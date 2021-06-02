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Новости Политика Украины
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КШЭ аннулирует контракт с "Укроборонпромом" и сделает аналитику бесплатно, - Милованов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

КШЭ аннулирует контракт с

Киевская школа экономики аннулирует контракт с "Укроборонпромом" и сделает аналитику бесплатно.

Об этом рассказал президент школы, внештатный советник главы Офиса Президента, экс-министр экономики Тимофей Милованов в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Одна из претензий, которые нам предъявляют, - что же вы вообще можете делать. В 2016-2017 годах мы учили, преподавали для работников "Антонова" и 410 завода. Я еще тогда даже не работал в КШЭ. В 2017 году у нас продолжались переговоры. В 2019 году, когда я уже был министром, я был уже вообще ни при чем. Выпускники, члены совещательного совета КШЭ становятся руководителями "Укроборонпрома", получают руководящие должности. То есть это часто. Потом этот контракт, который мы сейчас обсуждаем, переговоры по нему начались в июне 2020 года, то есть приблизительно год назад. Меморандум был подписан, по-моему, зимой. Решение совета директоров было принято в феврале и т. д. У меня есть текст задания, я его на пресс-конференции открою - о национальной безопасности и экономике", - рассказал он.

По словам Милованова, он не работает на подписавшем контракт предприятии.

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"Еще один факт, о котором я хочу сказать. То предприятие, которое подписало контракт, я в нем даже не работаю. То есть меня обвиняют во взятке, но предприятие, которое подписало контракт… я там не работаю. Оно связано с КШЭ через совет директоров, который контролирует и меня, и это предприятие, но я в нем даже ни руководитель, ни работник. То есть это беспочвенно", - отметил он.

Милованов ответил на вопрос ведущего, нет ли здесь конфликта интересов.

"Вообще нет. Но, понимаете, уже начали ко мне ходить всякие посредники, решала, ходоки и говорят: ну, надо заплатить, и все - медийные атаки на тебя прекратятся. То есть это какие-то аферисты. Мы этого делать не будем, я обычно по этому поводу начинаю злиться и шантажировать себя не даю, и школу тем более. Поэтому мы, во-первых, сделаем этот контракт бесплатно, то есть мы его сейчас аннулировали, и мы сделаем эту работу бесплатно. Это 50 тыс. долларов плюс НДС, это не такие большие деньги именно за этот объем работы. Это приблизительно 500 часов работы аналитиков высокого уровня. Настоящая рыночная цена этого контракта 250 тыс. долларов. Но это не первый контракт, который мы бесплатно делаем для "Укроборонпрома". Например, мы делали бесплатно образование. Но просто чтобы не вестись на провокации этих аферистов, которые, наверное, никакого отношения к реальности не имеют, я еще предлагаю любому госпредприятию - такой же контракт на 50 тыс. долларов мы сделаем бесплатно. Потому что наша функция как университета - помогать строить государство, а не зарабатывать деньги. Поэтому этот контракт мы аннулируем и делаем работу бесплатно. И любому предприятию, которое обратится к нам в течение двух недель, мы сделаем бесплатно аналитику похожего типа", - сказал он.

Напомним, за день до того, как президент Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, который является президентом "Киевской школы экономики", "Укроборонпром" заказал у "Киевской школы экономики" исследование за 1,7 млн грн на неназванную тему. Закупку провели без проведения аукциона.

Также читайте: Школа Милованова получила от "Укроборонпрома" взятку в 1,68 млн грн в день его назначения членом набсовета, - Бутусов

Сам Милованов заявил, что это не является коррупцией.

По мнению главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Киевская школа экономики", президентом которой является Тимофей Милованов, получила взятку в 1,68 миллиона гривен от "Укроборонпрома" в день назначения Милованова членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома".

В ответ Милованов заявил: "Вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль - дебаты".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+21
КШЭ аннулирует контракт с "Укроборонпромом" и сделает аналитику бесплатно, - Милованов - Цензор.НЕТ 8855
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01.06.2021 23:10
+18
Зачем?
Если все в рамках закона и никакого конфликта интересов нет, то следует переносить этот вопрос в правовое поле!
Разорвать Бутусова в клочья, так сказать.
А это "сделаем бесплатно", прямо воняет популизмом, дешевым пиаром и попыткой трансформировать факт коррупции в подобие телешоу.
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01.06.2021 23:13
+13
Якшо його в цій статті цитують дослівно, то його розумові здібності десь на рівні десятирічної дитини.
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01.06.2021 23:09
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поздно пить боржоми
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01.06.2021 23:08 Ответить
Якшо його в цій статті цитують дослівно, то його розумові здібності десь на рівні десятирічної дитини.
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01.06.2021 23:09 Ответить
КШЭ аннулирует контракт с "Укроборонпромом" и сделает аналитику бесплатно, - Милованов - Цензор.НЕТ 8855
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01.06.2021 23:10 Ответить
500$ час. Элитные шмары?
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01.06.2021 23:13 Ответить
Да, круто.
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02.06.2021 01:28 Ответить
Та які елітні ??? Такі собі шмари, трішечкі вище за придорожнє "плече" по своєму статусу, бо якщо розділити 50000$ на 500 годин роботи то це вийде всього 100$ за годину... КШЕ анулює контракт з "Укроборонпромом" і зробить аналітику безкоштовно, - Милованов - Цензор.НЕТ 7955
До речі, з якою відміткою з математики ви закінчили школу ??? КШЕ анулює контракт з "Укроборонпромом" і зробить аналітику безкоштовно, - Милованов - Цензор.НЕТ 33
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02.06.2021 09:11 Ответить
Зачем?
Если все в рамках закона и никакого конфликта интересов нет, то следует переносить этот вопрос в правовое поле!
Разорвать Бутусова в клочья, так сказать.
А это "сделаем бесплатно", прямо воняет популизмом, дешевым пиаром и попыткой трансформировать факт коррупции в подобие телешоу.
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01.06.2021 23:13 Ответить
Бесплатно, но деньги не вернём.
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02.06.2021 02:19 Ответить
Та да, чувак типа не причем и ни на что не влияет, но "мы решили сделать это бесплатно". Милованов таки дебил
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02.06.2021 08:39 Ответить
какая нахер аналитика, вот вам аналитика :
пуйло счас , полностью имея беларусь, получил от луки разрешение войскам паРаши присутствовать на белоруской территории в случае войны т.е он уже не теоретически а фактически окружил Украину и вышел на границы с Польшей, Литвой и Латвией !
неужели зебилы не слышали что лука признал крым за парашей , попросив у пуйла открыть авиарейсы из минска в Крым!
а есть ли у нас ЗЕплан, на три косяка?
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01.06.2021 23:18 Ответить
більш того - ***** ще і нападати буде з БССР, щоб виглядати знову у своїй хворобливій уяві миротворцем
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02.06.2021 07:02 Ответить
Есть другой законно -воровской способ выписать премию.ОПГ рулит. Не забывай нарид их забаганки это с ваших тарифов и пенсий.Бесконтрольная влада рождает паразитов,закон природы и логики.Влада без опозиции и ревизии это корупция.И тому нема рады.
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01.06.2021 23:29 Ответить
У серіалі Слуга народу» Зеленський, в ролі Голобородько, посилав депутатів Верховної Ради до сраки…
В житті нових депутатів Зеленський їз сраки подіставав…
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02.06.2021 04:19 Ответить
Дебіл.
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01.06.2021 23:31 Ответить
Не обижай дебилов, это больные люди КШЕ анулює контракт з "Укроборонпромом" і зробить аналітику безкоштовно, - Милованов - Цензор.НЕТ 4768 Этот - зебил КШЕ анулює контракт з "Укроборонпромом" і зробить аналітику безкоштовно, - Милованов - Цензор.НЕТ 9503
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01.06.2021 23:39 Ответить
Самострел на дуэли.
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01.06.2021 23:46 Ответить
"Я там не руководитель и не работник...., но МЫ сделаем аналитику бесплатно!". Товарищ Милованов! Или трусы, или крестик. Как может "не работающий" и не "руководитель"в конторе может делать заявления от ее имени? А ещет"дохтур наук".
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01.06.2021 23:54 Ответить
він такий же дохтур наук як і проффесор Якубович чи хтось там Ківа
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02.06.2021 07:00 Ответить
Все просто .Поймали на гарячем чем привлкли пристальное внимание . После этого освоить
полтара ляма миссия для мародеров-дебилов стала невыполнима. Но и беплатный подарок милована тоже надо проверить чтоб знать истинную цену их дебелижма и воровства.
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02.06.2021 02:03 Ответить
- Чем отличается "ЗЕбил" от мыслящего человека?
- Мыслящий человек сначала думает, а потом говорит, а "ЗЕбил" - сначала говорит, а потом оправдывается, потому что думать не умеет...
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02.06.2021 04:20 Ответить
Просто безкарність розбещує - і вони вже навіть перестають ховатися
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02.06.2021 06:59 Ответить
Чо, бабло передали іншим шляхом, то можна вже і "бесплатна"?
Все одно ця шарашкіна контора для відмивання бабла нічого не робитиме
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02.06.2021 06:57 Ответить
КШЭ верни КЭШ!!!
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02.06.2021 07:00 Ответить
Так падажжите, я шо-то плохо нипонял: а шо, интилихтуальной дуэли уже не будет, не ??? КШЕ анулює контракт з "Укроборонпромом" і зробить аналітику безкоштовно, - Милованов - Цензор.НЕТ 8124
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02.06.2021 09:16 Ответить
краще зробіть реабілітацію чи виготовіть протези для Воїнів які стали інвалідами .... не нажеретесь ... , ту гидоту еРмака вже давно за законом военного часу іменем Трибуналу потрібно розстріляти -за мародерство....
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02.06.2021 09:19 Ответить
Яке мародерство? Ви що, навіть новий ВУЗ будуть будувати для Зеленого презедента на території ВДНГ, і ціна не велеика 7 млрд .грн. Це ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО мильних бульбашок.
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02.06.2021 10:15 Ответить
Якщо анулюють контракт, то на якій підставі КШЕ буде проводити дослідження безкоштовно?
Чи контракт не анулюють а перепишуть? Га ЗЕБЛИ? А ну так, це новина якраз для них! Навіть вибрехатись не можуть...
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02.06.2021 10:13 Ответить
Милованов, выполнить контракт бесплатно как раз и будет выглядеть как взятка.
И о этом будет скулить один "правдоруб"
А он, кстати, пошел на попятную и у тебя есть все возможности затаскать его по судам и умножить на ноль. Чего я тебе и желаю хоть ты и дебил, а я "порохобот"
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02.06.2021 10:57 Ответить
Милованов и аналитика это вещи совершенно не совместимые.
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02.06.2021 12:26 Ответить
на Шуру Балаганова похож
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02.06.2021 12:45 Ответить
Реально дебил.
Отказом от оплаты он показывает

- что решения о контракте принимает он
- что возможно цена контракта завышена, если для школы списать 50тыс баксов не проблема
- что возможно цена контракта занижена или деньги пойдут не официально (кто оплатит эти 50 часов "бесплатной" работы аналитиков если рыночная цена такой работы 250тыс баксов?)

Полный факап, вместо хоть-какого-то решения. Типичный член зеленой команды -создать на ровном месте проблему и тут же зашквариться еще раз на ее "решении"
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02.06.2021 13:10 Ответить
АНАЛитика от ДЕ-БИЛА. Клоунская страна.
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02.06.2021 13:37 Ответить
Моему ребенку 12 лет....
Он лучше строит предложения, и намного круче отмазывается.
Мне грустно осознавать, что вокруг меня три четверти зебилов.
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02.06.2021 13:57 Ответить
 
 