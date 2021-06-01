Главный флаг Украины приспустили из-за сильного ветра

Главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, приспустили из-за ухудшения погодных условий в столице.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"С 14:00 1 июня до 10:00 2 июня мы приспускаем флаг из-за ухудшения погоды в Киеве - чтобы сильный ветер не повредил флагшток и полотнище", - сказал Непоп.

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Как сообщается, на ближайшие сутки синоптики прогнозируют в Киеве сильные порывы ветра, которые дают дополнительную нагрузку на флагшток. Поэтому, флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

Напомним, сегодня сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, его высота - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

По данным Укргидрометцентра, до конца дня 1 июня в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (уровень опасности - желтый).