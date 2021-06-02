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В Конгрессе США подготовили законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

В Конгрессе США подготовили законопроект о санкциях против

Член палаты представителей американского Конгресса республиканец Фред Келлер подготовил законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток 2".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в пресс-релизе офиса законодателя.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что дальнейшие санкции против газопровода были бы "контрпродуктивными" для отношений США с Европой. Реализация проекта, считает Байден, продолжится, "потому что он и так почти полностью завершен".

"На каждом шагу президент Байден работал над тем, чтобы разрушить энергетическую независимость Америки, что привело к резкому росту цен на энергоносители, ликвидации рабочих мест, обеспечивающих жизнедеятельность семьи, и ослаблению позиций на мировой арене", - говорится в распространенном заявлении Келлера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрессмены-республиканцы требуют немедленно ввести санкции против "Северного потока-2"

Он подчеркнул: "К сожалению, решение президента отменить санкции в отношении российского трубопровода "Северный поток 2", одновременно препятствуя внутреннему производству энергии, ясно показывает, на какой позиции находится эта администрация.

Законодатель добавил, что гордится тем, что, представляя законопроект, уделяет "приоритетное внимание американской энергетике".
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Топ комментарии
+3
Насчет повышения цен это в точку - на хабе тыща кубов уже выше 300 бакинских, да и нефть перевалила за 70 - на кого работает Байден, вот вопрос?
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02.06.2021 08:08
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ну усе, потока не будет В Конгрессе США подготовили законопроект о санкциях против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 5762
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02.06.2021 07:24 Ответить
я хз что они там творят, то вводят санкции, то нет, может просто высасывают из рашки деньги на строительство СП2?
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02.06.2021 10:07 Ответить
все логично. тактика пряника и кнута в отношении к раше.
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02.06.2021 07:25 Ответить
Дед Джо лишь руками перед немчурой разведёт. Мол,сделал всё,что мог но в Конгрессе сидят злые дяди и тёти.
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02.06.2021 07:42 Ответить
Може, Зеркаль прочитає, щоб не ганьбитися.

З іншого боку, нас постійно інформують, що ЄС проти ПП, це - спільна позиція.

Тому =козаку= не треба брехати про =європейських партнерів=, а сказати, що йдеться про стосунки лише з Німеччиною, яка ізолювалася від решти країн-членів. І, як казав колишній посол США в цій країні, він не розуміє, за що вчепилася нова адміністрація і який їй з цього зиск, при тому що фрау через кілька місяців залишає посаду. + німці не платять внески до НАТО (не первіряла - з його слів).
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02.06.2021 07:51 Ответить
Насчет повышения цен это в точку - на хабе тыща кубов уже выше 300 бакинских, да и нефть перевалила за 70 - на кого работает Байден, вот вопрос?
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02.06.2021 08:08 Ответить
CША нужно перестать для начала доллары печатать...стимулирования экономики уже далеко заходит...
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02.06.2021 09:51 Ответить
Старые добрые республиканцы
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02.06.2021 08:15 Ответить
А почему нам про это сообщает брехливый путинский интерфакс.
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02.06.2021 09:53 Ответить
 
 