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Головний прапор України приспустили через сильний вітер

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Головний прапор України приспустили через сильний вітер

Головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспустили через погіршення погодних умов у столиці.

Про це повідомив заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"З 14:00 1 червня до 10:00 2 червня ми приспускаємо прапор через погіршення погоди в Києві - щоб сильний вітер не пошкодив флагшток і полотнище", - сказав Непоп.

Як повідомляється, на найближчу добу синоптики прогнозують в Києві сильні пориви вітру, які дають додаткове навантаження на флагшток. Тому, прапор залишиться приспущеним до поліпшення погодних умов.

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Нагадаємо, сьогодні спорудження флагштока є найбільшим в Україні, його висота - майже 90 метрів, вага - 32 тонни. Розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

За даними Укргідрометцентру, до кінця дня 1 червня в столиці очікуються пориви вітру 15-18 м / с (рівень небезпеки - жовтий).

Автор: Анастасія Потіха
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Главный флаг Украины приспустили из-за сильного ветра - Цензор.НЕТ 5808
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01.06.2021 15:07 Відповісти
Это знак вова, беги вова:
Главный флаг Украины приспустили из-за сильного ветра - Цензор.НЕТ 8948
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01.06.2021 15:33 Відповісти
"Главный флаг Украины приспустили..."

Вова, народ чекає Хоча, заради цього непорозуміння приспускати прапор держави...
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01.06.2021 15:13 Відповісти
Глава комитета бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что немецкое правительство сделало все для запуска "Северного потока-2". В ФРГ уверены, что газопровод будет достроен.
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01.06.2021 15:15 Відповісти
зато клоунску академию создавать хотят, как будто сейчас в киеве, львове и других городах дефицит клоунов
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01.06.2021 15:18 Відповісти
Дык, по-природе это чтобы снова не стал стяг жовто-блакитним?!
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01.06.2021 15:22 Відповісти
Что вы с ним играетесь без конца??? Вас же предупреждали....!!! Для чего была эта ************????
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01.06.2021 15:24 Відповісти
уже были новости что из за ветра приопускали флаг, теперь каждый раз будут новости на данную тему? Головний прапор України приспустили через сильний вітер - Цензор.НЕТ 4462
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01.06.2021 15:45 Відповісти
Приспускают трусы на медосмотре.
А главный флаг располагают ближе к людям. Головний прапор України приспустили через сильний вітер - Цензор.НЕТ 6583
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02.06.2021 01:48 Відповісти
 
 