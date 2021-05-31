Министры стран НАТО завтра обсудят ситуацию в Украине, - генсек Альянса Столтенберг
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Ситуация в Украине станет одной из тем завтрашней встречи министров стран НАТО. Также они обсудят ситуацию в Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, министры иностранных дел и обороны стран-участниц НАТО обсудят ситуацию в Украине и Беларуси, а также подготовку к саммиту, который состоится 14 июня.
Он добавил, что июньский саммит НАТО покажет сближение позиций союзников перед лицом вызовов, исходящих от Китая.
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это 2 года назад она была воюющей и сопротивляющейся агрессии..
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