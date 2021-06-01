Головний прапор України приспустили через сильний вітер

Головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспустили через погіршення погодних умов у столиці.

Про це повідомив заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"З 14:00 1 червня до 10:00 2 червня ми приспускаємо прапор через погіршення погоди в Києві - щоб сильний вітер не пошкодив флагшток і полотнище", - сказав Непоп.

Як повідомляється, на найближчу добу синоптики прогнозують в Києві сильні пориви вітру, які дають додаткове навантаження на флагшток. Тому, прапор залишиться приспущеним до поліпшення погодних умов.

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Нагадаємо, сьогодні спорудження флагштока є найбільшим в Україні, його висота - майже 90 метрів, вага - 32 тонни. Розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

За даними Укргідрометцентру, до кінця дня 1 червня в столиці очікуються пориви вітру 15-18 м / с (рівень небезпеки - жовтий).