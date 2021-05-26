Милованов: Вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль - дебаты
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Президент Киевской школы экономики (KSE), член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов вызвал главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова на интеллектуальную дуэль из-за заявления журналиста о конфликте интересов при получении KSE заказа от "Укроборонпрома" на 1,68 млн грн.
Об этом Милованов написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Юрий Бутусов обвинил меня во взятке в 1,68 млн грн. Безосновательно. В старые времена за это вызывали на дуэль и стрелялись. Сегодня времена вегетарианские и поэтому я вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль - дебаты (по правилам зеркальным правилам дуэлей 19-го столетия). Если выиграет Бутусов, мы вместе идем в НАБУ. Он пишет заявление, а я даю показания. Если взятки нет и Бутусов проигрывает дуэль (а я уверен, что так и будет, потому что правда за мной), то Бутусов на камеры отжимается от пола (чисто без рисования) 20 раз и громко говорит "Я крикуха і еропка", - заявил Милованов.
Напомним, за день до того, как президент Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, который является президентом "Киевской школы экономики", "Укроборонпром" заказал у "Киевской школы экономики" исследование за 1,7 млн грн на неназванную тему. Закупку провели без проведения аукциона.
Сам Милованов заявил, что это не является коррупцией.
По мнению главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Киевская школа экономики", президентом которой является Тимофей Милованов, получила взятку в 1,68 миллиона гривен от "Укроборонпрома" в день назначения Милованова членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома".
Пожалуйста, подождите...
Если повезет, возможно раньше.
В ответ прозвучало "шта?"
он воно що...
Хоча таке лайно зараз на кожному кроці...
Аналогічний злочин:
"Знайомтесь: "нова айдентика" (такі "кейси" називати можна тільки по-модному) Шевченківської премії.
Ліпили це рік - з березня 2020-го, власне "новий бренд" - 2 місяці. За цілком скромні гроші: 1,15 млн.грн. (дані система електронних закупівель Prozorro). Це більше, ніж розмір щорічних виплат усім лауреатам премії.
У тендері брав участь єдиний учасник - ТОВ ISD group. Він же, як не дивно, і переміг. Замовником стало спеціально створене Мінкультом державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України».
Загалом 1,15 млн освоювали так: "на розробку нової концепції" - 539 тис. гривень, "на створення нової айдентики" - 292 тис. гривень, "на розробку маркетингової стратегії" - 317 тис. гривень. При цьому прописані в проєкті роботи повністю або частково дублюють функції, які покладені на підрозділи самого міністерства (дані ЛБ.уа за березень минулого року, коли оця вся "айдентика" тільки закладалась в бюджет)."https://www.facebook.com/alex.golobuckij/posts/1223593228089306
"Украіна напамінаєт мнє порнаактрісу" було лише однією з перших спроб. Тоді це ще можна було списати на "свободу самовираження" приватної компанії клоунів. А зараз це набуло іншого масштабу, робиться вже державним коштом та на замовлення державних інституцій, які захопили прокремлівські мавпи.
Друга частина речення вирвана з контексту Мілованова)
"На интеллектуальную дуэль Милованов пришел безоружным"
Господа, какое оружие выберут политик и журналист?
Я думаю, самое эфективное - говно!
Ну, "і" не буде, але буде веселіше, ніж на Кварталі-95.
И при чем здесь инт дуэль к доказательствам взятки? Есть они или нет...
И это работало министром ? )))
Мои поздравления Зе массе
Сказав А нужно говорить и Б....
они похожи ещё с одним кадром, малюськом денисссом.
Безногий вызывает нормального пробежать стометровку?
Если имела место т.н. "взятка", то сразу вопрос: А Милованов единственный член наблюдательного совета? Или есть еще и другие, но все решения вдруг стали зависеть именно от Милованова и "взятку" всунули только ему? Или таки "Укроборонпром" с Миловановым поступил так, как и с остальными членами наблюдательного совета?
Или все это - обвинение во взятке
филькинаизвиняюсь, Бутусова грамота?
А если ето наклеп будешь ли ты так же завзято говорить, что Бутусова надо швырнуть за решетку?
Наводит дуло, ...
tZE inform
@tZEinform
·2 ч
Милованов вызвал на дуэль (интеллектуальную, но мы предлагаем на шпагах ) Бутусова. Государственный долг вырос за месяц на $1,2 миллиарда Предлагаем советнику по экономическим вопросам Милованову добровольно сделать харакири (признать что он что то не то советует)
- это был анонс новой серии про жаб и гадюк.
В предыдущей серии:
Це - невід*ємна риса інтелектуальної дуелі ?