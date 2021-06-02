КШЭ аннулирует контракт с "Укроборонпромом" и сделает аналитику бесплатно, - Милованов

Киевская школа экономики аннулирует контракт с "Укроборонпромом" и сделает аналитику бесплатно.

Об этом рассказал президент школы, внештатный советник главы Офиса Президента, экс-министр экономики Тимофей Милованов в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Одна из претензий, которые нам предъявляют, - что же вы вообще можете делать. В 2016-2017 годах мы учили, преподавали для работников "Антонова" и 410 завода. Я еще тогда даже не работал в КШЭ. В 2017 году у нас продолжались переговоры. В 2019 году, когда я уже был министром, я был уже вообще ни при чем. Выпускники, члены совещательного совета КШЭ становятся руководителями "Укроборонпрома", получают руководящие должности. То есть это часто. Потом этот контракт, который мы сейчас обсуждаем, переговоры по нему начались в июне 2020 года, то есть приблизительно год назад. Меморандум был подписан, по-моему, зимой. Решение совета директоров было принято в феврале и т. д. У меня есть текст задания, я его на пресс-конференции открою - о национальной безопасности и экономике", - рассказал он.

По словам Милованова, он не работает на подписавшем контракт предприятии.

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"Еще один факт, о котором я хочу сказать. То предприятие, которое подписало контракт, я в нем даже не работаю. То есть меня обвиняют во взятке, но предприятие, которое подписало контракт… я там не работаю. Оно связано с КШЭ через совет директоров, который контролирует и меня, и это предприятие, но я в нем даже ни руководитель, ни работник. То есть это беспочвенно", - отметил он.

Милованов ответил на вопрос ведущего, нет ли здесь конфликта интересов.

"Вообще нет. Но, понимаете, уже начали ко мне ходить всякие посредники, решала, ходоки и говорят: ну, надо заплатить, и все - медийные атаки на тебя прекратятся. То есть это какие-то аферисты. Мы этого делать не будем, я обычно по этому поводу начинаю злиться и шантажировать себя не даю, и школу тем более. Поэтому мы, во-первых, сделаем этот контракт бесплатно, то есть мы его сейчас аннулировали, и мы сделаем эту работу бесплатно. Это 50 тыс. долларов плюс НДС, это не такие большие деньги именно за этот объем работы. Это приблизительно 500 часов работы аналитиков высокого уровня. Настоящая рыночная цена этого контракта 250 тыс. долларов. Но это не первый контракт, который мы бесплатно делаем для "Укроборонпрома". Например, мы делали бесплатно образование. Но просто чтобы не вестись на провокации этих аферистов, которые, наверное, никакого отношения к реальности не имеют, я еще предлагаю любому госпредприятию - такой же контракт на 50 тыс. долларов мы сделаем бесплатно. Потому что наша функция как университета - помогать строить государство, а не зарабатывать деньги. Поэтому этот контракт мы аннулируем и делаем работу бесплатно. И любому предприятию, которое обратится к нам в течение двух недель, мы сделаем бесплатно аналитику похожего типа", - сказал он.

Напомним, за день до того, как президент Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, который является президентом "Киевской школы экономики", "Укроборонпром" заказал у "Киевской школы экономики" исследование за 1,7 млн грн на неназванную тему. Закупку провели без проведения аукциона.

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Сам Милованов заявил, что это не является коррупцией.

По мнению главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Киевская школа экономики", президентом которой является Тимофей Милованов, получила взятку в 1,68 миллиона гривен от "Укроборонпрома" в день назначения Милованова членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома".

В ответ Милованов заявил: "Вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль - дебаты".