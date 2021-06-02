Конгрессмены-республиканцы требуют немедленно ввести санкции против "Северного потока-2"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
20 конгрессменов, состоящих в Республиканской партии, призвали правительство США отменить ограничения на санкции против компании-оператора "Северного потока-2".
Об этом говорится в официальном письме-обращении членов Конгресса США к главе Госдепартамента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Обоснование, предоставленное Конгрессу об отмене санкций (против компании Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига. - Ред.), весьма проблематично", - сказано в документе.
Как объясняют конгрессмены, утверждение Госдепа, что введение таких санкций "негативно повлияло бы на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами" полностью не соответствует позиции стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину. Именно у этих союзников и партнеров возникаю самые большие проблемы с безопасностью и экономикой, связанные с "Северным потоком-2", отмечают законодатели.
"Мы требуем, чтобы вы немедленно устранили эти непродуманные исключения (относительно санкций. - Ред.) и применили обязательные полномочия, принятые Конгрессом", - говорится в письме.
Конгрессмены настаивают, что "жесткие и однозначные публичные заявления (Госдепа относительно "Северного потока-2". - Ред.) необходимо сочетать с жесткими и однозначными действиями".
Кроме того, по мнению республиканцев, "чем дольше администрация Байдена будет тянуть время, тем больше будет усиливать злонамеренный влияние Путина по всей Европе".
Пожалуйста, подождите...
Glory to the USA !!!
Це фейк, тобто брехня.
Факт у тому, що санкції на СП-2 два роки поспіль накладав Конґрес і обидва рази включав їх до закону-оборонного бюджету США.
Ба більше.
Першого разу Трамп тільки погрожував накласти вето, але не ризикнув, бо вето було б подолане.
Другого разу (після програшу на виборах) він таки наклав вето і вето таки було подолане обидвома палатами Конґресу.
2. Байден скасував санкції, накладені Трампом.
Тут два фейки, дві брехні в одному реченні.
Те, що Трамп НЕ накладав санкції, - ми розібралися вище.
Але Байден також НЕ скасовував взагалі жодних санкцій! Байден вирішив НЕ застосовувати санкції до німецького оператора газопроводу, а застосував і розширив санкції до московських суден та компаній.
Це величезна і принципова різниця, бо не можна скасувати, те, чого не було.
(Якщо хтось покаже мені розпорядження Держдепу або Мінфіну, яким США ухвалили санкції проти німецького (точніше швейцарського) оператора потоку раніше, отримає від мене приз.
Далі.
Чому Байден так вирішив?
Бо Меркель потрібна США навіть у ті 5 місяців, що їй залишилися, а зупинити будівництво це б однаково не допомогло.
трампушкіни кульбіти НАМ на втіху
А не поцеловал бы ты меня в задницу?
У тебя это классно получается!
4 тыс. долларов - полностью личная инициатива.
Вы думаете разгорится скандал из-за подобной дискредитации?
Я не раз писала: як ви можете так плювати в республіканців і на їхню підтримку ?
Але всі сектанти заходилися в екстазі.
Це - чергове підтвердження брехні українських бідонобілів, які вищали, що все погане - то кака Трамп, а все хороше - Конгрес.
Чого ж ваш "святий" і "козак байда" не виконує рішення того самого Конгресу ? І не можуть примусити ніяк ...
Відповіді мені не надали, а з*їхали. Як і до цього. У сектантів тільки обзивати, принижувати, спамити і брехати добре виходить. На решту не здатні.
https://censor.net/ru/news/3240220/senat_ssha_bolshinstvom_golosov_podderjal_otmenu_veto_trampa_na_zakonoproekt_ob_oboronnom_byudjete
02.01.21 13:24 Сенат США большинством голосов поддержал отмену вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете
Напомним, обе палаты Конгресса одобрили законопроект об оборонном бюджете двухпартийным большинством. Он, в частности, предусматривает более 740 млрд долларов на военные программы, увеличение заработной платы для американских военных на три процента, содержит санкции в отношении газопровода Nord Stream-2 и предусматривает расходы на оборонную поддержку Украины в 250 млн долларов.
Дональд Трамп ветировал оборонный законопроект, поскольку документ "противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенной роли США в сфере нацбезопасности и внешней политики". Также Трамп заявил, что проект бюджета "содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю", и раскритиковал его за отсутствие пункта об усилении контроля за соцсетями.
В конце декабря Палата представителей Конгресса США уверенно преодолела вето президента Дональда Трампа на законопроект об оборонной политике, предусматривающий финансовую помощь Украине и санкции за участие в строительстве российского газопровода "Северный поток-2". - це про підтвердження комусь дуже потрібних дублювань певних новин.
"Мы требуем, чтобы вы немедленно устранили эти непродуманные исключения (относительно санкций. - Ред.) и применили обязательные полномочия, принятые Конгрессом", - говорится в письме. Це від сьогодні.
Увага - питання: Якого "животворящий" всія України і неймовірний "друг" України НЕ ВИКОНУЄ рішення Конгресу ?
White House Says Biden-Putin Summit To 'Move Forward' Despite Cyberattack
On May 27, Microsoft said hacking group Nobelium, originating from Russia, had launched an assault on government agencies and think tanks using an e-mail marketing account of the U.S. Agency for International Development (USAID).
Burt said Russian-based Nobelium was the same actor that was behind a major attack last year on SolarWinds customers, including U.S. government bodies.
Ще одна кібер-атака, на USAID.
Але зустріч буде.
В этом плане если Россия соглашается, то Соединенные Штаты могут пойти на уступки во многих других вопросах, включая вопросы взаимодействия с Украиной, вопросы нерасширения НАТО на постсоветском пространстве, де-факто (хотя не де-юре, конечно) признание российского статуса Крыма, ну и, как минимум, нерасширения нынешних санкций против России, а может быть, даже их частичного смягчения."(с) - или сдерживать Кремль..." А тут еще кризис вокруг Северный поток - 2 - быть или не быть/огорчать немцев и всех прочих "европейцев" давно коррумпированных Кремлем, или просто бизнесменов, или полезных идиотов того же Кремля. Поживем увидим !?
"Розумовий" розвиток зрозумілий.