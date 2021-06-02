50 населенных пунктов в трех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 50 населенных пунктов в трех областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 2 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 50 населенных пунктов в 3 областях, а именно Днепропетровская - 38, Донецкая - 6 и Запорожская - 6.", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в среду.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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