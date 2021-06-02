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Новости Политика Украины
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На встрече глав МИД стран НАТО Канада подтвердила поддержку Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На встрече глав МИД стран НАТО Канада подтвердила поддержку Украины

Канада заявила о твердой поддержке Украины во время встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Канады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министр Гарно подчеркнул, что Канада обеспокоена действиями России и Беларуси, подтвердил поддержку Украины и пообещал сотрудничать с союзниками в вопросе гражданских действий в Афганистане", - заявили в МИД.

Отмечается, что глава канадского МИД во время встречи также "подтвердил роль НАТО в усилении, основанного на правилах международного порядка".

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Автор: Ірина Дашківська
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Спасибо тебе, МИД Канады, что вопреки зе-плесени вы еще можете поддерживать Украину. Больше того, МИД Канады на сегодня является большим патриотом Украины, чем преЗЕдент Украины и шобла, с которой он грабит страну.
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02.06.2021 08:54 Ответить
Потому что премьер и правительство Канады в День Вышиванки были в них, а не как "президент" Украины в косоворотке.
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02.06.2021 09:56 Ответить
КАНАДА, АНГЛИЯ И УКРАИНА МОГУТ ПОБЕДИТЬ РОССИЮ !!!
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02.06.2021 11:50 Ответить
 
 