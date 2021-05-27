Президент Польши Дуда: Россия - не нормальное государство
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия является государством-агрессором, она захватывает новые территории и дестабилизирует ситуацию в Украине, Грузии и Приднестровье.
Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил во время визита в Грузию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".
"Надо себе четко сказать: Россия не является нормальным государством, которое нормально себя ведет. Это государство-агрессор; это видно в таких местах, как здесь. Поэтому необходимы решительные действия со стороны мирового сообщества", - сказал Дуда.
Он пообещал, что когда Польша в следующем году будет председательствовать в ОБСЕ, вопрос об агрессивных действиях РФ будут поднимать на форуме Генеральной ассамблеи ООН и в Совете по правам человека ООН.
При этом он добавил, что соблюдения международного права можно требовать только с помощью жестких дипломатических действий.
Пожалуйста, подождите...
У нас конечно меньше %, но тоже недалеко ушли...
3 % адекватних людей в Кремляндії, 3 %, не більше.
ХОЧ ПОЛЯКИ АДЕКВАТНІ
Кремляндія (імперія) це ракове утворення на карті світу.
Його взагалі треба було б вирізати (політично) і хірургічно.
хуцпа рулит, а простым людяим нечего терять кроме долгов по коммуналке.
цев включая царскую семью..... всё это в 17г объявили чужеродным элементом и вырезали
Всё это надо понимать и учитывать при построении, поддержании или развитии любых отношений Украины с Польшей и другими европейскими странами. И от этих отношений никуда не деться: страны Европы - демократические, предсказуемые, богатые, порядочные. А то, что они имеют свои принципы - это надо обязательно учитывать. Если Украина, власть Украины, общество т.д. неприемлет эти принципы - то Украина останется сама. И с ней случится то, что с Беларусью - она будет поглощаться Россией - ментально в первую очередь. И не надо обольщаться. Без поддержки демократических стран - не выстоять. И менять "политический менталитет" европейской демократии Украине не стОит - этот менталитет сложился исторически, он устойчив. В Украине же он только-только начинает формироваться, и если это пойдёт по пути "мышления подворотни" - Украина проиграет. Потому что ИХ ТАМ больше, и они тоже "мыслят подворотней". Надо переиграть их интеллектом. Одновременно вооружаясь и перевооружаясь на случай, если на интеллектуальное сражение не хватит времени.
Зато сейчас есть рашисты, путинско-фашистские оккупанты, которые так, между делом, а точнее - между воровством и грабежами - устроили войну в Молдове, две войны в Чечне, войну в Грузии, войну в Украине, войну в Сирии, помогли вспыхнуть Балканам, и дальше пытаются это делать, аннексировали Крым, оккупировали часть Донецкой и Луганской областей Украины, оккупировали значительную часть территории маленькой прекрасной Грузии... Загадив оккупированные территории, держат там криминальные режимы в кулаке оккупационных администраций, вооружают полоумного Ким Чен Ына и любого из подонков, которого только находят на Земле. И только в одной Чечне убили людей больше, чем атомная бомба в Хиросиме. Одних детей свыше 40 тысяч, как заявил Председатель Госсовета Чечни Джабраилов.
@RussianLife2021
В первом квартале 2021 года из России в Китай по Забайкальской железной дороге было вывезено 4,5 млн тонн леса.
Средний вес высушенной сосны - 500 кг. Таким образом в России было срублено 9 миллионов деревьев для нужд Китая. И это только официально и через один погранпереход..
Йомнутой на столько что породила чуму двадцатого века - коммунизм, жестоко умертвивший миллионы своего населения...
- Де то патло Симоненко!? Притаилось крысо вонючее на куче денег...
Его надо посадить за измену Родине пожизненно! Вместе с его помощниками
хватит грабить хаты селян!
едьте в маеток Симоненка, Турчинова, Шуфрича... и т.п.!
Там ваше счастье и богатая жизнь в старости
те кто грабят простых людей - петухи и козлы !
- он обманщик и приспособленец
- тонко подмечено....
ки помыть не дают сцуки..... да и ещё забыл - Аляска и Гренландия тоже "исконные".... та шо
ждите глубокообеспокоенные.............
На саміт НАТО нас не запрошують, про асоціацію з ЄС вже ніхто навіть не згадує...
Московиты, Киев вашу столицу построил он её и разрушит, Киев вас крестил, он вас и отпоёт.
а по сути - зачет.
рашизм=тероризм
И. Аксаков © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.