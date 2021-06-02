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Эксплуатация украинской ГТС обходится в $1 миллиард в год, - оператор

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Эксплуатация украинской ГТС обходится в $1 миллиард в год, - оператор

Эксплуатация украинской газотранспортной системы (ГТС) требует значительных средств - около 1 млрд долл. в год.

Об этом сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Украинская ГТС - это очень сложная, мощная и уникальная инфраструктура, которая требует значительных средств на ежедневную эксплуатацию. Примерно 1 млрд долларов в год", - написал Макогон.

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Он добавил, что без наличия долгосрочного транзитного контракта на условиях "качай или плати" поддержка такой инфраструктуры становится экономически нецелесообразной.

"Поэтому напоминаем, что транзитные мощности украинской ГТС можно свободно забронировать на следующие 15 лет на ежегодном аукционе, который состоится уже 5 июля. Приглашаем к участию", - написал глава "Оператора ГТС".
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Топ комментарии
+4
поддержка такой инфраструктуры становится экономически нецелесообразной

это он намекает что пора бензорезы готовить и на металлолом
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02.06.2021 12:04
+2
Почему не 2 миллиарда?
Откуда эта цифра взялась? Уверен -- с потолка.
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02.06.2021 12:28
+2
Себе на премии
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02.06.2021 12:47
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а прибыли сколько?
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02.06.2021 12:01 Ответить
убытки государству, прибыль своим фирмам...
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02.06.2021 12:41 Ответить
Чистая прибыль ГТС Украины за прошлый год около 750 млн.долларов.
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02.06.2021 12:51 Ответить
это для зебилов - зачем зеленые будут продавать трубу))
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02.06.2021 12:01 Ответить
поддержка такой инфраструктуры становится экономически нецелесообразной

это он намекает что пора бензорезы готовить и на металлолом
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02.06.2021 12:04 Ответить
Неверю, зебилы как всегда врут
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02.06.2021 12:14 Ответить
Тю, то по команді ВАЗеленського ж були відкликані міжнародні позови проти "грязьпрому" саме ради цього.
"- По условиям этого контракта «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа в 2020-2024 годах, из них 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в четыре последующие годы. "
-
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02.06.2021 12:24 Ответить
слил всё
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02.06.2021 13:08 Ответить
Почему не 2 миллиарда?
Откуда эта цифра взялась? Уверен -- с потолка.
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02.06.2021 12:28 Ответить
Себе на премии
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02.06.2021 12:47 Ответить
Треба продати на металолом ту "трубу" і на виручені копійки збудувати найбільший у Світі пам'ятник змученому та зубожілому наріду, що героїчно просирає свою країну.
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02.06.2021 14:03 Ответить
 
 