делать, аннексировали Крым, оккупировали часть Донецкой и Луганской областей Украины, оккупировали значительную часть территории маленькой прекрасной Грузии... Загадив оккупированные территории, держат там криминальные режимы в кулаке оккупационных администраций, вооружают полоумного Ким Чен Ына и любого из подонков, которого только находят на Земле. И только в одной Чечне убили людей больше, чем атомная бомба в Хиросиме. Одних детей свыше 40 тысяч, как заявил Председатель Госсовета Чечни Джабраилов.
показать весь комментарий
27.05.2021 07:46 Ответить
Ага...Сначала Потрох, а сейчас "Зе 2,0+" только то и делают, что вооружаются и перевооружаются! Один уже за год патронный завод построил, а второй - уже полгода, как оборонный заказ не может подписать!
показать весь комментарий
27.05.2021 10:11 Ответить
«Хорошо там, где нас нету» Президент Польщі Дуда: Росія - не нормальна держава - Цензор.НЕТ 3685 руССкая народная пословица! Случайность? Президент Польщі Дуда: Росія - не нормальна держава - Цензор.НЕТ 5743
показать весь комментарий
27.05.2021 13:40 Ответить
Жизнь в России
@RussianLife2021
В первом квартале 2021 года из России в Китай по Забайкальской железной дороге было вывезено 4,5 млн тонн леса.

Средний вес высушенной сосны - 500 кг. Таким образом в России было срублено 9 миллионов деревьев для нужд Китая. И это только официально и через один погранпереход..
показать весь комментарий
27.05.2021 01:45 Ответить
Президент Польши Дуда: Россия - не нормальное государство - Цензор.НЕТ 5687
показать весь комментарий
27.05.2021 03:40 Ответить
Как и чем вообще можно было сложить такие стопки....
показать весь комментарий
27.05.2021 11:11 Ответить
Это Большая китайская стена! Президент Польщі Дуда: Росія - не нормальна держава - Цензор.НЕТ 5524
показать весь комментарий
27.05.2021 13:41 Ответить
Ось такою техникою

Президент Польщі Дуда: Росія - не нормальна держава - Цензор.НЕТ 8988
показать весь комментарий
31.05.2021 07:45 Ответить
Кацапия делает слабых (прежде всего ментально) и поглощает. Донбас - пример...
показать весь комментарий
27.05.2021 01:50 Ответить
Используется всегда так называемая пятая колонна-теперь ругательно называют косоворотчики с легкой руки зеленого.Сейчас они плотно обсели банковую и банкуют и торгуют всем - утром деньги вечером стулья.... но деньги вперед.
показать весь комментарий
27.05.2021 02:34 Ответить
Ну сейчас это Беларусь.
показать весь комментарий
27.05.2021 04:44 Ответить
абсолютно
показать весь комментарий
27.05.2021 02:13 Ответить
А Вовіку дуже навіть норм.
показать весь комментарий
27.05.2021 06:17 Ответить
-она спокон веков была йомнутой!
Йомнутой на столько что породила чуму двадцатого века - коммунизм, жестоко умертвивший миллионы своего населения...

- Де то патло Симоненко!? Притаилось крысо вонючее на куче денег...

Его надо посадить за измену Родине пожизненно! Вместе с его помощниками Президент Польши Дуда: Россия - не нормальное государство - Цензор.НЕТ 5215
показать весь комментарий
27.05.2021 06:21 Ответить
Где-то в Конча-Заспе "притаилось", возможно и на госдаче.
показать весь комментарий
27.05.2021 06:47 Ответить
где наши украинские бандиты?
хватит грабить хаты селян!
едьте в маеток Симоненка, Турчинова, Шуфрича... и т.п.!
Там ваше счастье и богатая жизнь в старости
те кто грабят простых людей - петухи и козлы !
показать весь комментарий
27.05.2021 07:01 Ответить
Турчинов тебе под дверями нагадил или как?
показать весь комментарий
27.05.2021 07:36 Ответить
не нагадил.
- он обманщик и приспособленец
показать весь комментарий
27.05.2021 07:42 Ответить
А каким еще может быть второй секретарь (по идеологии) обкома ВЛКСМ (комсомола)?
показать весь комментарий
27.05.2021 08:09 Ответить
что бы стать "начальником" в структуре ВЛКСМ нужно уже с самого детства... еще будучи пионером... быть гадостным, беспринципным, сексотом и с душёй Павлика Морозова
показать весь комментарий
27.05.2021 08:17 Ответить
Роssия это большой вонючий сарай.
показать весь комментарий
27.05.2021 06:49 Ответить
А здесь маленький, да? Президент Польщі Дуда: Росія - не нормальна держава - Цензор.НЕТ 3352
показать весь комментарий
27.05.2021 07:36 Ответить
Президент Польши Дуда: Россия - не нормальное государство - Цензор.НЕТ 615
показать весь комментарий
27.05.2021 06:51 Ответить
Президент Польщі Дуда: Росія - не нормальна держава - Цензор.НЕТ 3690 Президент Польщі Дуда: Росія - не нормальна держава - Цензор.НЕТ 3690 Президент Польщі Дуда: Росія - не нормальна держава - Цензор.НЕТ 5852
- тонко подмечено....
показать весь комментарий
27.05.2021 08:19 Ответить
.Путина уже назвали убийцей, а тепер рашку - ненормальным государством. Осталось малость - на мировом уровне признать её ещё и государством-террористом.
показать весь комментарий
27.05.2021 06:54 Ответить
Президент Польши Дуда: Россия - не нормальное государство - Цензор.НЕТ 9335
показать весь комментарий
27.05.2021 07:11 Ответить
Хотелось бы посмотреть на "нормальное" государство П, если бы они не хапнули 100 млрд долларов-денег. Президент Польщі Дуда: Росія - не нормальна держава - Цензор.НЕТ 6865
показать весь комментарий
27.05.2021 07:35 Ответить
оне святые им всё можно..... и ещё у них всё забрали от океана до океана и в Индийском нош
ки помыть не дают сцуки..... да и ещё забыл - Аляска и Гренландия тоже "исконные".... та шо
ждите глубокообеспокоенные.............
показать весь комментарий
27.05.2021 07:50 Ответить
смесь финоугорских племен с монголо татарами, мокши конченные, под ордынцы, одичалое стадо которое Дрючит ботаксный, педофильный Шнырь!
показать весь комментарий
27.05.2021 08:03 Ответить
Президент Польши умный человек.
показать весь комментарий
27.05.2021 08:11 Ответить
І остерігається літати на літаку через Смоленськ.
показать весь комментарий
27.05.2021 08:29 Ответить
Страна рабов ,за которых всё.решает ,совет аппаратчиков . Что скажут Путину , то он и делает. По их подсчётах , Украина имеет хороший потенциал , по этому они так рвутся заполучить её .
показать весь комментарий
27.05.2021 08:25 Ответить
Зате Україна - справжня миздабульна держава!
На саміт НАТО нас не запрошують, про асоціацію з ЄС вже ніхто навіть не згадує...
показать весь комментарий
27.05.2021 08:29 Ответить
Але ще не втрачений шанс що запросять на корпоратив.
показать весь комментарий
27.05.2021 08:31 Ответить
Нікуди його не запросять. За два роки він втратив свою віртуозність гри на фортопіяно.
показать весь комментарий
27.05.2021 10:41 Ответить
Так и РФ на самит НАТО не запрошують .. РФ - еще хуже Президент Польщі Дуда: Росія - не нормальна держава - Цензор.НЕТ 9863
показать весь комментарий
27.05.2021 13:44 Ответить
поляки хорошо помнят и Катынь с 30 тыс. расстрелянных офицеров, и убийство президента Качинского со всем руководством страны путем взрыва самолета на Расии.
показать весь комментарий
27.05.2021 08:52 Ответить
Росія - це величезна бензоколонка, населена неробами психопатами.
показать весь комментарий
27.05.2021 08:56 Ответить
Поляки, Литва, Латвія, Естонія добре знають московитів і дають інформацію старій Європі на стримування ворога, введення додаткових санкцій. Але наш Найсвітліший демонструє інше - лізе на переговори і показуючи, що Україна сама буде говорити з московією і щоб Європа не заважала, а вже знімала санкції. Це тиха поразка України і це відбувається із-за дурних дій у 2019 році 73%, яких переміг телевізор путіна, бені і медведчука.
показать весь комментарий
27.05.2021 09:03 Ответить
Скажу вам больше, - такого государства, как Россия вообще не существует. А то, что по отношению к гниющим остаткам зловонной и кровожадной империи, населённой ленивыми, тупыми, завистливыми и злобными бесхвостыми приматами, применяют этот термин "Россия" в корне не правильно. Даже этноса такого нет "россияне". К слову, можно поздравить это сборище отбросов человечества с трёхсотлетие указа одного гомосексуалиста, маньяка и алкоголика Пети, о переименовании царства Московского, а ранее улуса Джучи, а ещё ранее села "Москва" ("Грязная вода" с мокшанского) основанного киевлянином Юрой Долгоруким в "Россию".

Московиты, Киев вашу столицу построил он её и разрушит, Киев вас крестил, он вас и отпоёт.
показать весь комментарий
27.05.2021 09:46 Ответить
Долгорукий, скорее всего, ни при чем - "Это миф имперского агитпропа, не подтвержденный историческими фактами. Москва как поселение была основана в 1272 году по приказу хана Менгу-Тимура. В этом году состоялась третья перепись населения Золотой Орды. При первой переписи (1237-1238 года) и второй (1254-1259 года) поселение Москва не упоминается."(c)

а по сути - зачет.
показать весь комментарий
27.05.2021 10:46 Ответить
Надо добавить, что Московское царство-улус основала Орда, а не Киевская Русь. Таким способом это зло*бучее образование появилось на свет, и потом породило Орков-руССкий мир .. Президент Польщі Дуда: Росія - не нормальна держава - Цензор.НЕТ 3861 Это дискредитация Руси! Президент Польщі Дуда: Росія - не нормальна держава - Цензор.НЕТ 7965
показать весь комментарий
27.05.2021 13:54 Ответить
Есть РФ - в составе которой нету этнической территории так называемых «руССких»! Президент Польщі Дуда: Росія - не нормальна держава - Цензор.НЕТ 1616 И нет руССкой республики у них в составе РФ, ... даже автономии нету! Президент Польщі Дуда: Росія - не нормальна держава - Цензор.НЕТ 5069 Совпадение? Президент Польщі Дуда: Росія - не нормальна держава - Цензор.НЕТ 3854 Поэтому нету такой нации как «руССкий» ... это сброд какой то - жители империи московской..
показать весь комментарий
27.05.2021 13:25 Ответить
КаZапи їбонута нація... Просто президент Польщі діпломат, йому так казать не можна....
показать весь комментарий
27.05.2021 10:02 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
показать весь комментарий
27.05.2021 10:30 Ответить
Я вообще за то, чтобы Московию называли Московией. Называть её россией - это гибридная война и волюнтаризм.
показать весь комментарий
27.05.2021 10:37 Ответить
ми це знаємо, як ніхто інший.
показать весь комментарий
27.05.2021 10:46 Ответить
НЕнормальное - одно слово. См. gramota.ru
показать весь комментарий
27.05.2021 10:48 Ответить
«Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов, отцов и благодетелей-взяточников… Там что ни говорите в защиту этой почвы, но несомненно то, что на всей этой мерзости лежит собственно ей принадлежащий русский характер!»
И. Аксаков © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
показать весь комментарий
27.05.2021 11:10 Ответить
В точку. Вот бы эти очевидные факты дошли ещё всем ватным гражданам Украины, то было бы вообще отлично.
показать весь комментарий
27.05.2021 12:39 Ответить
 
 