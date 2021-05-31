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Министры стран НАТО завтра обсудят ситуацию в Украине, - генсек Альянса Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Министры стран НАТО завтра обсудят ситуацию в Украине, - генсек Альянса Столтенберг

Ситуация в Украине станет одной из тем завтрашней встречи министров стран НАТО. Также они обсудят ситуацию в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, министры иностранных дел и обороны стран-участниц НАТО обсудят ситуацию в Украине и Беларуси, а также подготовку к саммиту, который состоится 14 июня.

Он добавил, что июньский саммит НАТО покажет сближение позиций союзников перед лицом вызовов, исходящих от Китая.

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Автор: Богдан Гуньковський
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без Украины - пока зебилы при власти
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31.05.2021 16:47 Ответить
Коротко. У руля дебіл. Все що дамо передадуть ворогу. Чекаємо.
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31.05.2021 16:52 Ответить
зеленая гопа.
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31.05.2021 16:55 Ответить
Министры стран НАТО завтра обсудят финал Лиги Чемпионов.
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31.05.2021 16:57 Ответить
Обсуждать Овоща2.0 мало кому интересно и приятно.
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31.05.2021 16:58 Ответить
а шо там обсуждать Украину?
это 2 года назад она была воюющей и сопротивляющейся агрессии..
а теперь? загребущее и завидющее шапито...видящее только глаз ***** в конце туннеля ...
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31.05.2021 17:16 Ответить
И !?
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01.06.2021 04:29 Ответить
 
 