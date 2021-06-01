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Зміна позиції Байдена щодо "Північного потоку-2" була несподіванкою, - Дуда

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Зміна позиції Байдена щодо

Газопровід Nord Stream 2 насамперед шкодить інтересам України і Словаччини, які проти нього активно виступають, а також Польщі.

Про це заявив Президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Питання Nord Stream 2 – це не лише справа, яка стосується Польщі. Варто пам’ятати про рішучий спротив Словаччини, про дуже рішучий спротив України. Це, насамперед, їхнім інтересам шкодить будівництво Nord Stream 2, а також ставить величезне запитання щодо енергетичного суверенітету багатьох країн ЄС, оскільки сильно зміцнює і монополізує позицію російського постачальника газу", - зазначив Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Польщі Дуда: Росія - не нормальна держава

Він констатував що зміна рішення Президента США Джо Байдена у справі Nord Stream 2 була несподіваною для нього.

"Справді, визнаю, що раптова зміна позиції, зокрема і з боку Президента Байдена, була несподіваною, оскільки до недавнього часу президент мав іншу думку щодо Nord Stream 2", - підкреслив Дуда.

Він наголосив, що реалізація цього проєкту - в інтересах Росії та Німеччини, але загалом шкодить інтересам ЄС

За його словами, Польща готова до такої ситуації, а тому послідовно реалізовує плани диверсифікації джерел енергопостачання.

Зокрема, Польща розбудовує газопорт в м. Свіноуйсцє, планує збудувати черговий газопорт у Гданську, а також завершити будівництво газопроводу Baltic Pipe з шельфу Норвезького моря до РП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден вважає, що подальші санкції проти "Північного потоку-2" були б "непродуктивними" для відносин США та Європи

Як повідомлялося, Президент США Байден підтвердив раніше озвучене рішення його адміністрації не запроваджувати санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - попри різку реакцію з боку Конгресу.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Лучше пусть зарабатывают литовцы и поляки, чем пуйло с террорашей.
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01.06.2021 15:16
+5
Чиє б мичало...- ви обрали президентом клоуна.
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01.06.2021 14:53
+5
+
нужно строить трубу из Польши в Украину. Причём давно уже пора.
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01.06.2021 15:24
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Я про це попереджав ще минулого року але для президента Польщі це стало несподіванкою!
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01.06.2021 14:48 Відповісти
питання: що натомість йому запропоновано в обмін на цей політичний овєркіль
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01.06.2021 14:43 Відповісти
У поляков есть огромный терминал по приёму американского СПГ в Свиноустье, для них-то в чём проблема ?
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01.06.2021 14:47 Відповісти
Они мечтают поставлять американский газ всей восточной Европе.
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01.06.2021 15:04 Відповісти
«Оні мєчтают...» Хто «вони»?
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01.06.2021 15:08 Відповісти
Поляки, литовцы. Без поставок другим странам их терминалы станут убыточными.
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01.06.2021 15:10 Відповісти
Лучше пусть зарабатывают литовцы и поляки, чем пуйло с террорашей.
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01.06.2021 15:16 Відповісти
Почему бы и нет. Если есть желающие.

Изменение позиции Байдена по "Северному потоку-2" было неожиданностью, - Дуда - Цензор.НЕТ 1833
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01.06.2021 15:21 Відповісти
+
нужно строить трубу из Польши в Украину. Причём давно уже пора.
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01.06.2021 15:24 Відповісти
Для меня небыло.
Только для тупорылых, топивших за бидона.
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01.06.2021 14:48 Відповісти
Ну, тупорылые прежде всего это американцы, которые его выбрали.
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01.06.2021 14:52 Відповісти
Чиє б мичало...- ви обрали президентом клоуна.
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01.06.2021 14:53 Відповісти
Я не выбирала клоуна. А вообще я это к тому говорю, что тут куча комментаторов обвиняет в тупости украинцев, которые Байдена поддерживали. Как будто поддержка украинцами Байдена повлияла на выборы в США. Ну, нравился украинцам Байден. И что? На что это повлияло? Американцы же его выбрали.
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01.06.2021 15:01 Відповісти
і я не голосував за Байдена але американці стали жертвами маніпуляцій, пропаганди і відвертої брехні так само як і українці... про що я також писав тут неодноразово.
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01.06.2021 15:07 Відповісти
так
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01.06.2021 15:31 Відповісти
Тупі піндоси, що з них візьмеш? Хіба що шерсті клок Зміна позиції Байдена щодо "Північного потоку-2" була несподіванкою, - Дуда - Цензор.НЕТ 5778
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01.06.2021 15:46 Відповісти
Электорат Байдена и Зеленского это те же люди - любители халявы, обещаний по телеку и всех раскулачить. Для дурака не нужен нож, ему с два короба наврешь и делай с ним что хошь
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01.06.2021 15:54 Відповісти
"Изменение позиции Байдена по "Северному потоку-2" было неожиданностью, - Дуда"
_О-оо, это было - и есть! - предательство. Украины. Европы. Штатов. Человечества. Это союз с людоедом против жертв людоеда.
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01.06.2021 14:50 Відповісти
Не было это неожиданностью. Обычный президент-демократ, заглядывающий в глаза Путину. Ничего нового.
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01.06.2021 14:51 Відповісти
Иногда бывает и так : думаешь что видишь мудрого старика, а потом оказывается что видел просто старого мудака.
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01.06.2021 14:56 Відповісти
Польша и Украина вместе - мощная сила,которую разделяет История и религия,к сожалению..
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01.06.2021 14:58 Відповісти
Мудрая польская элита прекрасно понимает, что или злобная Рашка будет на границе с Украиной или в случае исчезновения Украины злобная Рашка будет на границе с Польшей. Во втором случае окруженную с востока от Словакии до Калининграда Польшу возможно постигнет участь Украины. Такие страны как Словакия, Румыния, Польша и Венгрия вообще молится должны на Украину, как последний бастион разделяющий цивилизованный мир от злобной орды. Жаль что венгры подыгрывают Мордору, не понимая, что то что их не трогают, это не от цивилизованности и договороспособности орков, а от географического положения Венгрии, находящейся на удалении от Террорашки. Если граница Рашки с Венгрией станет общей все заслуги венгров перед Мордором сойдут на нет и уже следующим объектом агрессии станут именно они.
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01.06.2021 15:32 Відповісти
Кацапы уже скачут по веткам, ликуют и горланят переделанную песню Круга "Что ж ты Байден сдал назад, не по масти я тебе (имеется ввиду Путинг)"
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01.06.2021 15:03 Відповісти
Заваливши карпоратівную реформу держпідприємств на прикладі "Нафтогаз", ми самі закрили питання Сев.поток-2 або "Нафтогаз". Якщо буде збагачуватися "Нафогназ" то буде збагачувати не Україна, а Коломойський.
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01.06.2021 15:10 Відповісти
Байден наверное все еще думает, что Х#йло и ко коммуняки. его ждет большой сюрприз
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01.06.2021 15:15 Відповісти
Байден как зе, хлопал в ладоши, грозил кулаком) Одни балаболы кругом Зміна позиції Байдена щодо "Північного потоку-2" була несподіванкою, - Дуда - Цензор.НЕТ 1461
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01.06.2021 15:26 Відповісти
А для мене це було одразу відомо.Я це перед виборами казав і перед інавгурацією.
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01.06.2021 15:30 Відповісти
Українці наслухались політологів і повірили,що Байден це месія.Раніше політологи казали,що північний потік це дуже важливо для України.Зараз вже кажуть.що не дуже то й він важливий.А українці продовжують споживати локшину,від політологів.Політологи це лише проплачені люди.Розповідати казочки,це їхня робота.
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01.06.2021 15:34 Відповісти
Они поняли,что проигрывают и быстро ретировались.
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01.06.2021 15:36 Відповісти
Ну хоть Байден не тупой) я не ожидала даже такого здравого смысла!
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01.06.2021 16:19 Відповісти
Что животворящая сила бабла делает.
Даже Байден ...
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01.06.2021 16:33 Відповісти
байден ещё тот типок продаст и маму родную
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01.06.2021 17:18 Відповісти
А де українські відбиті бідоносектанти ?
Ще вякали тут про чиюсь =вмєняємость-нєвмєняємость=.
Зате смачно обблювали і обгадили своїми нечистотами діаспору (особливо =канадську хохлорню= (с)) і відмовилися від неї, а нас всіх записали в кацапню, рупор кремля і т.д.
Нема проблем. Занотовано.
Висновок (один з): співвітчизнички ЗАВЖДИ відмовляться і зречуться своїх через чергового імпортного болванчика. Не знаю, чи ще якась нація так робить.
Думала, що з Саакою щось найшло, випадковість ... Але - ні. Це вже підтверджено.
Цікаво, за ким наступним надриватимуться сектанти.
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01.06.2021 17:30 Відповісти
Бідонобіли не ******* правду. То спамлять.
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01.06.2021 21:12 Відповісти
США сняли санкции с Ирана - теперь иранская нефть и газ могут полностью заменить
российские углеводороды. И цена ниже.

Вот финал строительства Северного Потока.
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02.06.2021 01:55 Відповісти
...Иран правда добывает в 3 с лишним раза меньше чем РФ, и находится дальше. Но заменит.
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02.06.2021 01:56 Відповісти
Годі чекати підтримки сильних держав країни в якій "насєлєніє" обирає на роль презЕдента порожнього жидомалороса який не раз об свою країну ноги витирав, дубового болванчика олігархів який стелився перед ******. Який їм з того сенс?
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01.06.2021 23:45 Відповісти
Сенс їм великий: щоб вони не стали крайніми.
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02.06.2021 01:50 Відповісти
неожиданным? Об этом предупреждали ещё до выборов.
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02.06.2021 01:49 Відповісти
 
 