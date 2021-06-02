На встрече глав МИД стран НАТО Канада подтвердила поддержку Украины

Канада заявила о твердой поддержке Украины во время встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Канады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министр Гарно подчеркнул, что Канада обеспокоена действиями России и Беларуси, подтвердил поддержку Украины и пообещал сотрудничать с союзниками в вопросе гражданских действий в Афганистане", - заявили в МИД.

Отмечается, что глава канадского МИД во время встречи также "подтвердил роль НАТО в усилении, основанного на правилах международного порядка".

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