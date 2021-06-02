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Конгрессмены-республиканцы требуют немедленно ввести санкции против "Северного потока-2"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Конгрессмены-республиканцы требуют немедленно ввести санкции против

20 конгрессменов, состоящих в Республиканской партии, призвали правительство США отменить ограничения на санкции против компании-оператора "Северного потока-2".

Об этом говорится в официальном письме-обращении членов Конгресса США к главе Госдепартамента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Обоснование, предоставленное Конгрессу об отмене санкций (против компании Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига. - Ред.), весьма проблематично", - сказано в документе.

Как объясняют конгрессмены, утверждение Госдепа, что введение таких санкций "негативно повлияло бы на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами" полностью не соответствует позиции стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину. Именно у этих союзников и партнеров возникаю самые большие проблемы с безопасностью и экономикой, связанные с "Северным потоком-2", отмечают законодатели.

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"Мы требуем, чтобы вы немедленно устранили эти непродуманные исключения (относительно санкций. - Ред.) и применили обязательные полномочия, принятые Конгрессом", - говорится в письме.

Конгрессмены настаивают, что "жесткие и однозначные публичные заявления (Госдепа относительно "Северного потока-2". - Ред.) необходимо сочетать с жесткими и однозначными действиями".

Кроме того, по мнению республиканцев, "чем дольше администрация Байдена будет тянуть время, тем больше будет усиливать злонамеренный влияние Путина по всей Европе".

Также читайте: Изменение позиции Байдена по "Северному потоку-2" было неожиданностью, - Дуда

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
1. Трамп наклав санкції на СП-2.

Це фейк, тобто брехня.

Факт у тому, що санкції на СП-2 два роки поспіль накладав Конґрес і обидва рази включав їх до закону-оборонного бюджету США.

Ба більше.

Першого разу Трамп тільки погрожував накласти вето, але не ризикнув, бо вето було б подолане.

Другого разу (після програшу на виборах) він таки наклав вето і вето таки було подолане обидвома палатами Конґресу.

2. Байден скасував санкції, накладені Трампом.

Тут два фейки, дві брехні в одному реченні.

Те, що Трамп НЕ накладав санкції, - ми розібралися вище.

Але Байден також НЕ скасовував взагалі жодних санкцій! Байден вирішив НЕ застосовувати санкції до німецького оператора газопроводу, а застосував і розширив санкції до московських суден та компаній.

Це величезна і принципова різниця, бо не можна скасувати, те, чого не було.
(Якщо хтось покаже мені розпорядження Держдепу або Мінфіну, яким США ухвалили санкції проти німецького (точніше швейцарського) оператора потоку раніше, отримає від мене приз.

Далі.

Чому Байден так вирішив?

Бо Меркель потрібна США навіть у ті 5 місяців, що їй залишилися, а зупинити будівництво це б однаково не допомогло.
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02.06.2021 02:28
+9
Колись наші політичні експерти казали,що ні в якому разі не можна допустити добудувати північний потік.І ще казали,коли прийде Байден.ніякого потоку не буде.Зараз вже кажуть.що нічого страшного для України немає,в добудові цього потоку.Коротше кажучи вішають локшину.
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02.06.2021 02:31
+9
В США разгорается мегаскандал: Стало известно о спонсировании Байдена лоббистом «Северного потока-2» Biden received funds from top Russia lobbyist before Nord Stream 2 giveaway

Конгрессмены-республиканцы требуют немедленно ввести санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2543
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02.06.2021 02:50
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Слава Республиканцам! Конгрессмены-республиканцы требуют немедленно ввести санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9491 Конгрессмены-республиканцы требуют немедленно ввести санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 3077 Конгрессмены-республиканцы требуют немедленно ввести санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4405
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02.06.2021 02:20 Ответить
Система мер и противовесов!!!

Glory to the USA !!!
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02.06.2021 09:39 Ответить
Ага и те же республиканцы допустили на 95% его достроить
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02.06.2021 02:26 Ответить
Трамп - вредитель от демократов в Республиканской партии )
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02.06.2021 02:26 Ответить
1. Трамп наклав санкції на СП-2.

Це фейк, тобто брехня.

Факт у тому, що санкції на СП-2 два роки поспіль накладав Конґрес і обидва рази включав їх до закону-оборонного бюджету США.

Ба більше.

Першого разу Трамп тільки погрожував накласти вето, але не ризикнув, бо вето було б подолане.

Другого разу (після програшу на виборах) він таки наклав вето і вето таки було подолане обидвома палатами Конґресу.

2. Байден скасував санкції, накладені Трампом.

Тут два фейки, дві брехні в одному реченні.

Те, що Трамп НЕ накладав санкції, - ми розібралися вище.

Але Байден також НЕ скасовував взагалі жодних санкцій! Байден вирішив НЕ застосовувати санкції до німецького оператора газопроводу, а застосував і розширив санкції до московських суден та компаній.

Це величезна і принципова різниця, бо не можна скасувати, те, чого не було.
(Якщо хтось покаже мені розпорядження Держдепу або Мінфіну, яким США ухвалили санкції проти німецького (точніше швейцарського) оператора потоку раніше, отримає від мене приз.

Далі.

Чому Байден так вирішив?

Бо Меркель потрібна США навіть у ті 5 місяців, що їй залишилися, а зупинити будівництво це б однаково не допомогло.
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02.06.2021 02:28 Ответить
Amber Цікаво,скільки ви будете вилизувати в Байдена? Вам не соромно це робити? Ви допомагаєте москалям проти України.
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02.06.2021 02:33 Ответить
та нах той байден?.. ми конгрес вітаємо і політичну систему США Конгрессмены-республиканцы требуют немедленно ввести санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 925
трампушкіни кульбіти НАМ на втіху Конгрессмены-республиканцы требуют немедленно ввести санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 402
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02.06.2021 03:02 Ответить
Так не буває.Зараз більше в Конгресі демократів.
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02.06.2021 03:24 Ответить
Доні страждав, черга - Джо Конгрессмены-республиканцы требуют немедленно ввести санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6647
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02.06.2021 03:25 Ответить
Україні гірше буде.Вже стає гірше.Навіть якби був Порошенко президентом,саме це від нього не залежить.Північний потік.це повна геополітична перемога москалів.
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02.06.2021 03:28 Ответить
Нема ніякої перемоги, тим більше повної та глобальної
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02.06.2021 07:10 Ответить
Звісно на втіху.По іншому і бути не могло.Дурням завжди втіха.
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02.06.2021 03:24 Ответить
а ти кумедний... нумо до втіхи Конгрессмены-республиканцы требуют немедленно ввести санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 3987
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02.06.2021 03:27 Ответить
Amber Те що ви написали,це ж не ваші думки.А слова наших політологів.Байден не може декілька речень скласти до купи.Яка там Меркель?
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02.06.2021 02:36 Ответить
***** відомий своїм талантом потриндіти.
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02.06.2021 07:08 Ответить
Слушай, дурачек!
А не поцеловал бы ты меня в задницу?
У тебя это классно получается!
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02.06.2021 05:33 Ответить
Колись наші політичні експерти казали,що ні в якому разі не можна допустити добудувати північний потік.І ще казали,коли прийде Байден.ніякого потоку не буде.Зараз вже кажуть.що нічого страшного для України немає,в добудові цього потоку.Коротше кажучи вішають локшину.
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02.06.2021 02:31 Ответить
наші політичні експерти-это проститутки которым насрать на Украину -им важен только кэш
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02.06.2021 02:53 Ответить
Всі експерти комусь продаються.Але в нас війна.Яку веде дуже небезпечний ворог.Хоч би трохи якусь совість мали.
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02.06.2021 03:26 Ответить
товсто Конгрессмены-республиканцы требуют немедленно ввести санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8927
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02.06.2021 03:28 Ответить
Тонко.
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02.06.2021 03:29 Ответить
СП-2 будет запущен, роисе нужна политическая победа, потому что экономически СП-2 полное говно, не стоящее даже той мышиной возни, которая вокруг него не стихает
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02.06.2021 02:47 Ответить
В США разгорается мегаскандал: Стало известно о спонсировании Байдена лоббистом «Северного потока-2» Biden received funds from top Russia lobbyist before Nord Stream 2 giveaway

Конгрессмены-республиканцы требуют немедленно ввести санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2543
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02.06.2021 02:50 Ответить
так вот он где бидон зарыт
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02.06.2021 02:51 Ответить
Вы видели сумму, которую путинский друг внёс в фонд Байдена?
4 тыс. долларов - полностью личная инициатива.
Вы думаете разгорится скандал из-за подобной дискредитации?
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02.06.2021 02:58 Ответить
Конгрессмены-республиканцы требуют немедленно ввести санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4203
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02.06.2021 03:48 Ответить
Зараз ліньки шукати, але треба, бо в сектантів і решти "діячів" пам*ять відбиває дуже швидко, як ця тупа зграя горлала на всіх рівнях про таку розпрекрасну =проукраїнську= адміністрацію "животворящого" всія України і у цих дебілів у високих кабінетах вистачало ідіотизму протиставляти їх попередній.

Я не раз писала: як ви можете так плювати в республіканців і на їхню підтримку ?
Але всі сектанти заходилися в екстазі.

Це - чергове підтвердження брехні українських бідонобілів, які вищали, що все погане - то кака Трамп, а все хороше - Конгрес.
Чого ж ваш "святий" і "козак байда" не виконує рішення того самого Конгресу ? І не можуть примусити ніяк ...
Відповіді мені не надали, а з*їхали. Як і до цього. У сектантів тільки обзивати, принижувати, спамити і брехати добре виходить. На решту не здатні.
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02.06.2021 04:05 Ответить
Лише основні витяги (ЦН і дублював, і заголовки міняв, пишучи про одне й те саме, але тримав публіку в напрузі, вкладав читачам "правильну" програму з пропусканням важливих деталей, які могли б завадити втокмачуванню програмки)
https://censor.net/ru/news/3240220/senat_ssha_bolshinstvom_golosov_podderjal_otmenu_veto_trampa_na_zakonoproekt_ob_oboronnom_byudjete

02.01.21 13:24 Сенат США большинством голосов поддержал отмену вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете

Напомним, обе палаты Конгресса одобрили законопроект об оборонном бюджете двухпартийным большинством. Он, в частности, предусматривает более 740 млрд долларов на военные программы, увеличение заработной платы для американских военных на три процента, содержит санкции в отношении газопровода Nord Stream-2 и предусматривает расходы на оборонную поддержку Украины в 250 млн долларов.

Дональд Трамп ветировал оборонный законопроект, поскольку документ "противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенной роли США в сфере нацбезопасности и внешней политики". Также Трамп заявил, что проект бюджета "содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю", и раскритиковал его за отсутствие пункта об усилении контроля за соцсетями.

В конце декабря Палата представителей Конгресса США уверенно преодолела вето президента Дональда Трампа на законопроект об оборонной политике, предусматривающий финансовую помощь Украине и санкции за участие в строительстве российского газопровода "Северный поток-2". - це про підтвердження комусь дуже потрібних дублювань певних новин.

"Мы требуем, чтобы вы немедленно устранили эти непродуманные исключения (относительно санкций. - Ред.) и применили обязательные полномочия, принятые Конгрессом", - говорится в письме. Це від сьогодні.

Увага - питання: Якого "животворящий" всія України і неймовірний "друг" України НЕ ВИКОНУЄ рішення Конгресу ?
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02.06.2021 05:14 Ответить
Щоб на місті Трампа був Рейган, або Буш старший, чи молодший вони перемогли Байдена, який ледве ходить. Трамп сам винен, що програв, бо він тупа та неадекватна мавпа. Але його адміністрація для України зробила більше, ніж Обама. Це факт.
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02.06.2021 10:10 Ответить
патамушта Трамп - агенд кримля.
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02.06.2021 04:51 Ответить
"Мама, я Байдена люблю". Конгрессмены-республиканцы требуют немедленно ввести санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 3819
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02.06.2021 06:07 Ответить
Байден обещал закрыть трубу и закрыл, но в штатах.
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02.06.2021 06:46 Ответить
https://www.rferl.org/a/us-russia-summit-cyberattack/31279954.html

White House Says Biden-Putin Summit To 'Move Forward' Despite Cyberattack

On May 27, Microsoft said hacking group Nobelium, originating from Russia, had launched an assault on government agencies and think tanks using an e-mail marketing account of the U.S. Agency for International Development (USAID).

Burt said Russian-based Nobelium was the same actor that was behind a major attack last year on SolarWinds customers, including U.S. government bodies.

Ще одна кібер-атака, на USAID.
Але зустріч буде.
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02.06.2021 06:49 Ответить
Велика Брудна Політика. Нічого особистого.
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02.06.2021 06:50 Ответить
Северный поток 2 достроят и запустят
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02.06.2021 06:57 Ответить
Бутылка у тебя а сраке,а не "Украина в сердце"
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02.06.2021 07:42 Ответить
Возможно Байден взял курс на "договорится Путин "дружить" против Китая, - "Джозеф Байден заинтересован в формировании глобальной коалиции против Китая, в которой Россия должна играть существенную роль.
В этом плане если Россия соглашается, то Соединенные Штаты могут пойти на уступки во многих других вопросах, включая вопросы взаимодействия с Украиной, вопросы нерасширения НАТО на постсоветском пространстве, де-факто (хотя не де-юре, конечно) признание российского статуса Крыма, ну и, как минимум, нерасширения нынешних санкций против России, а может быть, даже их частичного смягчения."(с) - или сдерживать Кремль..." А тут еще кризис вокруг Северный поток - 2 - быть или не быть/огорчать немцев и всех прочих "европейцев" давно коррумпированных Кремлем, или просто бизнесменов, или полезных идиотов того же Кремля. Поживем увидим !?
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02.06.2021 07:07 Ответить
Ну вот ,приехали к тому с чего начинали)Ребята-республиканцы,только идите на выборы с потенциальным Маккейном,а не с дебилом Трампом-ПОЖАЛУйСТА .)))
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02.06.2021 07:41 Ответить
А как же животворящий Байден?
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02.06.2021 07:43 Ответить
Главное не Трамп)
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02.06.2021 07:56 Ответить
Відповідь геніальна. Прям як в дебілів, що голосували за Зеленського.
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02.06.2021 09:40 Ответить
Нет,лять,я должна была быть за дебила,который пуйло восхвалял -этот то хоть убийцей его промычал и зекретин Пороха ,при нем ,не тронет
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02.06.2021 10:23 Ответить
Кстати,я в США не голосую,и если их президент не оправдывает всех моих надежд,то самое последнее сравнивать меня с зедебилом)
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02.06.2021 10:51 Ответить
Доросла людина, напевно, будує своє відношення до іншої людини, по тому, що та нібито сказала. Ви точно за Зеленського не голосували?
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02.06.2021 10:59 Ответить
Та ні нібито сказала,а сказала -так що сам ви -зебил
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02.06.2021 11:49 Ответить
Це прекрасно.
"Розумовий" розвиток зрозумілий.
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02.06.2021 12:06 Ответить
Заспокойтесь. Україна - це тільки розмінна монета у великій геополітичній грі для США і кацапів.
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02.06.2021 08:44 Ответить
заметьте "республиканцы", но вы граждане ZEленопупые за немощного старика топили и жопы рвали sовсем недавно
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02.06.2021 11:16 Ответить
всё наоборот. то петины тролли былию.
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02.06.2021 19:15 Ответить
 
 