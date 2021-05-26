Милованов: Викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати
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Президент Київської школи економіки (KSE), член наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов викликав головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова на інтелектуальну дуель через заяву журналіста про конфлікт інтересів під час отримання KSE замовлення від "Укроборонпрому" на 1,68 млн грн.
Про це Милованов написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Юрій Бутусов звинуватив мене в хабарі в 1,68 млн грн. Безпідставно. В старі часи за це викликали на дуель і стрілялись. Сьогодні часи вегетаріанські і тому я викликаю Бутусова на інтелектуальну дуель - дебати (за правилами дзеркальними до правил дуелей 19го сторіччя). Якщо виграє Бутусов, ми разом ідемо в НАБУ. Він пише заяву, а я даю свідчення. Якщо хабаря немає і Бутусов програє дуель (а я впевнений що так і буде, бо правда за мною), то Бутусов на камери віджимається від полу (чисто без малювання) 20 разів і голосно говорить "Я крикуха і еропка"", - заявив Милованов.
Нагадаємо, за день до того, як президент Зеленський ввів до складу наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофія Милованова, який є президентом "Київської школи економіки", "Укроборонпром" замовив у "Київської школи економіки" дослідження за 1,7 млн грн на неназвану тему. Закупівлю провели без проведення аукціону.
Сам Милованов заявив, що це не є корупцією.
На думку головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Київська школа економіки", президентом якої є Тимофій Милованов, отримала хабар в 1,68 мільйона гривень від "Укроборонпрому" в день призначення Милованова членом Наглядової ради "Укроборонпрому".
Будь ласка, зачекайте...
Если повезет, возможно раньше.
В ответ прозвучало "шта?"
он воно що...
Хоча таке лайно зараз на кожному кроці...
Аналогічний злочин:
"Знайомтесь: "нова айдентика" (такі "кейси" називати можна тільки по-модному) Шевченківської премії.
Ліпили це рік - з березня 2020-го, власне "новий бренд" - 2 місяці. За цілком скромні гроші: 1,15 млн.грн. (дані система електронних закупівель Prozorro). Це більше, ніж розмір щорічних виплат усім лауреатам премії.
У тендері брав участь єдиний учасник - ТОВ ISD group. Він же, як не дивно, і переміг. Замовником стало спеціально створене Мінкультом державне підприємство «Центр захисту інформаційного простору України».
Загалом 1,15 млн освоювали так: "на розробку нової концепції" - 539 тис. гривень, "на створення нової айдентики" - 292 тис. гривень, "на розробку маркетингової стратегії" - 317 тис. гривень. При цьому прописані в проєкті роботи повністю або частково дублюють функції, які покладені на підрозділи самого міністерства (дані ЛБ.уа за березень минулого року, коли оця вся "айдентика" тільки закладалась в бюджет)."https://www.facebook.com/alex.golobuckij/posts/1223593228089306
"Украіна напамінаєт мнє порнаактрісу" було лише однією з перших спроб. Тоді це ще можна було списати на "свободу самовираження" приватної компанії клоунів. А зараз це набуло іншого масштабу, робиться вже державним коштом та на замовлення державних інституцій, які захопили прокремлівські мавпи.
Друга частина речення вирвана з контексту Мілованова)
"На интеллектуальную дуэль Милованов пришел безоружным"
Господа, какое оружие выберут политик и журналист?
Я думаю, самое эфективное - говно!
Ну, "і" не буде, але буде веселіше, ніж на Кварталі-95.
И при чем здесь инт дуэль к доказательствам взятки? Есть они или нет...
И это работало министром ? )))
Мои поздравления Зе массе
Сказав А нужно говорить и Б....
они похожи ещё с одним кадром, малюськом денисссом.
Безногий вызывает нормального пробежать стометровку?
Если имела место т.н. "взятка", то сразу вопрос: А Милованов единственный член наблюдательного совета? Или есть еще и другие, но все решения вдруг стали зависеть именно от Милованова и "взятку" всунули только ему? Или таки "Укроборонпром" с Миловановым поступил так, как и с остальными членами наблюдательного совета?
Или все это - обвинение во взятке
филькинаизвиняюсь, Бутусова грамота?
А если ето наклеп будешь ли ты так же завзято говорить, что Бутусова надо швырнуть за решетку?
Наводит дуло, ...
tZE inform
@tZEinform
·2 ч
Милованов вызвал на дуэль (интеллектуальную, но мы предлагаем на шпагах ) Бутусова. Государственный долг вырос за месяц на $1,2 миллиарда Предлагаем советнику по экономическим вопросам Милованову добровольно сделать харакири (признать что он что то не то советует)
- это был анонс новой серии про жаб и гадюк.
В предыдущей серии:
Це - невід*ємна риса інтелектуальної дуелі ?