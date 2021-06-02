Конгрессмены-республиканцы требуют немедленно ввести санкции против "Северного потока-2"

20 конгрессменов, состоящих в Республиканской партии, призвали правительство США отменить ограничения на санкции против компании-оператора "Северного потока-2".

Об этом говорится в официальном письме-обращении членов Конгресса США к главе Госдепартамента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Обоснование, предоставленное Конгрессу об отмене санкций (против компании Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига. - Ред.), весьма проблематично", - сказано в документе.

Как объясняют конгрессмены, утверждение Госдепа, что введение таких санкций "негативно повлияло бы на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами" полностью не соответствует позиции стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину. Именно у этих союзников и партнеров возникаю самые большие проблемы с безопасностью и экономикой, связанные с "Северным потоком-2", отмечают законодатели.

Читайте также: Зеркаль: США не отказались от санкций против "Северного потока-2", а приостановили их

"Мы требуем, чтобы вы немедленно устранили эти непродуманные исключения (относительно санкций. - Ред.) и применили обязательные полномочия, принятые Конгрессом", - говорится в письме.

Конгрессмены настаивают, что "жесткие и однозначные публичные заявления (Госдепа относительно "Северного потока-2". - Ред.) необходимо сочетать с жесткими и однозначными действиями".

Кроме того, по мнению республиканцев, "чем дольше администрация Байдена будет тянуть время, тем больше будет усиливать злонамеренный влияние Путина по всей Европе".

Также читайте: Изменение позиции Байдена по "Северному потоку-2" было неожиданностью, - Дуда