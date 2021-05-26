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Милованов: Вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль - дебаты

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Милованов: Вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль - дебаты

Президент Киевской школы экономики (KSE), член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов вызвал главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова на интеллектуальную дуэль из-за заявления журналиста о конфликте интересов при получении KSE заказа от "Укроборонпрома" на 1,68 млн грн.

Об этом Милованов написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Юрий Бутусов обвинил меня во взятке в 1,68 млн грн. Безосновательно. В старые времена за это вызывали на дуэль и стрелялись. Сегодня времена вегетарианские и поэтому я вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль - дебаты (по правилам зеркальным правилам дуэлей 19-го столетия). Если выиграет Бутусов, мы вместе идем в НАБУ. Он пишет заявление, а я даю показания. Если взятки нет и Бутусов проигрывает дуэль (а я уверен, что так и будет, потому что правда за мной), то Бутусов на камеры отжимается от пола (чисто без рисования) 20 раз и громко говорит "Я крикуха і еропка", - заявил Милованов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Школа Милованова получила от "Укроборонпрома" взятку в 1,68 млн грн в день его назначения членом набсовета, - Бутусов

Милованов: Вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль - дебаты 01

Напомним, за день до того, как президент Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, который является президентом "Киевской школы экономики", "Укроборонпром" заказал у "Киевской школы экономики" исследование за 1,7 млн грн на неназванную тему. Закупку провели без проведения аукциона. 

Сам Милованов заявил, что это не является коррупцией.

По мнению главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Киевская школа экономики", президентом которой является Тимофей Милованов, получила взятку в 1,68 миллиона гривен от "Укроборонпрома" в день назначения Милованова членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома".
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Топ комментарии
+63
Милованов: Вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль - дебаты - Цензор.НЕТ 1310
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26.05.2021 15:41
+47
Я ставлю на Бутусова. Милованов: Вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль - дебаты - Цензор.НЕТ 8857
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26.05.2021 15:42
+47
****, ну, от звідки зесрань назбирала стільки дебілів ??? Милованов: Вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль - дебаты - Цензор.НЕТ 9758
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26.05.2021 15:53
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Через три года, будешь в тюряге отжиматься.
Если повезет, возможно раньше.
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26.05.2021 16:02 Ответить
Краще б Ківу визвав на інтелект дуель....програв би під чисту...Він тепер же професор чи хто там
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26.05.2021 16:03 Ответить
какой-бы фигни не выдумать, лишь бы в СУД не попасть.
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26.05.2021 16:04 Ответить
Как ДЕБИЛ может вызывать на ИНТЕЛЕКТУАЛЬНУЮ дуэль. Это же взаимоисключающие понятия.
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26.05.2021 16:07 Ответить
Вызвать на дуэль - это типа задать врпрос, как одному депутатскому пи--ру,- когда началась вторая мировая война на что он отвеитил 22июня 1941года Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 2646
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26.05.2021 16:08 Ответить
шта?
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26.05.2021 16:19 Ответить
хна!
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26.05.2021 19:54 Ответить
Не правильный ответ. Того гомосексуалиста по имени Царев Роман Скрипин поправил по поводу волынской резни и спросил когда началась 2МВ?
В ответ прозвучало "шта?"
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26.05.2021 20:28 Ответить
ааааааааааааааааааааа....
он воно що...
Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 1487
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27.05.2021 06:05 Ответить
Нормальна людина, перед тим, як спілкуватись на людях з Міловановим, має подивитись вчорашню перепалку Тімошенко і Мілованова на ictv
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26.05.2021 16:13 Ответить
Милованов - моральний кілер будь якого політика, або журналіста, що хоче довести свою думку. Перебиває, займається демогогією, не дає висловитись, фактично вбиває у глядачів час, щоб дізнатись справжню природу речей.
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26.05.2021 16:19 Ответить
Ну хто сперечатиметься, що пів-шостого є клоун і привів до влади таких самих клоунів?
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26.05.2021 16:42 Ответить
В комментах куча ботов атакуют Тимошенко и защищают утырка Милованова.
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26.05.2021 18:47 Ответить
Дебил. какие дебаты? Вали . давай. ублюдок. По твоей роже видно. что мозгов там нет. Угробили страну.
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26.05.2021 16:14 Ответить
Оце дебіл.Допердиться до того,що Ситник вимушено справу відкриє.
Хоча таке лайно зараз на кожному кроці...
Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 6529

Аналогічний злочин:

"Знайомтесь: "нова айдентика" (такі "кейси" називати можна тільки по-модному) Шевченківської премії.

Ліпили це рік - з березня 2020-го, власне "новий бренд" - 2 місяці. За цілком скромні гроші: 1,15 млн.грн. (дані система електронних закупівель Prozorro). Це більше, ніж розмір щорічних виплат усім лауреатам премії.

У тендері брав участь єдиний учасник - ТОВ ISD group. Він же, як не дивно, і переміг. Замовником стало спеціально створене Мінкультом державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України».

Загалом 1,15 млн освоювали так: "на розробку нової концепції" - 539 тис. гривень, "на створення нової айдентики" - 292 тис. гривень, "на розробку маркетингової стратегії" - 317 тис. гривень. При цьому прописані в проєкті роботи повністю або частково дублюють функції, які покладені на підрозділи самого міністерства (дані ЛБ.уа за березень минулого року, коли оця вся "айдентика" тільки закладалась в бюджет)."https://www.facebook.com/alex.golobuckij/posts/1223593228089306
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26.05.2021 16:15 Ответить
Зєлю геть. Дострокові.
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26.05.2021 16:23 Ответить
Хрен тебе - "хоть поржём" Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 3798
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26.05.2021 17:21 Ответить
Мавпи з ЗЕленого шапіто продовжують відверто насміхатися з України та українців.
"Украіна напамінаєт мнє порнаактрісу" було лише однією з перших спроб. Тоді це ще можна було списати на "свободу самовираження" приватної компанії клоунів. А зараз це набуло іншого масштабу, робиться вже державним коштом та на замовлення державних інституцій, які захопили прокремлівські мавпи.
Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 2759
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26.05.2021 18:00 Ответить
Дивно, що цей "борзий дуелянт" не кидав виклик Бені, бо "...В старі часи за це викликали на дуель і стрілялись.". Джерело: https://censor.net/ua/n3267632
Друга частина речення вирвана з контексту Мілованова)
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26.05.2021 16:18 Ответить
Народ, держите анекдот новый.
"На интеллектуальную дуэль Милованов пришел безоружным"
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26.05.2021 16:20 Ответить
Інтелектуальна дуель.. Дебіла і Людини буде цікаво і смішно)))
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26.05.2021 16:40 Ответить
Я б рекомендував не погоджуватись. У пана Бутусова кваліфікації у цій сфері немає, а Мілованов взагалі самозакоханий дурнуватий блазень.
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26.05.2021 16:22 Ответить
Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов / "Мы на грани экономического прорыва", - Милованов/ Рынок земли сделает украинцев (ещё) более счастливыми и богатыми, - Милованов./ Референдум - это большевизм. Милованов./ Источник откровений: Милованов рассказал, как курил марихуану. Зеленский мечтает сделать из украинцев миловановых: В опросе Зеленского включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса.
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26.05.2021 16:23 Ответить
Малайзійські штучки
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26.05.2021 16:26 Ответить
Милованов: Вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль - дебаты! ..

Господа, какое оружие выберут политик и журналист?

Я думаю, самое эфективное - говно!
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26.05.2021 16:26 Ответить
Кто политик? Милованов??? Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 6644 Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 6644 Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 6644
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26.05.2021 16:36 Ответить
Мілаванов і інтелект - речі несумісні .
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26.05.2021 16:30 Ответить
Стадіон!!! І на сцені, в прямому ефірі, Бутусов ставить Мілаванава рачки, і ...
Ну, "і" не буде, але буде веселіше, ніж на Кварталі-95.
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26.05.2021 16:31 Ответить
Какая дуэль с инвалидом на голову? Юрий, пощадите это недоразумение... Хотя, нет! Этого нужно сразу в дурку отправить...
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26.05.2021 16:35 Ответить
что милованов раздухарился... дуэли тут... А чтож как Беня его дебилом назвал, ни про какие дуэли не говорилось?)
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26.05.2021 16:45 Ответить
Че то я не понял на какую тему дебаты?
И при чем здесь инт дуэль к доказательствам взятки? Есть они или нет...
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26.05.2021 16:45 Ответить
Только на стадионе, Милодранов. Будь как ЗЕ, всрись как ЗЕ.
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26.05.2021 16:46 Ответить
Это будет избиение младенца.Бедный Бутусов. Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 6442
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26.05.2021 16:53 Ответить
На месте Бутусова я бы принял дуэль... На гранатах) Но Милованов - дебил, а шо с дебилов взять?
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26.05.2021 16:55 Ответить
Чел помоему в неадеквате...

И это работало министром ? )))

Мои поздравления Зе массе
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26.05.2021 16:59 Ответить
ігор Валерійович був правий, цей прищ, як русскоговорящій, навіть бабла "с....и" не може. Це ківва засекретив диссертацію, а це мілованов засекретив. дурень є дурень, що там говорити. Однак робота повинна називатись - економічні обгрунтування вирощування олійно-маслічних та конопляних культур на землях міністерства оборони.
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26.05.2021 17:01 Ответить
А Бутусов ему отвечает:

Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 7059
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26.05.2021 17:06 Ответить
Деьги получил от Укроборонпрома,-полуил, в НБУ - времен Гонтареврй работал, когда было банкотство банков, а их убытки покрывали за счет народа, работал ,он же не был против и подал в отставку, а продолжал получать не маленькую зарплату, далее работал министром экономики, вся работа заключалась побороть корупцию не эфективным управлением,гос. предприятиями , а продажей имущества населения, тоесть под видом инвестиций они чисто крали, используя власть,так если вы демократический либерал и эфекта нет от управления, а не вор то идти в отставку - э нет мы лучше знаем что нужно народу,- оставить его без средств существования,продав продав без согласия его имущество и после этого, кто то поверит, что США ему платили зарпоату за преподование в университете,а может это была легализация вознаграждения за подрывную деятельность в Украине. Какая интелектуальная дуэль, они же работают против людей.
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26.05.2021 17:09 Ответить
Милованов решил позориться часто и до конца.
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26.05.2021 17:28 Ответить
он-дебил,г-н милованов,чтоб вы понимали))
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26.05.2021 17:49 Ответить
малюська-секундант у дебила))
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26.05.2021 17:50 Ответить
Бутусов откажется. Непонятно, кстати,что ему мешало подать заявление в НАБУ сразу вместо этих разговоров? Ну и этот мой комментарий , конечно же традиционно будет удален модератором
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26.05.2021 17:51 Ответить
ща? треба буде подивитись на двох зебілів. Нехай і неповносправжніх, з різним відсотком зебілізму
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26.05.2021 17:52 Ответить
Интересен ответ Бутусова,съедет или как мужчина ответит за свои слова?
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26.05.2021 18:10 Ответить
Интересна сама дуэль...
Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 5905
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26.05.2021 18:21 Ответить
Пихва тинцы Путина ? 😂
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26.05.2021 19:33 Ответить
Дивно ... Горили на волі досить сумирні і неагресивні істоти. На відміну від шимпанзе та всяких там павіанів.
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26.05.2021 20:30 Ответить
Это от бокала шампанского.
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26.05.2021 20:35 Ответить
У Милованова карты крапленые. Бутусову - респект.
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26.05.2021 18:15 Ответить
Я думаю соперники достойные, почему бы и нет....
Сказав А нужно говорить и Б....
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26.05.2021 18:16 Ответить
Козломордый сгинь.
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26.05.2021 18:55 Ответить
Отойди от зеркала кончита) Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 4873
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27.05.2021 17:01 Ответить
милованова выгнали, потом взяли озвучивать тексты от власти на передачах, как шестёрку-советника, сейчас шестёрку пристроили.
они похожи ещё с одним кадром, малюськом денисссом.
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26.05.2021 18:19 Ответить
Милованов и интеллект - вещи не совместимые.
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26.05.2021 18:30 Ответить
Show must go on Стадион,так стадион. (с)
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26.05.2021 18:33 Ответить
уже дуэль видели интелектуального лоха с порохом
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26.05.2021 18:44 Ответить
лох останется с лохами а лохи так и будут лохами. Такова жизнь
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26.05.2021 19:50 Ответить
Мілованов і інтелект -не сумісні.
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26.05.2021 18:44 Ответить
Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 4253
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26.05.2021 18:55 Ответить
МИЛОВАНОВ ГАВКАЕТ ХОРОШО )))
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26.05.2021 19:07 Ответить
Как дебил может победить в дебатах здорового человека?
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26.05.2021 19:12 Ответить
Он мерзкий человек
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26.05.2021 20:31 Ответить
Дебил вызывает человека на интеллектуальную дуэль? Это как?
Безногий вызывает нормального пробежать стометровку?
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26.05.2021 19:14 Ответить
Да? Это про Милованова? Если так, то чего только его? Почему никого из "Укрборнпрома"?
Если имела место т.н. "взятка", то сразу вопрос: А Милованов единственный член наблюдательного совета? Или есть еще и другие, но все решения вдруг стали зависеть именно от Милованова и "взятку" всунули только ему? Или таки "Укроборонпром" с Миловановым поступил так, как и с остальными членами наблюдательного совета?
Или все это - обвинение во взятке филькина извиняюсь, Бутусова грамота?
А если ето наклеп будешь ли ты так же завзято говорить, что Бутусова надо швырнуть за решетку?
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26.05.2021 20:40 Ответить
И ЭТО управляет нашей экономикой?
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26.05.2021 19:23 Ответить
Думав повчитися в КШЕ. Але коли побачив, який клоун її очолює різко перехотілося.
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26.05.2021 19:33 Ответить
И ни куда-нибудь, а в глаз
Наводит дуло, ...

Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 9340
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26.05.2021 19:44 Ответить
Дебил Милованов может интеллектуально сражаться только с кандидатом наук Кивой😂
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26.05.2021 20:22 Ответить
что доктор Пи при Юще что это недорозумение при Зе два сапога пара
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26.05.2021 20:24 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·2 ч

Милованов вызвал на дуэль (интеллектуальную, но мы предлагаем на шпагах ) Бутусова. Государственный долг вырос за месяц на $1,2 миллиарда Предлагаем советнику по экономическим вопросам Милованову добровольно сделать харакири (признать что он что то не то советует)
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26.05.2021 20:29 Ответить
"Милованов вызывает на .."
- это был анонс новой серии про жаб и гадюк.
В предыдущей серии:

Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 7024
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26.05.2021 20:38 Ответить
Сей персонаж, Милованов - являет собой яркий пример эволюции. Эволюции наперсточников 90-х в наперсточников 2020-х. Достойную конкуренцию его киевской школе экономики может составить разве что киевский институт культуры "поплавок".Или еще есть претенденты?
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26.05.2021 20:46 Ответить
на інтелектуальну дуель? Мілованов? .....Мілованов -"Не приховую , що я - дебил". Це нижче плінтусу...інтелектуальна дуєль з дебилом)))
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26.05.2021 21:01 Ответить
только на стадіуме і только киву секундантом
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26.05.2021 21:35 Ответить
Логічним є таке - яка в Україні економіка - такий і Милованов. Тобто ніхто. Ні про що з ним і розмовляти
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26.05.2021 21:38 Ответить
Сочуствую Бутусову. Заплямкает его миловаша.
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26.05.2021 21:42 Ответить
З "дебілом" вступати в дискусію?
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26.05.2021 22:35 Ответить
А що таке =еропка= ?
Це - невід*ємна риса інтелектуальної дуелі ?
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27.05.2021 01:07 Ответить
всё правильно. пусть сразятся.
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27.05.2021 06:23 Ответить
"Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом!" (с) Твен.
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27.05.2021 09:55 Ответить
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