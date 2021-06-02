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На встрече глав МИД стран НАТО Канада подтвердила поддержку Украины
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Канада заявила о твердой поддержке Украины во время встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО.
Об этом сообщила пресс-служба МИД Канады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Министр Гарно подчеркнул, что Канада обеспокоена действиями России и Беларуси, подтвердил поддержку Украины и пообещал сотрудничать с союзниками в вопросе гражданских действий в Афганистане", - заявили в МИД.
Отмечается, что глава канадского МИД во время встречи также "подтвердил роль НАТО в усилении, основанного на правилах международного порядка".
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Владимир Иванец
показать весь комментарий02.06.2021 08:54 Ответить Мне нравится 1
Oleksandr Yakushev
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ПРАВДИВЫЙ
показать весь комментарий02.06.2021 11:50 Ответить Мне нравится 0
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