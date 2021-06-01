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Главный флаг Украины приспустили из-за сильного ветра

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Главный флаг Украины приспустили из-за сильного ветра

Главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, приспустили из-за ухудшения погодных условий в столице.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"С 14:00 1 июня до 10:00 2 июня мы приспускаем флаг из-за ухудшения погоды в Киеве - чтобы сильный ветер не повредил флагшток и полотнище", - сказал Непоп.

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Как сообщается, на ближайшие сутки синоптики прогнозируют в Киеве сильные порывы ветра, которые дают дополнительную нагрузку на флагшток. Поэтому, флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

Напомним, сегодня сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, его высота - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

По данным Укргидрометцентра, до конца дня 1 июня в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (уровень опасности - желтый). 
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Главный флаг Украины приспустили из-за сильного ветра - Цензор.НЕТ 5808
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01.06.2021 15:07 Ответить
Это знак вова, беги вова:
Главный флаг Украины приспустили из-за сильного ветра - Цензор.НЕТ 8948
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01.06.2021 15:33 Ответить
"Главный флаг Украины приспустили..."

Вова, народ чекає Хоча, заради цього непорозуміння приспускати прапор держави...
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01.06.2021 15:13 Ответить
Глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что немецкое правительство сделало все для запуска "Северного потока-2". В ФРГ уверены, что газопровод будет достроен.
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01.06.2021 15:15 Ответить
зато клоунску академию создавать хотят, как будто сейчас в киеве, львове и других городах дефицит клоунов
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01.06.2021 15:18 Ответить
Дык, по-природе это чтобы снова не стал стяг жовто-блакитним?!
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01.06.2021 15:22 Ответить
Что вы с ним играетесь без конца??? Вас же предупреждали....!!! Для чего была эта ************????
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01.06.2021 15:24 Ответить
уже были новости что из за ветра приопускали флаг, теперь каждый раз будут новости на данную тему? Головний прапор України приспустили через сильний вітер - Цензор.НЕТ 4462
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01.06.2021 15:45 Ответить
Приспускают трусы на медосмотре.
А главный флаг располагают ближе к людям. Головний прапор України приспустили через сильний вітер - Цензор.НЕТ 6583
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02.06.2021 01:48 Ответить
 
 