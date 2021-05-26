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Новини Політика України
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Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати

Президент Київської школи економіки (KSE), член наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов викликав головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова на інтелектуальну дуель через заяву журналіста про конфлікт інтересів під час отримання KSE замовлення від "Укроборонпрому" на 1,68 млн грн.

Про це Милованов написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Юрій Бутусов звинуватив мене в хабарі в 1,68 млн грн. Безпідставно. В старі часи за це викликали на дуель і стрілялись. Сьогодні часи вегетаріанські і тому я викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати (за правилами дзеркальними до правил дуелей 19го сторіччя). Якщо виграє Бутусов, ми разом ідемо в НАБУ. Він пише заяву, а я даю свідчення. Якщо хабаря немає і Бутусов програє дуель (а я впевнений що так і буде, бо правда за мною), то Бутусов на камери віджимається від полу (чисто без малювання) 20 разів і голосно говорить "Я крикуха і еропка"", - заявив Милованов.

Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати 01

Нагадаємо, за день до того, як президент Зеленський ввів до складу наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова, який є президентом "Київської школи економіки", "Укроборонпром" замовив у "Київської школи економіки" дослідження за 1,7 млн ​​грн на неназвану тему. Закупівлю провели без проведення аукціону.

Сам Милованов заявив, що це не є корупцією.

На думку головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Київська школа економіки", президентом якої є Тимофій Милованов, отримала хабар в 1,68 мільйона гривень від "Укроборонпрому" в день призначення Милованова членом Наглядової ради "Укроборонпрому".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+63
Милованов: Вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль - дебаты - Цензор.НЕТ 1310
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26.05.2021 15:41
+47
Я ставлю на Бутусова. Милованов: Вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль - дебаты - Цензор.НЕТ 8857
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26.05.2021 15:42
+47
****, ну, от звідки зесрань назбирала стільки дебілів ??? Милованов: Вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль - дебаты - Цензор.НЕТ 9758
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26.05.2021 15:53
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Через три года, будешь в тюряге отжиматься.
Если повезет, возможно раньше.
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26.05.2021 16:02 Відповісти
Краще б Ківу визвав на інтелект дуель....програв би під чисту...Він тепер же професор чи хто там
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26.05.2021 16:03 Відповісти
какой-бы фигни не выдумать, лишь бы в СУД не попасть.
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26.05.2021 16:04 Відповісти
Как ДЕБИЛ может вызывать на ИНТЕЛЕКТУАЛЬНУЮ дуэль. Это же взаимоисключающие понятия.
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26.05.2021 16:07 Відповісти
Вызвать на дуэль - это типа задать врпрос, как одному депутатскому пи--ру,- когда началась вторая мировая война на что он отвеитил 22июня 1941года Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 2646
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26.05.2021 16:08 Відповісти
шта?
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26.05.2021 16:19 Відповісти
хна!
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26.05.2021 19:54 Відповісти
Не правильный ответ. Того гомосексуалиста по имени Царев Роман Скрипин поправил по поводу волынской резни и спросил когда началась 2МВ?
В ответ прозвучало "шта?"
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26.05.2021 20:28 Відповісти
ааааааааааааааааааааа....
он воно що...
Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 1487
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27.05.2021 06:05 Відповісти
Нормальна людина, перед тим, як спілкуватись на людях з Міловановим, має подивитись вчорашню перепалку Тімошенко і Мілованова на ictv
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26.05.2021 16:13 Відповісти
Милованов - моральний кілер будь якого політика, або журналіста, що хоче довести свою думку. Перебиває, займається демогогією, не дає висловитись, фактично вбиває у глядачів час, щоб дізнатись справжню природу речей.
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26.05.2021 16:19 Відповісти
Ну хто сперечатиметься, що пів-шостого є клоун і привів до влади таких самих клоунів?
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26.05.2021 16:42 Відповісти
В комментах куча ботов атакуют Тимошенко и защищают утырка Милованова.
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26.05.2021 18:47 Відповісти
Дебил. какие дебаты? Вали . давай. ублюдок. По твоей роже видно. что мозгов там нет. Угробили страну.
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26.05.2021 16:14 Відповісти
Оце дебіл.Допердиться до того,що Ситник вимушено справу відкриє.
Хоча таке лайно зараз на кожному кроці...
Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 6529

Аналогічний злочин:

"Знайомтесь: "нова айдентика" (такі "кейси" називати можна тільки по-модному) Шевченківської премії.

Ліпили це рік - з березня 2020-го, власне "новий бренд" - 2 місяці. За цілком скромні гроші: 1,15 млн.грн. (дані система електронних закупівель Prozorro). Це більше, ніж розмір щорічних виплат усім лауреатам премії.

У тендері брав участь єдиний учасник - ТОВ ISD group. Він же, як не дивно, і переміг. Замовником стало спеціально створене Мінкультом державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України».

Загалом 1,15 млн освоювали так: "на розробку нової концепції" - 539 тис. гривень, "на створення нової айдентики" - 292 тис. гривень, "на розробку маркетингової стратегії" - 317 тис. гривень. При цьому прописані в проєкті роботи повністю або частково дублюють функції, які покладені на підрозділи самого міністерства (дані ЛБ.уа за березень минулого року, коли оця вся "айдентика" тільки закладалась в бюджет)."https://www.facebook.com/alex.golobuckij/posts/1223593228089306
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26.05.2021 16:15 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові.
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26.05.2021 16:23 Відповісти
Хрен тебе - "хоть поржём" Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 3798
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26.05.2021 17:21 Відповісти
Мавпи з ЗЕленого шапіто продовжують відверто насміхатися з України та українців.
"Украіна напамінаєт мнє порнаактрісу" було лише однією з перших спроб. Тоді це ще можна було списати на "свободу самовираження" приватної компанії клоунів. А зараз це набуло іншого масштабу, робиться вже державним коштом та на замовлення державних інституцій, які захопили прокремлівські мавпи.
Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 2759
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26.05.2021 18:00 Відповісти
Дивно, що цей "борзий дуелянт" не кидав виклик Бені, бо "...В старі часи за це викликали на дуель і стрілялись.". Джерело: https://censor.net/ua/n3267632
Друга частина речення вирвана з контексту Мілованова)
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26.05.2021 16:18 Відповісти
Народ, держите анекдот новый.
"На интеллектуальную дуэль Милованов пришел безоружным"
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26.05.2021 16:20 Відповісти
Інтелектуальна дуель.. Дебіла і Людини буде цікаво і смішно)))
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26.05.2021 16:40 Відповісти
Я б рекомендував не погоджуватись. У пана Бутусова кваліфікації у цій сфері немає, а Мілованов взагалі самозакоханий дурнуватий блазень.
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26.05.2021 16:22 Відповісти
Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов / "Мы на грани экономического прорыва", - Милованов/ Рынок земли сделает украинцев (ещё) более счастливыми и богатыми, - Милованов./ Референдум - это большевизм. Милованов./ Источник откровений: Милованов рассказал, как курил марихуану. Зеленский мечтает сделать из украинцев миловановых: В опросе Зеленского включат вопросы, интересующие молодежь, среди них легализация каннабиса.
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26.05.2021 16:23 Відповісти
Малайзійські штучки
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26.05.2021 16:26 Відповісти
Милованов: Вызываю Бутусова на интеллектуальную дуэль - дебаты! ..

Господа, какое оружие выберут политик и журналист?

Я думаю, самое эфективное - говно!
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26.05.2021 16:26 Відповісти
Кто политик? Милованов??? Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 6644 Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 6644 Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 6644
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26.05.2021 16:36 Відповісти
Мілаванов і інтелект - речі несумісні .
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26.05.2021 16:30 Відповісти
Стадіон!!! І на сцені, в прямому ефірі, Бутусов ставить Мілаванава рачки, і ...
Ну, "і" не буде, але буде веселіше, ніж на Кварталі-95.
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26.05.2021 16:31 Відповісти
Какая дуэль с инвалидом на голову? Юрий, пощадите это недоразумение... Хотя, нет! Этого нужно сразу в дурку отправить...
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26.05.2021 16:35 Відповісти
что милованов раздухарился... дуэли тут... А чтож как Беня его дебилом назвал, ни про какие дуэли не говорилось?)
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26.05.2021 16:45 Відповісти
Че то я не понял на какую тему дебаты?
И при чем здесь инт дуэль к доказательствам взятки? Есть они или нет...
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26.05.2021 16:45 Відповісти
Только на стадионе, Милодранов. Будь как ЗЕ, всрись как ЗЕ.
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26.05.2021 16:46 Відповісти
Это будет избиение младенца.Бедный Бутусов. Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 6442
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26.05.2021 16:53 Відповісти
На месте Бутусова я бы принял дуэль... На гранатах) Но Милованов - дебил, а шо с дебилов взять?
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26.05.2021 16:55 Відповісти
Чел помоему в неадеквате...

И это работало министром ? )))

Мои поздравления Зе массе
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26.05.2021 16:59 Відповісти
ігор Валерійович був правий, цей прищ, як русскоговорящій, навіть бабла "с....и" не може. Це ківва засекретив диссертацію, а це мілованов засекретив. дурень є дурень, що там говорити. Однак робота повинна називатись - економічні обгрунтування вирощування олійно-маслічних та конопляних культур на землях міністерства оборони.
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26.05.2021 17:01 Відповісти
А Бутусов ему отвечает:

Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 7059
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26.05.2021 17:06 Відповісти
Деьги получил от Укроборонпрома,-полуил, в НБУ - времен Гонтареврй работал, когда было банкотство банков, а их убытки покрывали за счет народа, работал ,он же не был против и подал в отставку, а продолжал получать не маленькую зарплату, далее работал министром экономики, вся работа заключалась побороть корупцию не эфективным управлением,гос. предприятиями , а продажей имущества населения, тоесть под видом инвестиций они чисто крали, используя власть,так если вы демократический либерал и эфекта нет от управления, а не вор то идти в отставку - э нет мы лучше знаем что нужно народу,- оставить его без средств существования,продав продав без согласия его имущество и после этого, кто то поверит, что США ему платили зарпоату за преподование в университете,а может это была легализация вознаграждения за подрывную деятельность в Украине. Какая интелектуальная дуэль, они же работают против людей.
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26.05.2021 17:09 Відповісти
Милованов решил позориться часто и до конца.
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26.05.2021 17:28 Відповісти
он-дебил,г-н милованов,чтоб вы понимали))
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26.05.2021 17:49 Відповісти
малюська-секундант у дебила))
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26.05.2021 17:50 Відповісти
Бутусов откажется. Непонятно, кстати,что ему мешало подать заявление в НАБУ сразу вместо этих разговоров? Ну и этот мой комментарий , конечно же традиционно будет удален модератором
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26.05.2021 17:51 Відповісти
ща? треба буде подивитись на двох зебілів. Нехай і неповносправжніх, з різним відсотком зебілізму
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26.05.2021 17:52 Відповісти
Интересен ответ Бутусова,съедет или как мужчина ответит за свои слова?
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26.05.2021 18:10 Відповісти
Интересна сама дуэль...
Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 5905
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26.05.2021 18:21 Відповісти
Пихва тинцы Путина ? 😂
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26.05.2021 19:33 Відповісти
Дивно ... Горили на волі досить сумирні і неагресивні істоти. На відміну від шимпанзе та всяких там павіанів.
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26.05.2021 20:30 Відповісти
Это от бокала шампанского.
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26.05.2021 20:35 Відповісти
У Милованова карты крапленые. Бутусову - респект.
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26.05.2021 18:15 Відповісти
Я думаю соперники достойные, почему бы и нет....
Сказав А нужно говорить и Б....
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26.05.2021 18:16 Відповісти
Козломордый сгинь.
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26.05.2021 18:55 Відповісти
Отойди от зеркала кончита) Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 4873
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27.05.2021 17:01 Відповісти
милованова выгнали, потом взяли озвучивать тексты от власти на передачах, как шестёрку-советника, сейчас шестёрку пристроили.
они похожи ещё с одним кадром, малюськом денисссом.
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26.05.2021 18:19 Відповісти
Милованов и интеллект - вещи не совместимые.
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26.05.2021 18:30 Відповісти
Show must go on Стадион,так стадион. (с)
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26.05.2021 18:33 Відповісти
уже дуэль видели интелектуального лоха с порохом
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26.05.2021 18:44 Відповісти
лох останется с лохами а лохи так и будут лохами. Такова жизнь
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26.05.2021 19:50 Відповісти
Мілованов і інтелект -не сумісні.
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26.05.2021 18:44 Відповісти
Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 4253
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26.05.2021 18:55 Відповісти
МИЛОВАНОВ ГАВКАЕТ ХОРОШО )))
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26.05.2021 19:07 Відповісти
Как дебил может победить в дебатах здорового человека?
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26.05.2021 19:12 Відповісти
Он мерзкий человек
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26.05.2021 20:31 Відповісти
Дебил вызывает человека на интеллектуальную дуэль? Это как?
Безногий вызывает нормального пробежать стометровку?
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26.05.2021 19:14 Відповісти
Да? Это про Милованова? Если так, то чего только его? Почему никого из "Укрборнпрома"?
Если имела место т.н. "взятка", то сразу вопрос: А Милованов единственный член наблюдательного совета? Или есть еще и другие, но все решения вдруг стали зависеть именно от Милованова и "взятку" всунули только ему? Или таки "Укроборонпром" с Миловановым поступил так, как и с остальными членами наблюдательного совета?
Или все это - обвинение во взятке филькина извиняюсь, Бутусова грамота?
А если ето наклеп будешь ли ты так же завзято говорить, что Бутусова надо швырнуть за решетку?
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26.05.2021 20:40 Відповісти
И ЭТО управляет нашей экономикой?
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26.05.2021 19:23 Відповісти
Думав повчитися в КШЕ. Але коли побачив, який клоун її очолює різко перехотілося.
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26.05.2021 19:33 Відповісти
И ни куда-нибудь, а в глаз
Наводит дуло, ...

Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 9340
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26.05.2021 19:44 Відповісти
Дебил Милованов может интеллектуально сражаться только с кандидатом наук Кивой😂
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26.05.2021 20:22 Відповісти
что доктор Пи при Юще что это недорозумение при Зе два сапога пара
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26.05.2021 20:24 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·2 ч

Милованов вызвал на дуэль (интеллектуальную, но мы предлагаем на шпагах ) Бутусова. Государственный долг вырос за месяц на $1,2 миллиарда Предлагаем советнику по экономическим вопросам Милованову добровольно сделать харакири (признать что он что то не то советует)
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26.05.2021 20:29 Відповісти
"Милованов вызывает на .."
- это был анонс новой серии про жаб и гадюк.
В предыдущей серии:

Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати - Цензор.НЕТ 7024
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26.05.2021 20:38 Відповісти
Сей персонаж, Милованов - являет собой яркий пример эволюции. Эволюции наперсточников 90-х в наперсточников 2020-х. Достойную конкуренцию его киевской школе экономики может составить разве что киевский институт культуры "поплавок".Или еще есть претенденты?
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26.05.2021 20:46 Відповісти
на інтелектуальну дуель? Мілованов? .....Мілованов -"Не приховую , що я - дебил". Це нижче плінтусу...інтелектуальна дуєль з дебилом)))
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26.05.2021 21:01 Відповісти
только на стадіуме і только киву секундантом
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26.05.2021 21:35 Відповісти
Логічним є таке - яка в Україні економіка - такий і Милованов. Тобто ніхто. Ні про що з ним і розмовляти
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26.05.2021 21:38 Відповісти
Сочуствую Бутусову. Заплямкает его миловаша.
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26.05.2021 21:42 Відповісти
З "дебілом" вступати в дискусію?
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26.05.2021 22:35 Відповісти
А що таке =еропка= ?
Це - невід*ємна риса інтелектуальної дуелі ?
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27.05.2021 01:07 Відповісти
всё правильно. пусть сразятся.
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27.05.2021 06:23 Відповісти
"Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом!" (с) Твен.
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27.05.2021 09:55 Відповісти
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