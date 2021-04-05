"Газпром" сокращает транзит газа через Украину, - Оператор ГТС

Постепенно "Газпром" уменьшает транзит газа через Украину.

Об этом написал в Facebook глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ.

"После запуска Турецкого Потока -1 и 2 транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины в новые газопроводы. А с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через Турецкий Поток-2. Сейчас по южному направлению через Украину транзит выполняется только для потребителей Молдовы. Если будет завершено продолжение Турецкого Потока через Болгарию и Сербию, то "Газпром" переведет и транзит в Венгрию тоже через Турецкий Поток-2. Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 млрд м3 транзита ежегодно. Очень важно не допустить завершения строительства Северного Потока-2. Транзит газа через Украину - это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины", - заявил Макогон.

