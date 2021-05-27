Президент Польщі Дуда: Росія - не нормальна держава

Росія є державою-агресором, вона захоплює нові території і дестабілізує ситуацію в Україні, Грузії та Придністров'я.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив під час візиту до Грузії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

"Треба собі чітко сказати: Росія не є нормальною державою, яка нормально поводиться. Це держава-агресор; це видно в таких місцях, як тут. Тому необхідні рішучі дії з боку світової спільноти", - сказав Дуда.

Він пообіцяв, що коли Польща наступного року головуватиме в ОБСЄ, питання про агресивні дії РФ будуть порушуватися на форумі Генеральної асамблеї ООН і в Раді з прав людини ООН.

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При цьому він додав, що дотримання міжнародного права можна вимагати лише за допомогою жорстких дипломатичних дій.