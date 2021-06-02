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Милованов избран главой наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Милованов избран главой наблюдательного совета

1 июня состоялось заседание обновленного состава Наблюдательного совета "Укроборонпрома", на котором Тимофей Милованов единогласно был избран новым председателем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

На сегодняшний день Наблюдательный совет "Укроборонпрома" представлен ​​5-ю членами. В высший руководящий орган Концерна входят первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Валерий Иващенко, экс-директор Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер, а с недавних пор - согласно указу президента Украины № 208/2021 от 21 мая 2021 года - и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, а также промышленники Александр Носов и Ростислав Шурма.

"Среди вопросов, вынесенных на обсуждение, говорилось, в частности, о необходимости во всестороннем анализе жизнестойкости предприятий-участников Концерна, разработке корпоративной стратегии реформирования "Укроборонпрома" и его предприятий-участников, в том числе стратегии развития отраслевых объединений, которые будут образованы вокруг основной номенклатуры производства", - следует из сообщения.

"Реформа "Укроборонпрома" позволяет превратить предприятия государственного оборонно-промышленного комплекса в хозяйственные общества в максимально короткие сроки. Это автоматически откроет доступ к капиталу, инвестициям и международному трансферу технологий. Мы не имеем права не воспользоваться шансом на финансово-экономическое оздоровление предприятий "Укроборонпрома", если корпоратизация в перспективе позволит оснастить нашу армию новейшими высокотехнологичными и наукоемкими образцами вооружения и военной техники", - отметил Милованов, акцентируя внимание на важности принятия во втором чтении законопроекта №3822.

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Автор: Ірина Дашківська
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