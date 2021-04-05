РУС
"Газпром" сокращает транзит газа через Украину, - Оператор ГТС

Постепенно "Газпром" уменьшает транзит газа через Украину.

Об этом написал в Facebook глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ.

"После запуска Турецкого Потока -1 и 2 транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины в новые газопроводы. А с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через Турецкий Поток-2. Сейчас по южному направлению через Украину транзит выполняется только для потребителей Молдовы. Если будет завершено продолжение Турецкого Потока через Болгарию и Сербию, то "Газпром" переведет и транзит в Венгрию тоже через Турецкий Поток-2. Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 млрд м3 транзита ежегодно. Очень важно не допустить завершения строительства Северного Потока-2. Транзит газа через Украину - это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины", - заявил Макогон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" достраивают аварийные судна - малейшие погрешности могут привести к техногенной катастрофе, - разведка. ФОТОрепортаж

+16
расея уже давно использует ресурсы(газ-нефть) в гибридной войне, пора бы уже перестать надеятся на прибыль в этой отрасли.......
05.04.2021 08:53 Ответить
+9
А ишак муделя на пляже греет. Полномасштабному вторжению предшествует сокращение до минимума транзита газа.
05.04.2021 09:01 Ответить
+8
Взагалі то на вулиці весна і зменшення транзиту відбувається в цю пору щорічно.
05.04.2021 08:57 Ответить
Хорошо если это так, но очень вероятно другая причина.
05.04.2021 09:04 Ответить
причина в том что им не нужен срузький газ, есть газ с Азербайджана и СПГ которого для теплого периода в году хватает
представь какая себестоимость транзита газа с Ямала через болота, вечную мерзлоту, горы, морем 1000 км без единой газоподкачивающей станции
05.04.2021 09:15 Ответить
Тогда обоснуй СП-2.Включаем фантазии
05.04.2021 09:19 Ответить
что именно тебе обосновать?
05.04.2021 09:21 Ответить
Целесообразность постройки СП-2 ! Ведь """""им не нужен срузький газ, есть газ с Азербайджана и СПГ которого для теплого периода в году хватает """""
05.04.2021 09:25 Ответить
газ сп2 и азербайджанский газ - это 2 разных полюса европы...они сгорают, не соприкоснувшись
05.04.2021 09:43 Ответить
Газ ,что шел через Украину пойдет по СП. Какого ты приплел сюда Азербайджан ?
05.04.2021 09:49 Ответить
не-е, это ты приплетал...
но, вижу, что мне удалось тебе объяснить всю беспочвенность твоих переплетений
05.04.2021 09:55 Ответить
При любых раскладах мощности этих газопроводов превышают любые заявки на газ. Зачем тратить 12 000 000 000 бакинских ? Насолить Украине ? Слишком дорогая соль для таких мелких задач.
05.04.2021 09:29 Ответить
а к кацапам логика не применима.
05.04.2021 10:31 Ответить
Да, тут другая цена вопроса.
05.04.2021 12:31 Ответить
Ну тут просто всё,такая немецкосрусская много ходов очка,немцы больше для своих гзосховыщ строит этот сраный поток,чтоб потом перепродавать во Францию,Бельгию и др..
05.04.2021 14:53 Ответить
"Газпром" скорочує транзит газу через Україну, - Оператор ГТС - Цензор.НЕТ 7952
05.04.2021 09:32 Ответить
Після прийняття закону про вищість законів РФ над міжнародним правом - поставила себе в пікантне становище.... тобто - як суб'єкт міжнародного права перестала існувати?

-Чи може після цього РФ засідати в Радбезі ООН, яка заснована на принципах міжнародного права, яка ним керується в своїй діяльності, яка є продуцентом права? - відповідь очевидна, як і наслідки... і однозначна - НІ!

-Чи може після цього РФ мати хоча б право вирішального голосу та право вето на рішення Радбезу ООН? - Ні!
-Чому й досі рішення Радбезу ООН - не можуть вступити в законну силу без "добро" РФ?
-Чи може і чи МАЄ після цього РФ права законодавчої ініціативи в РБ ООН , якщо не визнає саме міжнародне право? -сумнівно.
-Чому тоді рішення Радбезу ООН прийняті за участі РФ мають бути обов'язковими для всіх держав, окрім РФ?
-Росія є правонаступницею срср лише на його матеріальні активи... (навіть права на НЕматеріальні активи - ми не передавали) Але тим більше - республіки не передавали РФ свої суверенні міжнародні права... Бо, якщо розцінювати інакше - тоді РФ може придушувати опір суверенних республік, як вона придушувала опір в суб'єктах РФ - Чечні, чи на Далекому Сході, наприклад... Чи може РФ вважати нині суверенні держави ( республіки бувшого срср) зонами свого впливу? - НІ і ше раз ні!

Чому міжнародна спільнота мириться з цим і не виправить як старих, так і допущених нових помилок з РФ?

Чому наше МЗС не ініціює змін в рамках ООН - я уже й не кажу, бо мало того, що вони холуї РФ, але я й не впевнений, що до них дійшло написане мною, що вони здатні його взагалі второпати...
05.04.2021 09:32 Ответить
Військова загроза для України яку НІХТО не враховує... - Білорусія....

-Контроль за всією територією Білорусі вже взяла росія...

-Контроль за всіма кордонами Білорусі взяла росія...
-в Білорусі посилене мілітарне групування російської техніки і військових ...
-Повний контроль за збройними силами Білорусі та силовиками - за росією..
-Контроль за засобами інформації Білорусі, окрім Луки, здійснює штат російських дикторів та редакторів... (Недавно ж показували, як народ України голодує і копається в смітниках)
-ВС БІЛОРУСІ ВИРІШИЛИ ПЕРЕЙНЯТИ ДОСВІД ВЕДЕННЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ У ​​РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ. Для Чого і проти Кого?
-Час сидіння Луки в президентському кріслі визначає нині Путін - своєю підтримкою...
-І Лукашенко прекрасно розуміє своє положення і вже погоджується й на глибшу інтеграцію з росією...

І якщо Путін накаже Луці - "хочеш сидіти в кріслі президента Білорусі - ось тобі завдання -взяти північний захід України, вперед!!!! А я, як член "єдиної держави", контроль за внутрішньою ситуацією в Білорусі- візьму на себе. Своїх протестантів (в росії) ... я ж вмію тримати в руках..

Бо сам Путін після заяв Байдена - подумає, перш ніж розпочинати повномасштабну агресію...

А так, скаже світу: "- при чому там я, Білорусія ж напала, а не росія. Білорусія суверенна держава, суб'єкт міжнародного права, член ООН - з нею і розбирайтесь.... А Лукашенко... ви ж знаєте, який він строптивий - він і мене не слухає..."

Звичайно ж перед цим, за класикою жанру, слід буде спровокувати конфлікт на українсько-білоруському кордоні зі звинуваченням в ньому України...

Я пишу цей текст, бо Хомчак недавно досить легковажно заявив, що удару росії зі сторони Білорусії не очікує...

Але нам слід бути готовим і до такої тактики Путіна...
05.04.2021 09:34 Ответить
дійсно, право голосу в радбезі має бути за колективом всих 15 республік одноголосно...
і росії доведеться шукати підходів до інших 14-ти
05.04.2021 09:40 Ответить
Це все зрозуміло, і Європа це все добре розуміє, але вони тупо бояться кацапню і іпанутого Путена тому і такі беззубi та мляві, як член у 90 річного дідуся, щодо санкцій і навіть висловлювань в сторону Козлостана
05.04.2021 09:42 Ответить
Не бояться вони Росію, вона ім пох як і Україна. Вони в НАТО. Це як в селі, на другому кінці вулиці один сусід зайо,,,є другого, паркан йому на два метри свій поставив. Всьому селу по цимбалах що у них там за справи, от така історія і з Україною.
05.04.2021 09:53 Ответить
Повірте мені, бояться ще й як, навіть такий простий приклад - коли кацап тут нап'ється і починає безпредельнiчати то щоб його забрати до вiддлення , приїжджає 4 авто поліції (як то ще БТР не присилають на такі випадки ?!!?) за п'яним німцем вистачає однієї автiвки. І взагалі американці (основа НАТО) далеко а Козлостан близько, з непередбачуваним ідіотом путеним і нуклеарною зброєю
05.04.2021 10:13 Ответить
глупые вопросы. Логика сразу становится понятной, если вспомнить ЯО. Ну и взносы.
05.04.2021 12:34 Ответить
Давным давно, ще за часів Кучми та Ющенка, в Зеркало Недели была целая серия аналитических публикаций, глубоких, профессиональных, которые доказывали, что Украине лучше отказать от московской газовой иглы, т.е трубы. Пусть уменьшают транзит, мы горючими слезами плакать не будет, тем более на коммунальных рядовых граждан все эти транзиты и Сев. потоки никакого реального впливу не оказывают.
05.04.2021 08:59 Ответить
Дело не только в деньгах и об этом уже разжевывали неоднократно.
05.04.2021 09:02 Ответить
Очень важно не допустить завершения строительства Северного Потока-2 - пишет сергей макогон...

пора украине проводить свою политику противостояний российским энергоносителям в европе....
россия этим занимается и в ливии, и в сирии, и в восточном афганистане, и на севере нигерии, и у берегов сомали и нигерии
с незаконными методами нельзя бороться законным путем...
удивляет, почему до сих пор "балтийские и черноморские пираты" еще не повредили эти газопроводы?...
черноморские трубы - они глубоко и их ремонт затруднен
05.04.2021 09:50 Ответить
И даже совсем не в деньгах. Прибыль трубы приносят околонулевую. И дохода - пару процентов ВВП. Как только через трубы перестанет идти газ, на следующий день на города Украины посыплются бомбы и ракеты.
05.04.2021 14:40 Ответить
К Оманским и Эмиратским инвестициям, добавляет Катарские...
05.04.2021 09:03 Ответить
все хуже. Экспорт нашего продовольствия. Все суки зеленые продают. Потому и цены в Украине на жратву ростут каждый день. Только одна картинка и только по сонячнековому маслу
"Газпром" скорочує транзит газу через Україну, - Оператор ГТС - Цензор.НЕТ 3240
05.04.2021 09:09 Ответить
Экспортные котировки на сырое подсолнечное масло из Украины выросли до уровня в $1300 за тонну FOB, что стало новым 4-летним максимумом.
05.04.2021 09:10 Ответить
кацапов труба и сдерживает, как только достроят сп2 сразу будет грозный 2.
05.04.2021 09:18 Ответить
Прочти внизу комент " простачка" под ником "та то таке" и без матов (постарайся). скажи ,как такое возможно?
05.04.2021 09:34 Ответить
Зе такой же полководец, как и президент. По-этому пусть лучше бреет яйца подальше от Украины. Без него разберемся.
05.04.2021 09:40 Ответить
А окружение какое он собрал вокруг себя. Дело в том , что ,к сожалению , без преза и главкома будет сверхсложно. Он у нас гамно ,но легитимное.
05.04.2021 09:45 Ответить
весна пришла. потребление сократилось. Были бы у Зеленского и Коболева мозги, могли нагнуть Расею по ее же принципу - "Качай или плати"
"Газпром" скорочує транзит газу через Україну, - Оператор ГТС - Цензор.НЕТ 225
05.04.2021 09:04 Ответить
О чем ты говоришь ?,писькограй сделал все что бы никаких исков к паРаше не было. Повторюсь ,но я предполагаю сокращение транзита не только сезонное , труба своеобразный предохранитель от полномасштабной войны. Зачем строится СП-2 ? Экономически она убыточна. Похоже на пороге полномасштабная война.
05.04.2021 09:16 Ответить
без всяких сумнівів.
05.04.2021 09:22 Ответить
А вот некоторые ,я вижу, этого не понимают. Сомневаются.
05.04.2021 09:31 Ответить
Стоп, секунду, так это зрада чи перемога? Добивались же, что с врагом никаких отношений, в том числе и гешефтных. Вот и добились. Интересно другое - "Если будет завершено продолжение Турецкого Потока через Болгарию и Сербию, то "Газпром" переведет и транзит в Венгрию тоже через Турецкий Поток-2". А как же великий друзяка всея крымско-татар и вообще Украины г-н Эрдоган? А что скажет товарищ Алиев?
05.04.2021 09:33 Ответить
Ты на чью мельницу воду льешь ? Или у Гебельса учился?
05.04.2021 09:39 Ответить
При чем здесь "мельница", умник? Больше всего нам вредит замыливание реальной ситуации псевдопатриотами. Наслушался уже, упирёд, с шашками на кацапов, парад на красной площади... Главное, правильно, правдиво оценивать ситуацию и из этого делать выводы и принимать решения. А начать с принятия того, что Украина нужна только украинцам и никому больше, нужно комплексно защищать свои интересы, а не стоя на коленях в ожидании подачек и призрачных санкций, разворовывать государство, как это делает наша правящая "ылита".
05.04.2021 10:54 Ответить
Хіба це погано, що роль України, як посібника окупанта, зменшується ?
05.04.2021 09:27 Ответить
та "то таке.",пи..дуєщ на..й у спам.
05.04.2021 09:33 Ответить
расея заключила контракты на поставку газа в Европу, что будет с расеей если сейчас перекрыть трубу? будет неустойка и куча штрафов, вопрос к тебе что будет в Украине после достройки СП2?
05.04.2021 09:44 Ответить
Які нах контракти коли війна?
05.04.2021 09:46 Ответить
Ты дурак ? Контракты параши с ЕС !!!!!!!
05.04.2021 09:51 Ответить
І шо?
05.04.2021 09:53 Ответить
Хіба в СРСР не були контрактів з Німеччиною, коли почалась Друга Світова?
05.04.2021 09:49 Ответить
объясню простым языком, пока будет работать труба у рассее нет возможности напасть с трех сторон на нашу страну, а именно с Крыма с Беларуси и с гетто дыныры понимаешь? как только кацапы перекроют газ у них будут полностью развязаны руки и доказательство этому сегодня предоставили американцы, речь идёт о развёртывании полевых госпиталей на границе понимаешь? какой дурак разворачивает больницы во время учений??? напряги свой мозг.
05.04.2021 10:04 Ответить
Дятел, расея давно вже напала на нас.
05.04.2021 11:05 Ответить
баран она на твой мозг напала.
05.04.2021 11:45 Ответить
Извини ,но ты или сверхпростой или враг Украины.
05.04.2021 09:32 Ответить
Цікаво, міг би Сталін продовжувати постачати ешелонами Гітлеру руду і вугілля в 1942 році?
05.04.2021 09:45 Ответить
Я вже 20 років чекаю звільнення нас від газової залежності. Ця клята пуповина, годівничка ************ і створила з нас деградовану теріторію. Легкі гроші завжди розбещують і не дають розвиватися.
05.04.2021 09:38 Ответить
А ты на фронт уже записался ,патриот хренов? Или мертвечук не велит?
05.04.2021 09:42 Ответить
Так. Ще Шевченко писав:
- За шмат гнилої ковбаси
У вас хоч матір попроси,
То оддасте.
05.04.2021 09:42 Ответить
То сто вiдсоткiв
05.04.2021 10:01 Ответить
Всьо ... трохи впала потужність закачування і пішла істерика .Плять, та куева хуча країн живуть без цього довбаного трубопроводу і не помирають з голоду, розвиватися треба панi та панове , освоювати нові технології, будувати ******* промислові комплекси, виробляти конкурентноспроможнi товари європейського рівня і все буде Ок, i не буде такоi залежностi вiд тоi кацапськоi рури з iстериками та жахом .А для цього потрібно навчитися захищати іноземнi інвестиції в Україні, проводити глибокі реформи продажного українського правосуддя і просто перестати красти (!) ... тільки кому це тре ..?
05.04.2021 10:00 Ответить
Тебе уже 100 раз написали """"""""""пока будет работать труба у рассее нет возможности напасть с трех сторон на нашу страну, а именно с Крыма с Беларуси и с гетто дыныры понимаешь? как только кацапы перекроют газ у них будут полностью развязаны руки и доказательство этому сегодня предоставили американцы, речь идёт о развёртывании полевых госпиталей на границе понимаешь? какой дурак разворачивает больницы во время учений??? напряги свой мозг.""""""""""" ТЫ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕШЬ ??????
05.04.2021 10:23 Ответить
По-перше мені ще ЖОДНОГО разу не писали, по друге не істерікуй як баба, опо трете я не про сьогоднішній конкретний день писав а про доктрину яка має бути відносно цієї труби і укр. економіки в цілому . І останнє, для того щоб спілкуватися в мережах не обов'язково це робити по бідлячому
05.04.2021 10:34 Ответить
Ой да хватит писать бред. Прям таки труба это спасение от нападения? Да бред это. Последствия от войны для России несопоставимы с какой то там трубой. Её наличие или отсутствие никак не вляет на решение о нападении/не нападении. наоборот эту трубу можно использовать как предлог: Заявить что Украина препятствует транзиту и напасть типо для защиты трубопровода и сохранения этого транзита. Если есть желание напасть, то повод найдут и никакая труба ничего не изменит.
05.04.2021 10:55 Ответить
Нормально все сказав ! + 100500
05.04.2021 11:12 Ответить
Полномасштабное вторжение труба вполне себе останавливает. Путин понимает, что играть в мастного царька он может сколько угодно, пока не страдают интересы европейцев. Европейцам плевать на независимость Украины и потуги царька стать "собирателем земель русских", ровно до тех пор, пока это их самих никак не касается. И газовая труба была вполне себе таким предохранителем. Правда, сейчас в ЕС всё больше начинает укореняться мысль о том, что на Украине Путин не остановится, но пока осознание этой мысли есть далеко не у всех. С точки зрения большинства немцев и французов мы просто двое разных русских, которые что-то там не поделили между собой.
05.04.2021 14:50 Ответить
где же теперь Украина будет брать "словацкий" газ ?
06.04.2021 02:19 Ответить
 
 