Министры стран НАТО завтра обсудят ситуацию в Украине, - генсек Альянса Столтенберг

Ситуация в Украине станет одной из тем завтрашней встречи министров стран НАТО. Также они обсудят ситуацию в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, министры иностранных дел и обороны стран-участниц НАТО обсудят ситуацию в Украине и Беларуси, а также подготовку к саммиту, который состоится 14 июня.

Он добавил, что июньский саммит НАТО покажет сближение позиций союзников перед лицом вызовов, исходящих от Китая.

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